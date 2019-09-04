 Gece’den Solo Can Baydar’a

Grup müziği yapmak gerçekten de zor bir birliktelik. Gece 2000’li yılların ilk dönemlerinde Ankara’dan çıkan, o dönemin indie-rock-pop temalı ilk albümleri ‘İçinde Saklı’ ile hayatımıza girmişti. 10 seneden uzun süren bir müzik yolculuğunda grup 4 albüm ve birçok single yayınladı. Zamanın kendilerine en doğru yoldaş olacağını düşünen Gece 1.5 yıl önce birlikte müzik yapmaya ara vermişti.
Grubun vokalisti Can Baydar Gece ile müzik yapmaya bu ara verdikleri dönemde, 17 yaşından beri grup olarak müzik yapan, şarkılar yazan, konserler veren bir müzisyen olarak, bu deneyimini biraz da solo olarak devam etme yolunda ilk adımı attı. Mayıs ayında yayınladığı ilk single’ı ‘Ömür Dedikleri’ sanatçının solo müzik kariyerindeki ilk şarkısı. Şarkının caz havalı modu dinlediğiniz ilk andan size işleyen en öne çıkan yapısı yanı oluyor. Söz ve müziği Can Baydar’a ait olan şarkının bu farklı özel yapısına kavuşmasındaki düzenlemeye Harun Tekin ve Efe Demiral ile kavuşmuş. Şarkının Babajim Stüdyoları’nda kaydedilirken, Can Baydar’a vokalde Fatma Turgut, davulda ise Cem Aksel eşlik etmiş.
‘Ömür Dedikleri’nin Mayıs ayında yayınlanan versiyonundan yaklaşık 3 ay sonra ‘Remake’ hali geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlandı. ‘Remake’ yani yeniden yapmak gerçekten doğru tabir olmuş zira bu hali gerçekten de yepyeni bir şarkı gibi olmuş. Bence şarkının bu hali yaz başında yayınlansa güneş, sıcak hava, tatil üçlemesiyle ruha dokunuşu daha başka olurmuş. Şarkının ‘Remake’ versiyonunda Can Baydar Kargo grubundan tanıdığımız Serkan Çeliköz ile birlikte çalışmış. Gece’deki vokaliyle bildiğimiz Can Baydar aslında ilk solo çalışmasıyla onu bilen, dinleyen, takip edenlerine müzikal anlamda benzer bir yapıyla geri gelmiş. Şarkının dokusu, müzikal altyapısı bu anlamda kısmen paralel bir hava yaratıyor. ‘Remake’ ile gelen farklı düzenleme Can Baydar’ın aslında bize bundan sonraki sunacaklarının ufak bir kanıtı.
Can Baydar son 1.5 yıldır yeni şarkılar üzerinde çalıştığı artık sürpriz değil. ‘Ömür Dedikleri’nin yayınlanması solo kariyer yolculuğunun güzel ve net bir başlangıcı olmuş. Önümüzdeki Ekim ayına kadar şimdilik ‘Ömür Dedikleri’ iki versiyonuyla idare etmek durumundayız. Çünkü Can Baydar’ın Ekim ayında yeni bir single’ı daha yayınlanacakmış. Yeni şarkıların gün ışığı görmesi Can Baydar’ın solo performanslarının da kıvılcımını ateşliyor. Ekim ayında Kocaeli, Ankara ve İstanbul konseriyle Can Baydar sonbaharda başlayacak olan bu performans zinciriyle önümüzdeki dönemde şehir şehir müziğini paylaşmaya devam edecek.
HER YERDE TAYLOR
Taylor Swift bundan sadece 2 hafta önce yayınladığı 7. stüdyo albümü ‘Lover’ ile rekorlarına rekor katmaya devam ediyor. Albüm yayınlandığı ilk hafta 823bin adet satarak Billboard 200 listesine birinci olarak girdi. Üstelik bununla kalmayıp bu senenin yayınlandığı ilk hafta en çok satılan albüm unvanını da almış oldu. Her ne kadar Lover’ın ilk hafta açılış rakamları astronomik olsa da, Taylor’ın bir önceki Reputation albümünün 1.2 milyonluk ilk hafta satışını geçemedi. Diğer yandan Taylor Swift yayınlandığı tüm albümleriyle ilk hafta 500 bin tirajının üzerinde satış yapan ilk kadın sanatçı olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmış bulunuyor.
