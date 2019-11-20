Céline Dion’un ‘Courage’ Dönüşü!

Céline Dion birçoğu için Titanic ve ‘My Heart Will Go On’ şarkısı olsa da benim için 1993 senesinde yayınladığı The Colour Of My Love albümü ve tabii ki ‘Power Of Love’ şarkısıdır. 13 yaşında, Ankara’da ortaokulda okurken, deyim yerindeyse 24 saat Capital Radio dinlemeye adayan bir ergen olarak, radyoda bu şarkı çıksın diye ne çok beklemiştim ve telefonla istek yapmıştım. O gün bugündür ne zaman bir Céline Dion haberi okusam ya da herhangi bir şarkısını duysam mutlaka ‘The Power Of Love’a deli gibi takıldığım o dönem hep aklıma geliyor.
Benim Céline Dion anılarımı bir kenara bırakırsak, Vegas’ın en çok kazanan sesi sıfatlara sığmayacak güzellikteki bu hanımefendi dev bir albümle geri döndü. 6 yıl sonra yayınladığı ilk İngilizce albümle bizlere nefis bir ziyafet sunan Kanadalı sanatçı albümle aynı ismi taşıyan turnesi için şu sıralar harıl harıl çalışmalarına devam ediyor.
Dion’un 12. İngilizce stüdyo albümü olan ‘Courage’ başlığında birçok anlam içeren özel bir çalışma. Sanatçı birkaç sene önce eşinin hastalığı ve sonrasında maalesef vefatından ötürü oldukça zor dönemler geçirmişti. ‘Courage’ bir anlamda bu zor zamana ışık tutarken, zor günlerin üstesinden gelen Céline Dion’u da şarkılarla bize anlatıyor.
Albüme ‘Courage’ adı verilmesi tahmin edersiniz ki sanatçının yaşadıklarına referans oluyor. Son senelerde yaşadığı zorluklara rağmen hayatın kendisine bilmediği güçü ve cesareti yeniden bulmak için araçlar verdiğini belirten Céline Dion, zor dönemlerde sevdikleri sayesinde hayata tutunduğunu belirtmiş. Tam bu dönemde karşısına çıkan ‘Courage’ şarkısı yeni albümün de ismi olmuş.
‘Courage’ için Céline Dion günümüz popüler yapımcı ve söz yazarlarıyla çalışmış. Sia, Greg Kurstin, Maureen McDonald ve Sam Smith ilk bakışta dikkat çeken isimler. LP, David Guetta ve Skylar Grey de bu büyük isimleri takip ediyor. Albümün açılışı biraz fazlasıyla kulüp coşkusu olsa da, 20 şarkılık delüks versiyonlu ‘Courage’da şarkılar güzel bir ahenkle akıp gidiyor. Balladlar ve dans şarkılarının farklı sıralamalarda yer alması sanırım bilinçli olarak yapılmış. Tam dalıp gidecek bir moda girmişken, enerji patlaması yaratan Céline Dion sizi uyandırıyor.
Albümün en büyük destekçilerden Sia’nın şarkılarında Céline Dion deyim yerindeyse Sia gibi bir vokal ile şarkıları seslendirmiş. Özellikle ‘Baby’de bu etki kendisini çok belli ediyor. Benzer şekilde ‘Change My Mind’ şarkısında da şarkı yazarlarından LP’nin etkisi Céline Dion’un şarkıdaki vokaline de yansımış.
Beni albüme resmen tutkalla yapıştıran Sam Smith’in ‘For The Lover That I Lost’ şarkısı oldu. Sam Smith kendisinin de şarkı söyleme sebebi olduğunu belirttiği Céline Dion için bir şarkı yapmanın mutluluğunu kendi sosyal medya profilinden duyururken, ‘herkes kraliçeyi, efsaneyi ve ikonu selamlasın’ diye paylaştı.
Yıldızlar: Lovers Never Die, Falling In Love Again, Lying Down, Courage, Imperfections, Heart Of Glass, Perfect Goodbye
Oscar’ımı Verdim Gitti: For The Lover That I Lost, Baby, Change My Mind
Depeche Mode Belgeseli: Spirits In The Forest
21 Kasım’da çok özel bir gösterim ile Depeche Mode beyaz perdede olacak.
Bir gecelik bu özel gösterim 2400 sinemada dünya üzerinde 70 ülkede gerçekleştirilecek. Türkiye’de de bu özel etkinlik 21 Kasım akşamı Bomonti Ada’da beyaz perdede olacak.
Anton Corbjin yönetmenliğindeki bu özel belgesel/konser filmi grubun 3 milyondan fazla izleyicinin katıldığı, 115 şovun yer aldığı 2017/2018 Global Spirit Turuna bizleri konuk ediyor. Bu özel belgeselde altı Depeche Mode hayranının duygusal hikayelerine yer verilirken, film grubun Berlin konserinden görüntülerle bizleri de o konserin atmosferine ışınlayacak.
‘Spirits In The Forest’ grubun sadece popülaritesinin kariyerleri boyunca nasıl ve neden büyüdüğünü göstermekle kalmayıp aynı zamanda yaptıkları müzikle insanların hayatlarına kattıkları güzel anları, sıkıntılarını aşmalarını ve müzikle bağ kurmalarını sağlamak için nefis bir bakış sunuyor. Perşembe günü için şimdiden sabırsızlanıyorum!
