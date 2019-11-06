Hedonutopia’dan Yeni Albüm: ‘Arzu Utopyası’

Hedonutopia ile geçtiğimiz yıl yayınladıkları ‘Yakamoz Sandalı’ albümü üzerine söyleşi yapmıştık. Yaklaşık 10 sene boyunca sahnede ve evde müzik yapan ikili, demlendirdikleri şarkıları toplamda yedi albüme yaymak istediklerini belirtmişlerdi. Şarkı üretme halleri beni o kadar heyecanlandırıyor ki, her yeni albüm haberini duyunca bu sefer nasıl hayallere götürecek bu albüm diye merak ediyorum.
Geçen yıl konuştuğumuzda her ne kadar yeni bir albüm yayınlamış olsalar da bir sonraki albümleri yani ‘Arzu Utopyası’nın kaydedilmeye hazır olduğunu, ondan sonraki albümünse duygu dünyası üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Zaman ne çabuk geçmiş, grubun 5. ve belki ondan sonraki albümleri hazırlana dursun, bu hafta 4. stüdyo albümleri ‘Arzu Utopyası’ tüm dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.
Taner Yücel’in müzik prodüktörlüğünde hazırlanan dördüncü albüm Görkem Karabudak tarafından mikslenirken, Jason Mitchell’in son dokunuşlarıyla bize ulaşmayı bekliyor. Albümün fotoğraflarında Nazlı Erdemirel’in imzası, kapağın dizaynı ise ressam Enis Malik Duran tarafından hazırlanmış.
Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle yayınlanacak olan yeni Hedonutopia albümünün çıkış şarkısı ‘Kördüğüm’ olacak. Aynı zaman da albümün ilk klip şarkısı olan ‘Kördüğüm’ için İsmail Çağrı Aygün ile çalışmışlar. 7 şarkılık Hedonutopia’nın yeni albümü bu Cuma Salon İKSV’de yayınlandığı gün dinleyicisiyle canlı canlı da buluşmaya hazırlanıyor. Eğer daha önce bir Hedonutopia konserine gitmediyseniz, bu harika bir fırsat olabilir. Üstelik bu özel gecenin yeni albüm lansmanı olması da geceyi bir başka anlam yüklüyor.
Tori Amos’tan ‘Resistance’
Piyanosuyla her daim yüreklere fısıldayan Tori Amos 2020 senesinde bu sefer yeni kitabıyla esip gürleyecek.
Kariyeri boyunca sanatıyla her daim cesur adımlar atan Amos, ‘Resistance’ ile yepyeni bir döneme adım atıyor. Müzik hayatının ilk dönemlerinde Washington D.C’deki otel lobilerinde piyano çaldığı günlerden başlayıp seneler içinde kazandığı tüm deneyimlere değinen sanatçı kitabında otuz senelik çalışma hayatından kesitlere değinen bir hatıra defteriyle bizlere ulaşacak. Müziğini her zaman feminizm ve marjinallikle harmanlayıp politik mücadelesinde yol gösteren bir araç olarak kullanan Tori Amos, kitabıyla hayatındaki direniş dönemlerine dikkat çekerek okurlarının ufkunu açmayı hedefliyor.
‘Bu kitap, dünyayı doğru yöne yönlendirmeye kararlı okuyucular içindir’ mottosuyla sanatçı yeni kitabını kendi sosyal medya profilinden dün tanıtmaya başladı. Önümüzdeki sene Mayıs ayında piyasaya çıkacak kitap Tori Amos’un ikinci yayınladığı kitap olacak.
Bağımız Var
Youtube’da kendimi kaybetmiş gibi gezinirken karşıma süper bir iş çıktı ben de sizlerle paylaşmak istedim. ‘Bağımız Var’ adıyla yayınlanan bu projede bildiğimiz halk ezgileri yeniden, yeni düzenlemelerle seslendirilmiş. Şimdilik 5 şarkının yayınlandığı proje toplam 10 şarkıdan oluşan bir proje.
