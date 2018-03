Mor ve Ötesi’nden sürpriz cover

Grup 2016 yılında yayınladığı iki yeni şarkı ve 9 CD’den oluşan iki boxset ile 20. yılını kutlamış, üstüne de bir dizi 20. yıl konseriyle bu özel dönemi taçlandırmışlardı. Yeni gelen ‘Sultan-ı Yegah’ single’ı beni üniversite bahar şenlikleri dönemindeki heyecanla beklediğim mor ve ötesi konserini sayıklayan halime ışınladı. Bunda muhtemelen şarkının video klibindeki performans sahnelerinin de payı büyük olsa gerek.

Atilla İlhan’ın aynı adı taşıyan şiirinden Ergüder Yoldaş tarafından bestelenen ‘Sultan-ı Yegah’ 80’ler dönemine imza atmış, birçok farklı jenerasyonun favorileri arasında her daim yer etmiş bir şarkıydı. Bu anlamda böylesine değerli ve yeniden yorumlanması zor bir şarkıyı tekrardan seslendirip single olarak yayınlamasını çok önemli buluyorum. Bu sayede hem şarkının orijinal hali hatırlanmış oluyor, (insan ister istemez yeni versiyonu dinledikten sonra dönüp bir daha eski halini dinlerken kendini buluyor), hem de yeni nesiller böyle kıymetli eserleri bu vesileyle tanımış, öğrenmiş oluyor.

Sultan-I Yegah’ın mor ve ötesi versiyonu kayıtları Babajim İstanbul Stüdyolar’nda tamamlanırken, miksi Skunk Anansie, Moby, Manic Street Preachers’ın da şarkılarını miksleyen Dave Bascombe tarafından İngiltere’de gerçekleştirilmiş. Şarkının mastering sürecini ise Evren Göknar üstlenmiş. Enerjik performans görüntülerinden oluşan şarkının klibini üniversiteli genç dinleyicilerden oluşan bir oyuncu kadrosunun katılımıyla çeken grubunun klip yönetmenliğini ise Mahir Akyol yapmış.

mor ve ötesi’nin ‘Sultan-ı Yegah’ çıkışı bende bambaşka bir uyanış yarattı. Bundan önceki cover başarıları tescilli olan grup keşke ‘Sultan-ı Yegah’ ile başladığı 80’ler uyanışına devam etse, özel bir cover albüm yapsa demeden kendimi alamıyorum. Diğer yandan, mor ve ötesi’nden yeni şarkı duymak her zaman heyecan sebebidir, dilerim bu yeni single yeni albümün de ayak sesleridir. Unutmadan ‘Sultan-ı Yegah’ın plak versiyonu Nisan ayında satışa çıkacakmış, meraklısına önemli duyurulur!

IN HOODıES’TEN YENİ EP





2016’da ilk albümü ‘A Lunar Manoeuvre’ u yayınlayan In Hoodies’ten güzel haberler var. Geçtiğimiz hafta yayınlanan, 4 şarkıdan oluşan ‘Circling The Cage’ EP’si aslında 2017 yazında In Hoodies’in ikinci albüm şarkılarını kaydetmek için stüdyoya girdiğinde ortaya çıkan şarkılardan oluşuyor.

Geçtiğimiz yaz hali hazırda 14 şarkılık yeni albümü kaydetmek için stüdyo giren In Hoodies, stüdyo döneminde 2. albümün kayıtlarından önce ortaya çıkan 4 yeni şarkıyı, bir nevi nefes almak için takipçileri ile buluşturdu. Yasemin Özler, Memet İncili, Todd Gibson, Feryin Kaya, Murat Yakupoğlu ve Ozan Bankoğlu ile Vibes Istanbul’un kaydettiği ‘Circling The Cage’ Tantana Records etiketiyle yayınlanırken, sınırlı sayıda plak formatında da basılacak olması yüzleri bir kat daha gülümsetiyor.

‘Circling The Cage’ ikinci albüm öncesi In Hoodies’in içinde olduğu ruh halini, zıtlıkları, zamansız duruş ve başlangıçları aslında tam da bir geçiş evresini temsil ediyor. İlk albümden tarz olarak daha farklı olan, bir anlamda kendi kendine bağımsızlığını ilan eden bu yeni 4 şarkılık albüm için geçtiğimiz Cumartesi Salon İKSV’de lansman konseri vardı. Müzik kariyerini büyük merakla takip ettiğim, hem cesur ve yaratıcı, hem de yenilikçi bir anlayışla şarkılar yapan In Hoodies’in 2. albümü gelene kadar ‘Circling The Cage’ meraklılarına ilaç gibi gelecek.