Céline Dion’un ‘Courage’ Dönüşü!
Céline Dion birçoğu için Titanic ve ‘My Heart Will Go On’ şarkısı olsa da benim için 1993 senesinde yayınladığı The Colour Of My Love albümü ve tabii ki ‘Power Of Love’ şarkısıdır. 13 yaşında, Ankara’da ortaokulda okurken, deyim yerindeyse 24 saat Capital Radio dinlemeye adayan bir ergen olarak, radyoda bu şarkı çıksın diye ne çok beklemiştim ve telefonla istek yapmıştım. O gün bugündür ne zaman bir Céline Dion haberi okusam ya da herhangi bir şarkısını duysam mutlaka ‘The Power Of Love’a deli gibi takıldığım o dönem hep aklıma geliyor.
Benim Céline Dion anılarımı bir kenara bırakırsak, Vegas’ın en çok kazanan sesi sıfatlara sığmayacak güzellikteki bu hanımefendi dev bir albümle geri döndü. 6 yıl sonra yayınladığı ilk İngilizce albümle bizlere nefis bir ziyafet sunan Kanadalı sanatçı albümle aynı ismi taşıyan turnesi için şu sıralar harıl harıl çalışmalarına devam ediyor.
Dion’un 12. İngilizce stüdyo albümü olan ‘Courage’ başlığında birçok anlam içeren özel bir çalışma. Sanatçı birkaç sene önce eşinin hastalığı ve sonrasında maalesef vefatından ötürü oldukça zor dönemler geçirmişti. ‘Courage’ bir anlamda bu zor zamana ışık tutarken, zor günlerin üstesinden gelen Céline Dion’u da şarkılarla bize anlatıyor.
Albüme ‘Courage’ adı verilmesi tahmin edersiniz ki sanatçının yaşadıklarına referans oluyor. Son senelerde yaşadığı zorluklara rağmen hayatın kendisine bilmediği güçü ve cesareti yeniden bulmak için araçlar verdiğini belirten Céline Dion, zor dönemlerde sevdikleri sayesinde hayata tutunduğunu belirtmiş. Tam bu dönemde karşısına çıkan ‘Courage’ şarkısı yeni albümün de ismi olmuş.
‘Courage’ için Céline Dion günümüz popüler yapımcı ve söz yazarlarıyla çalışmış. Sia, Greg Kurstin, Maureen McDonald ve Sam Smith ilk bakışta dikkat çeken isimler. LP, David Guetta ve Skylar Grey de bu büyük isimleri takip ediyor. Albümün açılışı biraz fazlasıyla kulüp coşkusu olsa da, 20 şarkılık delüks versiyonlu ‘Courage’da şarkılar güzel bir ahenkle akıp gidiyor. Balladlar ve dans şarkılarının farklı sıralamalarda yer alması sanırım bilinçli olarak yapılmış. Tam dalıp gidecek bir moda girmişken, enerji patlaması yaratan Céline Dion sizi uyandırıyor.
Albümün en büyük destekçilerden Sia’nın şarkılarında Céline Dion deyim yerindeyse Sia gibi bir vokal ile şarkıları seslendirmiş. Özellikle ‘Baby’de bu etki kendisini çok belli ediyor. Benzer şekilde ‘Change My Mind’ şarkısında da şarkı yazarlarından LP’nin etkisi Céline Dion’un şarkıdaki vokaline de yansımış.
Beni albüme resmen tutkalla yapıştıran Sam Smith’in ‘For The Lover That I Lost’ şarkısı oldu. Sam Smith kendisinin de şarkı söyleme sebebi olduğunu belirttiği Céline Dion için bir şarkı yapmanın mutluluğunu kendi sosyal medya profilinden duyururken, ‘herkes kraliçeyi, efsaneyi ve ikonu selamlasın’ diye paylaştı.
Yıldızlar: Lovers Never Die, Falling In Love Again, Lying Down, Courage, Imperfections, Heart Of Glass, Perfect Goodbye
Oscar’ımı Verdim Gitti: For The Lover That I Lost, Baby, Change My Mind
Depeche Mode Belgeseli: Spirits In The Forest
21 Kasım’da çok özel bir gösterim ile Depeche Mode beyaz perdede olacak.
Bir gecelik bu özel gösterim 2400 sinemada dünya üzerinde 70 ülkede gerçekleştirilecek. Türkiye’de de bu özel etkinlik 21 Kasım akşamı Bomonti Ada’da beyaz perdede olacak.
Anton Corbjin yönetmenliğindeki bu özel belgesel/konser filmi grubun 3 milyondan fazla izleyicinin katıldığı, 115 şovun yer aldığı 2017/2018 Global Spirit Turuna bizleri konuk ediyor. Bu özel belgeselde altı Depeche Mode hayranının duygusal hikayelerine yer verilirken, film grubun Berlin konserinden görüntülerle bizleri de o konserin atmosferine ışınlayacak.
‘Spirits In The Forest’ grubun sadece popülaritesinin kariyerleri boyunca nasıl ve neden büyüdüğünü göstermekle kalmayıp aynı zamanda yaptıkları müzikle insanların hayatlarına kattıkları güzel anları, sıkıntılarını aşmalarını ve müzikle bağ kurmalarını sağlamak için nefis bir bakış sunuyor. Perşembe günü için şimdiden sabırsızlanıyorum!