Emre Sertkaya’nın seslendirdiği ‘Zühtü’, Birkan Nasuhoğlu ve Elçin Orçun’dan ‘Ağlama Yar’, Sansar Salvo & Esin İris’ten Çökertme’, Monality’den ‘Hey Onbeşli’, Jehan Barbur’un eşsiz sesinden ‘İki Keklik’ gibi türkülerin yeniden yorumlandığı projede ayrıca bu şarkıları seslendiren sanatçılarla yapılmış röportajlar da yer alıyor. Sırada kimler var diye sizler de benim gibi merak ederseniz onu da hemen ekleyeyim: Halil Sezai “Denizin Dibinde Hatçem”, Korhan Futacı “Yemen Türküsü”, Umut Kaan Çakır & Soner Han “Sarı Gelin”i Kozmonot Osman “Fidayda”, İkiye On Kala “Dağlar Dağımdır Benim” yorumlarıyla önümüzdeki dönemde ‘Bağımız Var’ projesinde yer alacaklar.
Dua Lipa Yeni şarkısıyla Geri Döndü!
Geçen senenin en büyük çıkışı olan, ödüllerden ödüllere koşan Dua Lipa sarı saçlı versiyon 2.0 haliyle yepyeni şarkısı ‘Don’t Start Now’ı geçtiğimiz hafta yayınladı. Warner etiketiyle yayınlanan yeni şarkıyla İngiliz şarkıcı ikinci albümünün tanıtım çalışmasına disko bir çalışmayla başladı. İkinci stüdyo albümünün de ilk albüm gibi disko ve dans alt yapılı bir çalışma olacağını yaptığı açıklamalarda teyit eden İngiliz şarkıcıya bu albümünde Nile Rodgers da eşlik ediyor.
İkinci albümün habercisi ilk single ‘Don’t Start Now’ı yepyeni dönemin başlangıcı olarak adlandıran Lipa, bu şarkı için ‘New Rules’ ekibiyle çalışmış. Yeni single’ında Dua hanım eski ilişkisine atıflarda bulunarak yoluma çıkma diyerek atarlar savuruyor. Yeni dönem, yeni şarkı, yeni Dua ile bakalım devamında gelecek şarkılar nasıl olacak.
Hedonutopia’dan Yeni Albüm: ‘Arzu Utopyası’
Hedonutopia ile geçtiğimiz yıl yayınladıkları ‘Yakamoz Sandalı’ albümü üzerine söyleşi yapmıştık. Yaklaşık 10 sene boyunca sahnede ve evde müzik yapan ikili, demlendirdikleri şarkıları toplamda yedi albüme yaymak istediklerini belirtmişlerdi. Şarkı üretme halleri beni o kadar heyecanlandırıyor ki, her yeni albüm haberini duyunca bu sefer nasıl hayallere götürecek bu albüm diye merak ediyorum.
Geçen yıl konuştuğumuzda her ne kadar yeni bir albüm yayınlamış olsalar da bir sonraki albümleri yani ‘Arzu Utopyası’nın kaydedilmeye hazır olduğunu, ondan sonraki albümünse duygu dünyası üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi. Zaman ne çabuk geçmiş, grubun 5. ve belki ondan sonraki albümleri hazırlana dursun, bu hafta 4. stüdyo albümleri ‘Arzu Utopyası’ tüm dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.
Taner Yücel’in müzik prodüktörlüğünde hazırlanan dördüncü albüm Görkem Karabudak tarafından mikslenirken, Jason Mitchell’in son dokunuşlarıyla bize ulaşmayı bekliyor. Albümün fotoğraflarında Nazlı Erdemirel’in imzası, kapağın dizaynı ise ressam Enis Malik Duran tarafından hazırlanmış.
Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle yayınlanacak olan yeni Hedonutopia albümünün çıkış şarkısı ‘Kördüğüm’ olacak. Aynı zaman da albümün ilk klip şarkısı olan ‘Kördüğüm’ için İsmail Çağrı Aygün ile çalışmışlar. 7 şarkılık Hedonutopia’nın yeni albümü bu Cuma Salon İKSV’de yayınlandığı gün dinleyicisiyle canlı canlı da buluşmaya hazırlanıyor. Eğer daha önce bir Hedonutopia konserine gitmediyseniz, bu harika bir fırsat olabilir. Üstelik bu özel gecenin yeni albüm lansmanı olması da geceyi bir başka anlam yüklüyor.