Taylor Swift çalışma hırsıyla aslında çok da farklı bir figür. Seveni kadar bir o kadar da negatif enerji çeken bir sanatçı. Son senelerde Kanye West ve Kim Kardashian’ın da dahil olduğu karalama kampanyaları bir yana bu sene de Justin Bieber’ın dahil olduğu sosyal medya şakaları Taylor’ı zorlayan konulardı.
Lover albümü yayınlandığı hafta Amerika’da nerdeyse her köşede albümün tanıtımı yapıldı. Taksilerin üzerindeki tanıtım alanlarından tutun, binalar ve meydanlar ‘Lover’ın boy boy posterleriyle donatıldı. Aslında bu PR işinin bir başka yanı da Swift’in 7. stüdyo albümünün tüm haklarıyla kendisine ait olmasından ötürü. O sebeple de tanıtım olayını biraz abartarak yapıyor diye düşünüyorum. Sanatçı bundan önceki 6 albümünün haklarını Big Machine Label Group’un Scooter Braun’a 300 milyon dolara satması Taylor Swift’i çileden çıkartmıştı. Bu satıştan son anda haberdar olan sanatçı bu haksızlığa karşın 2020 senesinde eski albümlerinin yeniden kaydedilmesi hakkı sözleşmesinde yer aldığı için albümlerin yeni kayıtlarını yapacağını daha şimdiden duyurdu. Taylor Swift gibi kendi şarkılarını yazan ve büyük bir hayran kitlesi olan sanatçı için, eski ve çok sevilen albümlerinin yeniden yorumlanmış hali eminim yine bir öncekiler kadar etki yaratacaktır.
Lover yayınlandı her yer Taylor oldu ama bitmedi. Taylor Swift bu albümle birlikte moda tasarımcısı Stella McCartney ile birlikte çok özel bir çalışma yaptı. Lover’ın renk kodlarına uygun ceketler, t-shirtler, çantalar, albümdeki şarkıların sözlerinin üzerinde basılı olduğu çeşitli ürünlerin olduğu ‘Lover’ koleksiyonu da en az albüm satışı kadar büyük bir ilgiyle karşılandı. Bir albüm yayınlandığı zaman sanırım Taylor Swift kadar bunu 360 derece her yönüyle tanıtıp, paylaşan bir sanatçı daha yok.
Lover albümünün Taylor Swift’in önceki albümlerine kıyasla bir diğer farkı da tüm şarkıları bu albüm özelinde yazmış olması. 29 yaşındaki sanatçı bu albümle yarattığı müzikal dünya öncekilerine göre artık daha yetişkin bir Taylor’ı yansıtıyor. Yeni albüm demek genelde dev bir dünya turnesi demek aynı zamanda. Ancak bu sefer Taylor yine ters köşe yapıyor. Turne söz konusu olduğunda önceki albüm turneleri gibi bir planı olmadığını belirten sanatçı, ‘Lover’ için uzun süredir çalıştığını aktarırken, albüme dair her noktada yoğun emek harcadıklarını, tüm içeriğini, video kliplerini tasarladığını ancak yakın gelecekte bir turne planlamadığını belirtmiş. Şarkıları canlı performanslarla sevdiklerine ulaştırmak istediğini de belirten sanatçı bu sefer belki stadyum turnesi yapmayabileceğinin sinyalini de vermiş. Önceki işlerini bakınca her projesini en ince ayrıntısına kadar planlayan bir sanatçı olarak Taylor Swift’in Lover albümü için konser vermeyeceğine ben imkân vermiyorum. Mutlaka bu konu hakkında bir planı vardır, sadece şu an açıklamıyordur, bekleyelim ve görelim derim.
