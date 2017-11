Biraz Sam, Biraz Kalben

Kalben’in uzun süredir merakla beklenen ikinci stüdyo albümü ‘Sonsuza Kadar’ ve benzer şekilde Sam Smith’in ikinci stüdyo albümü ‘The Thrill Of It All’. Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan iki albüm günün farklı anlarında sürekli kafamda dolanıp duruyor. Yazıyı yazana kadar fark etmemiştim, iki albüm de sözleriyle önde olan çalışmalar. İki yeni albüm de son günlerimin en büyük neşesi, yeni şarkıları dinledikçe keşfetmek, keşfettikçe daha da bağlanmak tarifsiz bir keyif.

KALBEN-SONSUZA KADAR

13 şarkıdan oluşan albüm Berkant Ali İncesaraç’ın yönetmenliğinde tamamlanan ‘Ben Her Zaman Sana Aşıktım’ video klibiyle ilk kıvılcımını yaktı. Önceki hafta albümün basın dinleme partisinde yeni şarkılara ısınmış olsam da, bir albümü tam anlamıyla tanımak için onunla tek başına kalmayı daha önemli buluyorum. Ben de bu sebeple albümün cd’si piyasaya çıkınca hemen kendime bir tane aldım. Şarkıları baştan sona dinlerken kartonet incelemek, sanatçının teşekkürler bölümünde yazdıklarını merakla sona kadar okumamak, şarkılara dair kartonette verdiği ipuçlarına tanık olmak inanılmaz hoşuma gidiyor.

Kalben’in ikinci albümü aslında tanıştığımız ve sevip dinlemekten kendimizi alamadığımız o sesi çok da değiştirmeden bize sunuyor. İlk albümden bildiğimiz Kalben müzikal anlamda fazla değişikliğe uğramadan yine bizlerle. Kalben ile ilk albümünden sonra yaptığım röportajlarda şarkıların hikayelerini sorduğumda bu hikayeleri anlatmaktansa dinleyenin kendi tasvirine bırakmak istediğini söylemişti. Bu söylediğini özellikle yeni albümle daha iyi anlıyorum. ‘Sonsuza Kadar’ın sözleri her dinleyişimde beni bambaşka hikayelere götürüyor. ‘Sonsuza Kadar’da Kalben’in kelimeler ile kurduğu dünya çok ustaca. Şarkılardaki melodik yapı akılda kalıcılığı sağlamasının yanı sıra, albümün genel hali sizleri durup düşündüren bir masalsı hava yaratıyor.

Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan albümde 13 şarkı yer alıyor. İlk albümde olduğu gibi bu albümde de bir cover şarkıya yer verilmiş. Nil Karaimrahimgil’in ilk albümü olan ‘Nil Dünyası’ndan en özel şarkılardan biri olan ‘Rüzgar’ bu sefer Kalben’in yorumuyla bambaşka bir kimliğe bürünmüş. Kalben şarkı sözü konusunda usta olduğu kadar bence cover yapma konusunda da gerçek bir uzman diyebilirim. Burada değinmeden geçemeyeceğim Kalben’in Zuhal Olcay cover’ı ‘İyisin’ beni ilk duyduğumda büyülemişti. ‘İyisin’ her ne kadar bu albümde olmasa da umarım bundan sonraki albümde bu şarkı kendine yer bulur diye evrene dileklerimi gönderiyorum.

Albümdeki bir diğer sürpriz de, Kalben’in canlı performanslarından herkesin ezbere söylediği ‘Sakin Ol Evladım’ yeni albümde yer alıyor olması. ‘Sonsuza Kadar’ın düzenlemeleri Kalben’in eşi Berkant Ali İncesaraç’a ait. ‘Rüzgar’ cover’ı hariç albümdeki 11 şarkının söz ve bestesi Kalben imzasını taşıyor. Kapanış şarkısı olan ve bence albümün en özel şarkısı olan ‘İnsanlar’ın sözleri Kalben’e, bestesi ise Berkant Ali İncesaraç’a ait. Albümün son şarkısı beni o kadar etkiledi ki, sanırım en çok tekrarla dinlediğim şarkı o oldu. Özellikle bu şarkıdaki Kalben’in vokalinde farklılık ilk dinleyişte kendini belli ediyor. Yeni albümün kapak fotoğrafı Cem Adrian’ın kadrajından, albümün renkli ve dolu dolu kartoneti ise Hayrettin Taşkaya’nın ellerinden bize ulaşıyor. ‘Sonsuza Kadar’ Kalben’in albümün kartonetinde belirttiği gibi umuttan doğan güzel hislerle dolu. Aşkla üretilen, uzunca süre ve pek muhtemelen sonsuza kadar bizlerle kalacak, dilimizden düşmeyecek dizelerle dolu.

