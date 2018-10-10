İbrahim Maalouf’tan Özel Bir Senfoni

İbrahim Maalouf yeni albümü ‘Levantine Symphony No 1’i Eylül ayının son haftası yayınladı.
Bu özel albümde Maalouf’a bu şarkıları hayata geçirmesinde destek olan tüm detayları biraz sonra okuyacağınız söyleşide konuştuk. Sanatçının yeni albümüne dair heyecanı ve geleceğe dair söyledikleri, her şeyden önemlisi müziğine dair aktardıkları çok değerli. İbrahim Maalouf’un yeni albümü ‘Levantine Symphony No 1’nin tüm detayları sizlerle:
Yeni albümünüz Levantine Symphony No 1’i yaparken size ilham olan neydi?
Amerika’daki ‘Yeni Levant Girişimi’ adlı organizasyon benimle iletişime geçti. Washington DC’deki yıllık konferanslarının açılış ve kapanış törenleri için benden beste hazırlamamı istemişlerdi. Bu organizasyon Levant (Doğu Akdeniz) fikrinin ekonomik ve kültürel alanlarda tanıtımını yapan bir oluşum. Özetle bu iletişim aramızdaki harika işbirliğinin de başlamasına sebep olan kıvılcım oldu. Bu senfoninin elimizden geldiğince güzel olması için birlikte bütün enerjimizle çalıştık.
Bu işbirliğiyle ilgili biraz daha sizden detay alabilir miyiz? Yeni Levant Girişimi’yle birlikte çalışmak nasıldı?
Kültürel aktivitelere de destek veren ve çok başarılı bir iş adamı olan Jamal Daniel beni aradı. Bana ‘Yeni Levant Girişimi’ni anlattı. Bana aktardıkları şeyler çocuklarımız için hayalini kurduğum geleceğe çok uyuyordu, bu sebeple kendimi onun fikirlerine çok yakın hissettim. Bu konuşmanın ardından birçok kez bir araya geldik, hazırlanacak olan bu müziğin nasıl sunulacağına dair, hangi müzisyenlerle çalışacağımızdan, tüm tanıtım planlarına kadar bütün detayları çok kez konuştuk. Yavaş yavaş ama emin adımlarla projeyi bir araya getirdik. İtiraf etmek gerekirse hayatımda en çok keyif aldığım müzikal yolculuklardan biriydi.
Levantine Symphony no:1’in üretim sürecini merak ediyorum, her parçada nasıl ilerlediğinizi, bestelerin nasıl ortaya çıktığını sizden öğrenmek isteriz.
Senfoninin tamamı aslında tek bir melodinin üzerine kurulu. Bu melodi aslında Doğu Akdeniz ülkeleri için yaptığım bir marştı. Bu melodiyi yapınca tüm hikâyeyi onun etrafına ördüm diyebilirim. Bazen caz, bazen pop, funk, klasik, oryantal hatta bazen dini temalı notlar duyabilirsiniz şarkılarda. Hem Ortadoğu’ya hem de daha Batı’ya giden geniş bir yelpazede oldu ortaya çıkan eser.
Önceden verdiğiniz bir röportajda okumuştum, dünyanın iki gruba bölündüğünü belirtmişsiniz. Geleneksel olanlar ve farklı olanlar, yaptığınız müziğin tam da bu iki grup arasında olduğunu söylemişsiniz. Bu arada kalma hissi ya da iki farklı dünya arasında olma hissi hakkında neler söylemek istersiniz?
Bence sadece iki gruba veya kimliğe bölünmüş olmak için dünyada çok insan var. Diğer yandan bu kimliklerden sadece birine aitim diyebilen de çok az insan vardır. Bana sorarsanız bu geçiş kültürü yani birbiriyle iç içe geçmiş bu yapı geleceğin ta kendisi. Ben bu anlamda sanatını bu yöne yoğunlaştıran bir sanatçıyım, işin aslı nerdeyse tüm sanatçılar da bunu yapmaya çalışıyor. Müziğim dünyanın bize sunduklarının bir parçası
Sizin eserlerinizde Doğu ve Batı sentezini duymamak imkânsız. Şarkılarınız bende Lübnan’ı görme isteği uyandırıyor. Şarkılarınızı üretirken size ilham olan dünya şehirleri nerelerdir?
Aslında her şehir başka bir teklifle geliyor gibi, hepsinin hissettirdiği farklı bir duygu var. Aklıma ilk gelenler Istanbul, New York, Paris, Beirut ve Lizbon diyebilirim.
Bu günlerde canlı izlemek istediğiniz sanatçı kimdir? Veya eskiden sahnede izlemekten zevk aldığınız bir sanatçı ismi verebilir misiniz?
O kadar çok ki (gülüyor). Buna gerçekten cevap veremem, sayabileceğim çok fazla isim var.
Peki, canlı performanslarınız arasında sizi en çok etkileyen hangisiydi?
Sanırım Paris Bercy’de 14 Aralık 2016’da yaptığım konseri söyleyebilirim. Şimdiye kadar verdiğim en çılgın konserdi.
Sanırım yakında bir başka albümünüz daha yayınlanacak, değil mi?
Doğru, az önce bahsettiğim konserin kaydını albüm olarak yayınlayacağız. Yaklaşık 4 saatlik bir konser kaydından bahsediyorum. (gülüyor)
Peki önümüzdeki konserlerden sonrası için ajandanızda başka neler var?
Bazı film müzikleri üzerine çalışıyorum. Şu an ismini veremesem de birçok albümde de konuk sanatçı olarak yer alıyorum. Ayrıca birçok sanatçı için de şarkı üretiyorum. Bir yandan da, tabii yeni albüm ve turne programı da var önümdeki dönemde. Yapacak çok iş var. (gülüyor)
İbrahim Maalouf’tan Özel Bir Senfoni
İbrahim Maalouf yeni albümü ‘Levantine Symphony No 1’i Eylül ayının son haftası yayınladı.