Yıldızlar: I Forgot You Existed, The Man, Miss Americana & Heartbreak Prince, Paper Rings, False God, Daylight
Oscar’ımı Verdim Gitti: Lover, Soon You’ll Get Better, You Need To Calm Down
Gece’den Solo Can Baydar’a
Grup müziği yapmak gerçekten de zor bir birliktelik. Gece 2000’li yılların ilk dönemlerinde Ankara’dan çıkan, o dönemin indie-rock-pop temalı ilk albümleri ‘İçinde Saklı’ ile hayatımıza girmişti. 10 seneden uzun süren bir müzik yolculuğunda grup 4 albüm ve birçok single yayınladı. Zamanın kendilerine en doğru yoldaş olacağını düşünen Gece 1.5 yıl önce birlikte müzik yapmaya ara vermişti.
Grubun vokalisti Can Baydar Gece ile müzik yapmaya bu ara verdikleri dönemde, 17 yaşından beri grup olarak müzik yapan, şarkılar yazan, konserler veren bir müzisyen olarak, bu deneyimini biraz da solo olarak devam etme yolunda ilk adımı attı. Mayıs ayında yayınladığı ilk single’ı ‘Ömür Dedikleri’ sanatçının solo müzik kariyerindeki ilk şarkısı. Şarkının caz havalı modu dinlediğiniz ilk andan size işleyen en öne çıkan yapısı yanı oluyor. Söz ve müziği Can Baydar’a ait olan şarkının bu farklı özel yapısına kavuşmasındaki düzenlemeye Harun Tekin ve Efe Demiral ile kavuşmuş. Şarkının Babajim Stüdyoları’nda kaydedilirken, Can Baydar’a vokalde Fatma Turgut, davulda ise Cem Aksel eşlik etmiş.
‘Ömür Dedikleri’nin Mayıs ayında yayınlanan versiyonundan yaklaşık 3 ay sonra ‘Remake’ hali geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlandı. ‘Remake’ yani yeniden yapmak gerçekten doğru tabir olmuş zira bu hali gerçekten de yepyeni bir şarkı gibi olmuş. Bence şarkının bu hali yaz başında yayınlansa güneş, sıcak hava, tatil üçlemesiyle ruha dokunuşu daha başka olurmuş. Şarkının ‘Remake’ versiyonunda Can Baydar Kargo grubundan tanıdığımız Serkan Çeliköz ile birlikte çalışmış. Gece’deki vokaliyle bildiğimiz Can Baydar aslında ilk solo çalışmasıyla onu bilen, dinleyen, takip edenlerine müzikal anlamda benzer bir yapıyla geri gelmiş. Şarkının dokusu, müzikal altyapısı bu anlamda kısmen paralel bir hava yaratıyor. ‘Remake’ ile gelen farklı düzenleme Can Baydar’ın aslında bize bundan sonraki sunacaklarının ufak bir kanıtı.
Can Baydar son 1.5 yıldır yeni şarkılar üzerinde çalıştığı artık sürpriz değil. ‘Ömür Dedikleri’nin yayınlanması solo kariyer yolculuğunun güzel ve net bir başlangıcı olmuş. Önümüzdeki Ekim ayına kadar şimdilik ‘Ömür Dedikleri’ iki versiyonuyla idare etmek durumundayız. Çünkü Can Baydar’ın Ekim ayında yeni bir single’ı daha yayınlanacakmış. Yeni şarkıların gün ışığı görmesi Can Baydar’ın solo performanslarının da kıvılcımını ateşliyor. Ekim ayında Kocaeli, Ankara ve İstanbul konseriyle Can Baydar sonbaharda başlayacak olan bu performans zinciriyle önümüzdeki dönemde şehir şehir müziğini paylaşmaya devam edecek.
HER YERDE TAYLOR
Taylor Swift bundan sadece 2 hafta önce yayınladığı 7. stüdyo albümü ‘Lover’ ile rekorlarına rekor katmaya devam ediyor. Albüm yayınlandığı ilk hafta 823bin adet satarak Billboard 200 listesine birinci olarak girdi. Üstelik bununla kalmayıp bu senenin yayınlandığı ilk hafta en çok satılan albüm unvanını da almış oldu. Her ne kadar Lover’ın ilk hafta açılış rakamları astronomik olsa da, Taylor’ın bir önceki Reputation albümünün 1.2 milyonluk ilk hafta satışını geçemedi. Diğer yandan Taylor Swift yayınlandığı tüm albümleriyle ilk hafta 500 bin tirajının üzerinde satış yapan ilk kadın sanatçı olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmış bulunuyor.