Tori Amos’tan ‘Resistance’
Piyanosuyla her daim yüreklere fısıldayan Tori Amos 2020 senesinde bu sefer yeni kitabıyla esip gürleyecek.
Kariyeri boyunca sanatıyla her daim cesur adımlar atan Amos, ‘Resistance’ ile yepyeni bir döneme adım atıyor. Müzik hayatının ilk dönemlerinde Washington D.C’deki otel lobilerinde piyano çaldığı günlerden başlayıp seneler içinde kazandığı tüm deneyimlere değinen sanatçı kitabında otuz senelik çalışma hayatından kesitlere değinen bir hatıra defteriyle bizlere ulaşacak. Müziğini her zaman feminizm ve marjinallikle harmanlayıp politik mücadelesinde yol gösteren bir araç olarak kullanan Tori Amos, kitabıyla hayatındaki direniş dönemlerine dikkat çekerek okurlarının ufkunu açmayı hedefliyor.
‘Bu kitap, dünyayı doğru yöne yönlendirmeye kararlı okuyucular içindir’ mottosuyla sanatçı yeni kitabını kendi sosyal medya profilinden dün tanıtmaya başladı. Önümüzdeki sene Mayıs ayında piyasaya çıkacak kitap Tori Amos’un ikinci yayınladığı kitap olacak.
Bağımız Var
Youtube’da kendimi kaybetmiş gibi gezinirken karşıma süper bir iş çıktı ben de sizlerle paylaşmak istedim. ‘Bağımız Var’ adıyla yayınlanan bu projede bildiğimiz halk ezgileri yeniden, yeni düzenlemelerle seslendirilmiş. Şimdilik 5 şarkının yayınlandığı proje toplam 10 şarkıdan oluşan bir proje.
Emre Sertkaya’nın seslendirdiği ‘Zühtü’, Birkan Nasuhoğlu ve Elçin Orçun’dan ‘Ağlama Yar’, Sansar Salvo & Esin İris’ten Çökertme’, Monality’den ‘Hey Onbeşli’, Jehan Barbur’un eşsiz sesinden ‘İki Keklik’ gibi türkülerin yeniden yorumlandığı projede ayrıca bu şarkıları seslendiren sanatçılarla yapılmış röportajlar da yer alıyor. Sırada kimler var diye sizler de benim gibi merak ederseniz onu da hemen ekleyeyim: Halil Sezai “Denizin Dibinde Hatçem”, Korhan Futacı “Yemen Türküsü”, Umut Kaan Çakır & Soner Han “Sarı Gelin”i Kozmonot Osman “Fidayda”, İkiye On Kala “Dağlar Dağımdır Benim” yorumlarıyla önümüzdeki dönemde ‘Bağımız Var’ projesinde yer alacaklar.
Dua Lipa Yeni şarkısıyla Geri Döndü!
Geçen senenin en büyük çıkışı olan, ödüllerden ödüllere koşan Dua Lipa sarı saçlı versiyon 2.0 haliyle yepyeni şarkısı ‘Don’t Start Now’ı geçtiğimiz hafta yayınladı. Warner etiketiyle yayınlanan yeni şarkıyla İngiliz şarkıcı ikinci albümünün tanıtım çalışmasına disko bir çalışmayla başladı. İkinci stüdyo albümünün de ilk albüm gibi disko ve dans alt yapılı bir çalışma olacağını yaptığı açıklamalarda teyit eden İngiliz şarkıcıya bu albümünde Nile Rodgers da eşlik ediyor.
İkinci albümün habercisi ilk single ‘Don’t Start Now’ı yepyeni dönemin başlangıcı olarak adlandıran Lipa, bu şarkı için ‘New Rules’ ekibiyle çalışmış. Yeni single’ında Dua hanım eski ilişkisine atıflarda bulunarak yoluma çıkma diyerek atarlar savuruyor. Yeni dönem, yeni şarkı, yeni Dua ile bakalım devamında gelecek şarkılar nasıl olacak.