Yıldızlar: Ateşböcekleri, Ben Her Zaman Sana Aşıktım, Sonsuza Kadar, Efendi, Kuşlar

Oscar’ımı Verdim Gitti: Yara, Kapı, Rüzgar, İnsanlar





SAM SMITH- THE THRILL OF IT ALL

Sam Smith’in sesiyle tanışalı meğer sadece 3 yıl olmuş. İngiltere’nin çok da kalabalık olmayan bir kasabasında büyüyen, içinde hep müzik aşkı olan bir çocuğun hikayesi Sam Smith. Büyük şehirden uzakta büyümenin verdiği doğallık hissinden midir bilinmez, Sam Smith neşesiyle etrafını renklendiren bir kişilikmiş. Kendi kabuğundan çıkması eğitim hayatını tamamlayıp Londra’da bir barda çalışmasıyla başlıyor. Barmenlik yaparken, birçok yeni yetenek gibi Sam de üzerinde çalıştığı müzik çalışmalarıyla sayısız yapımcı ve müzik insanına ulaşmaya çalışmış.

Çalıştığı barda Jimmy Napes ile yollarının kesişmesi, Sam Smith’in müzik kariyerinin başlangıcına işaret ediyor. İlk olarak Disclosure’ın hit şarkısı ‘Latch’ ile ismini duyuran Sam Smith’in yakaladığı çıkış ile ilk albüme giden yol arasında çok da vakit yok. Sanatçının 2014 senesinde yayınladığı ilk albümü ‘In The Lonely Hour’ yakaladığı başarı grafiğiyle platin plak ödülü almayı başarmıştı.

Jimmy Napes ile çalışmalarına devam eden Sam Smith, bir James Bond şarkısı olan ‘Writing’s On The Wall’ ile 2016’da Oscar’ı kazanmasıyla birlikte kendi kontrolünü de kaybetmeye başladığını belirtiyor. 2015 senesinin sonunda turne programının bitmesiyle birlikte Sam Smith kendini gece hayatına verdiğini belirtmiş. Gece hayatının getirdiği hızlı yaşamın hem kendisine, hem de sesine zarar verdiğini fark eden sanatçı, 2016 senesinin başında ailesinin yanına geri dönerek yeni şarkılar yapmaya başlamış. Yaklaşık 1.5 sene kadar süren bu süreçte sonunda 130 adet şarkı yazdığını belirten Sam Smith, yeni albümünde bize bu büyük portföyden sadece 14 tanesini sunuyor.

‘The Thrill Of It All’ Sam Smith’in şöhreti ve kendisini daha iyi tanıdığı, tam anlamıyla kişisel bir albüm olmuş. Albümün açılış şarkısı ‘Too Good At Goodbyes’ yeni albüm için sözler üzerine yoğunlaştığı dönemde çıkan ilk şarkıymış. ‘One Last Song’ ile ilk albüme referans veren Sam Smith, o dönem kendisine şarkılar yazdıran aşkına son bir kez daha seslenmiş. Albümde yer alan ‘Burning’in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu anlatan Sam Smith bu şarkıyı yazarken içinde olduğu ruh halinde, tüm kariyerini ve kendi geleceğini düşündüğünü belirtmiş. Sam Smith bu albümde birçok yapımcıyla çalışmış, bunlardan biri de Timbaland. Yeni albüm için daha fazla şarkı yapmak istemediği, hatta bu haliyle basıma girmesini istediği bir dönemde Timbaland ile stüdyoya giren sanatçı ‘Pray’in ortaya çıkış hikayesini anlatırken hala o günün etkinsinde gibi. Timbaland stüdyoya girdiği anda Smith’in mırıldandığı sesten Pray’in melodisini o anda oluşturması tüm ekibi hayrete düşüren bir anı olarak hafızalarında yer etmiş.

Sam Smith, henüz 25 yaşında ama kendisinin de birçok sefer söylediği gibi kariyerinin başında bir sanatçı. Özellikle yeni albümü ‘The Thrill Of It All’ için şarkıların sözlerine dikkat edilmesini vurgularken daha yapacak çok işinin olduğunu, yeni albümün sadece bu yolda küçük bir adım olduğunu belirtiyor. Sam Smith’in 15 yaşından beri hayali olan Webley Stadyumu’nda konser vermek bu albüm turnesine nasip olur mu bilinmez, ancak şunu da belirtmek de fayda var sanatçının yeni açıkladığı turne programında biletler şimdiden tükenmek üzere.

Yıldızlar: Too Good At Goodbyes, Baby You Make Me Cry, Pray, Palace

Oscar’ımı Verdim Gitti: HIM, Burning, No Peace