Bu özel albümde Maalouf’a bu şarkıları hayata geçirmesinde destek olan tüm detayları biraz sonra okuyacağınız söyleşide konuştuk. Sanatçının yeni albümüne dair heyecanı ve geleceğe dair söyledikleri, her şeyden önemlisi müziğine dair aktardıkları çok değerli. İbrahim Maalouf’un yeni albümü ‘Levantine Symphony No 1’nin tüm detayları sizlerle:
Yeni albümünüz Levantine Symphony No 1’i yaparken size ilham olan neydi?
Amerika’daki ‘Yeni Levant Girişimi’ adlı organizasyon benimle iletişime geçti. Washington DC’deki yıllık konferanslarının açılış ve kapanış törenleri için benden beste hazırlamamı istemişlerdi. Bu organizasyon Levant (Doğu Akdeniz) fikrinin ekonomik ve kültürel alanlarda tanıtımını yapan bir oluşum. Özetle bu iletişim aramızdaki harika işbirliğinin de başlamasına sebep olan kıvılcım oldu. Bu senfoninin elimizden geldiğince güzel olması için birlikte bütün enerjimizle çalıştık.
Bu işbirliğiyle ilgili biraz daha sizden detay alabilir miyiz? Yeni Levant Girişimi’yle birlikte çalışmak nasıldı?
Kültürel aktivitelere de destek veren ve çok başarılı bir iş adamı olan Jamal Daniel beni aradı. Bana ‘Yeni Levant Girişimi’ni anlattı. Bana aktardıkları şeyler çocuklarımız için hayalini kurduğum geleceğe çok uyuyordu, bu sebeple kendimi onun fikirlerine çok yakın hissettim. Bu konuşmanın ardından birçok kez bir araya geldik, hazırlanacak olan bu müziğin nasıl sunulacağına dair, hangi müzisyenlerle çalışacağımızdan, tüm tanıtım planlarına kadar bütün detayları çok kez konuştuk. Yavaş yavaş ama emin adımlarla projeyi bir araya getirdik. İtiraf etmek gerekirse hayatımda en çok keyif aldığım müzikal yolculuklardan biriydi.
Levantine Symphony no:1’in üretim sürecini merak ediyorum, her parçada nasıl ilerlediğinizi, bestelerin nasıl ortaya çıktığını sizden öğrenmek isteriz.
Senfoninin tamamı aslında tek bir melodinin üzerine kurulu. Bu melodi aslında Doğu Akdeniz ülkeleri için yaptığım bir marştı. Bu melodiyi yapınca tüm hikâyeyi onun etrafına ördüm diyebilirim. Bazen caz, bazen pop, funk, klasik, oryantal hatta bazen dini temalı notlar duyabilirsiniz şarkılarda. Hem Ortadoğu’ya hem de daha Batı’ya giden geniş bir yelpazede oldu ortaya çıkan eser.
Önceden verdiğiniz bir röportajda okumuştum, dünyanın iki gruba bölündüğünü belirtmişsiniz. Geleneksel olanlar ve farklı olanlar, yaptığınız müziğin tam da bu iki grup arasında olduğunu söylemişsiniz. Bu arada kalma hissi ya da iki farklı dünya arasında olma hissi hakkında neler söylemek istersiniz?
Bence sadece iki gruba veya kimliğe bölünmüş olmak için dünyada çok insan var. Diğer yandan bu kimliklerden sadece birine aitim diyebilen de çok az insan vardır. Bana sorarsanız bu geçiş kültürü yani birbiriyle iç içe geçmiş bu yapı geleceğin ta kendisi. Ben bu anlamda sanatını bu yöne yoğunlaştıran bir sanatçıyım, işin aslı nerdeyse tüm sanatçılar da bunu yapmaya çalışıyor. Müziğim dünyanın bize sunduklarının bir parçası
Sizin eserlerinizde Doğu ve Batı sentezini duymamak imkânsız. Şarkılarınız bende Lübnan’ı görme isteği uyandırıyor. Şarkılarınızı üretirken size ilham olan dünya şehirleri nerelerdir?
Aslında her şehir başka bir teklifle geliyor gibi, hepsinin hissettirdiği farklı bir duygu var. Aklıma ilk gelenler Istanbul, New York, Paris, Beirut ve Lizbon diyebilirim.
Bu günlerde canlı izlemek istediğiniz sanatçı kimdir? Veya eskiden sahnede izlemekten zevk aldığınız bir sanatçı ismi verebilir misiniz?
O kadar çok ki (gülüyor). Buna gerçekten cevap veremem, sayabileceğim çok fazla isim var.
Peki, canlı performanslarınız arasında sizi en çok etkileyen hangisiydi?
Sanırım Paris Bercy’de 14 Aralık 2016’da yaptığım konseri söyleyebilirim. Şimdiye kadar verdiğim en çılgın konserdi.
Sanırım yakında bir başka albümünüz daha yayınlanacak, değil mi?
Doğru, az önce bahsettiğim konserin kaydını albüm olarak yayınlayacağız. Yaklaşık 4 saatlik bir konser kaydından bahsediyorum. (gülüyor)
Peki önümüzdeki konserlerden sonrası için ajandanızda başka neler var?
Bazı film müzikleri üzerine çalışıyorum. Şu an ismini veremesem de birçok albümde de konuk sanatçı olarak yer alıyorum. Ayrıca birçok sanatçı için de şarkı üretiyorum. Bir yandan da, tabii yeni albüm ve turne programı da var önümdeki dönemde. Yapacak çok iş var. (gülüyor)