Taylor Swift çalışma hırsıyla aslında çok da farklı bir figür. Seveni kadar bir o kadar da negatif enerji çeken bir sanatçı. Son senelerde Kanye West ve Kim Kardashian’ın da dahil olduğu karalama kampanyaları bir yana bu sene de Justin Bieber’ın dahil olduğu sosyal medya şakaları Taylor’ı zorlayan konulardı.
Lover albümü yayınlandığı hafta Amerika’da nerdeyse her köşede albümün tanıtımı yapıldı. Taksilerin üzerindeki tanıtım alanlarından tutun, binalar ve meydanlar ‘Lover’ın boy boy posterleriyle donatıldı. Aslında bu PR işinin bir başka yanı da Swift’in 7. stüdyo albümünün tüm haklarıyla kendisine ait olmasından ötürü. O sebeple de tanıtım olayını biraz abartarak yapıyor diye düşünüyorum. Sanatçı bundan önceki 6 albümünün haklarını Big Machine Label Group’un Scooter Braun’a 300 milyon dolara satması Taylor Swift’i çileden çıkartmıştı. Bu satıştan son anda haberdar olan sanatçı bu haksızlığa karşın 2020 senesinde eski albümlerinin yeniden kaydedilmesi hakkı sözleşmesinde yer aldığı için albümlerin yeni kayıtlarını yapacağını daha şimdiden duyurdu. Taylor Swift gibi kendi şarkılarını yazan ve büyük bir hayran kitlesi olan sanatçı için, eski ve çok sevilen albümlerinin yeniden yorumlanmış hali eminim yine bir öncekiler kadar etki yaratacaktır.
Lover yayınlandı her yer Taylor oldu ama bitmedi. Taylor Swift bu albümle birlikte moda tasarımcısı Stella McCartney ile birlikte çok özel bir çalışma yaptı. Lover’ın renk kodlarına uygun ceketler, t-shirtler, çantalar, albümdeki şarkıların sözlerinin üzerinde basılı olduğu çeşitli ürünlerin olduğu ‘Lover’ koleksiyonu da en az albüm satışı kadar büyük bir ilgiyle karşılandı. Bir albüm yayınlandığı zaman sanırım Taylor Swift kadar bunu 360 derece her yönüyle tanıtıp, paylaşan bir sanatçı daha yok.
Lover albümünün Taylor Swift’in önceki albümlerine kıyasla bir diğer farkı da tüm şarkıları bu albüm özelinde yazmış olması. 29 yaşındaki sanatçı bu albümle yarattığı müzikal dünya öncekilerine göre artık daha yetişkin bir Taylor’ı yansıtıyor. Yeni albüm demek genelde dev bir dünya turnesi demek aynı zamanda. Ancak bu sefer Taylor yine ters köşe yapıyor. Turne söz konusu olduğunda önceki albüm turneleri gibi bir planı olmadığını belirten sanatçı, ‘Lover’ için uzun süredir çalıştığını aktarırken, albüme dair her noktada yoğun emek harcadıklarını, tüm içeriğini, video kliplerini tasarladığını ancak yakın gelecekte bir turne planlamadığını belirtmiş. Şarkıları canlı performanslarla sevdiklerine ulaştırmak istediğini de belirten sanatçı bu sefer belki stadyum turnesi yapmayabileceğinin sinyalini de vermiş. Önceki işlerini bakınca her projesini en ince ayrıntısına kadar planlayan bir sanatçı olarak Taylor Swift’in Lover albümü için konser vermeyeceğine ben imkân vermiyorum. Mutlaka bu konu hakkında bir planı vardır, sadece şu an açıklamıyordur, bekleyelim ve görelim derim.
Yıldızlar: I Forgot You Existed, The Man, Miss Americana & Heartbreak Prince, Paper Rings, False God, Daylight
Oscar’ımı Verdim Gitti: Lover, Soon You’ll Get Better, You Need To Calm Down