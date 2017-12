2017’nin en iyi albümleri/ Sıngle’ları- Bölüm 2

2017’yi yayınlanan albümler açısından düşününce kısmeti bol, ilginç bir seneydi. Aynı sene içinde 7 yıldır albüm yayınlamayan Tarkan’ın yanı sıra, Sezen Aksu, Ayşe Hatun Önal ve senelerin hasreti Vega yeni albümlerini yayınladılar. Vega’nın 11 sene sonra ‘Delinin Yıldızı’ albümüyle yüzleri güldürmesi 2017’ye kısmet oldu. Her sene bu yazıyı yazarken Vega’nın yeni albüm yayınlamaması içlendiğim bir durumdu. Bu sene o yüzden ayrıca özel bir yıl olarak hafızamda farklı bir yere sahip.

Dilerim 2018 yeni albümlerin daha çok yayınlandığı, konserlerin, festivallerin birbiri ardına açıklandığı, kültür sanatın tavan yaptığı bir yıl olsun.

Sizi geçen hafta başladığım 2017’nin En iyi Albümleri / Single’ları yazısının ikinci ve son bölümüyle başbaşa bırakıyorum:

SEZEN AKSU - BİRAZ POP BİRAZ SEZEN





2017 senesi böyle nefis bir albüm ile başlamıştı. En son 2011 senesinde ‘Öptüm’ albümünü yayınlayan Sezen Aksu 6 sene sonra yepyeni şarkılar ile yeni yılın açılışını yapmıştı. Albümden ilk yayınlanan ‘İhanetten Geri Kalan’ klibinden sonra ‘Manifesto’ya klip çeken Minik Serçe, albümün bir de remix formatını yayınladı. ‘Biraz Pop Biraz Sezen’ remix albümü tıpkı albümün kendisi kadar büyük bir çalışmanın ürünü olduğu şarkıların yeni versiyonlarını dinlediğinizde anlıyorsunuz. Özellikle remix albümdeki Bayraşa versiyonları çok başarılı. Yeni Sezen Aksu albümüne dair içimde kalan tek şey, artık canlı performans vermeyen sanatçıyı, yeni şarkılarıyla sahnede izleyemeyecek olmak. Belki 2018 bu anlamda bir sürpriz yapar bize (umarım).

Kilit Şarkılar: İhanetten Geri Kalan, Manifesto, Köz, Canımsın Sen, Ben Kedim Yatağım, Günaydın Memur Bey, Benim Karanlık Yanım

VEGA-DELİNİN YILDIZI





2017’yi benim için en özel kılan albüm Vega- Delinin Yıldızı’dır. Vega ile albüm yayınlanmadan hemen önce söyleşi yaptığımızda, röportaj sırasında heyecandan kalbim ağzımdan çıkacak gibi olmuştu. İnsanın hayran olduğu bir şarkıcı/gruptan yeni şarkılarına dair yorumlar dinlemek gerçekten paha biçilmez bir keyif. Deniz’in nefis vokalini, Vega’nın yeni şarkılarını özlemle beklemek ‘Delinin Yıldızı’ ile sona erdi. 10 şarkılık albüm ile Eylül ayından beri turnede olan grup, konser için gittiği her performansta tüm biletleri tükenen konserler verdi. Ocak ayında tekrar konser programına devam edecek olan grup bu sene yaz festivallerinde, açık havada dinlemek şimdiden en büyük heyecanım, iyi ki varlar.

Kilit Şarkılar: Delinin Yıldızı, Arzuhal, Dertler İri Kıyım, Komşu Işıklar, Sonunu Söyleme Bana, Ve Tekrar

EZHEL-MÜPTEZHEL





‘Bu senenin en büyük çıkışları nedir?‘ diye sorsalar, mutlaka ilk üçte Ezhel’in adı geçer. Ankara’lı rap sanatçıcı Ezhel geçtiğimiz Mayıs ayından yayınladığı ‘Müptezhel’ ile bu senenin en iddialı albümlerinden biriydi. 15-16 yaşından beri söz yazdığını söyleyen Ezhel, çok ciddi bir Rap dinleyicisi olduğunu belirtirken, kelimelerle oynamayı ve kafiyeli anlatımlarda çok başarılı bir şarkıcı. Canlı performansları kapalı gişe olan sanatçı ‘Müptezhel’ albümünü yayınladıktan sonra 2017’de bir de ‘İmkansızım’ adıyla yeni bir şarkı yayınlamıştı.

Kilit Şarkılar: Alo, Geceler, İmkansızım, Şehrimin Tadı, Bazen

MABEL MATİZ - YA BU İŞLER NE





2017’de yepyeni bir single yayınlayarak müzik listelerini altüst eden Mabel Matiz, yeni albümü için harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Bu yaz ‘Ya Bu işler Ne’ yayınlandığında röportaj için bir araya geldiğimiz Mabel, ‘Maya’ adını verdiği yeni albümü için çok yoğun çalışıyordu. Özellikle ‘Ya Bu İşler Ne’ Mabel Matiz’deki yaratıcılık madenini daha da derinleştirmiş, yepyeni bir Mabel yaratmış bir şarkı. Söz konusu şarkının klibini Anıl Can ile birlikte çeken sanatçı yakında yayınlanacak olan yeni single’ının klip çekimini de geçtiğimiz günlerde tamamladı. 2018’de merakla bekleyeceğim ilk albüm Mabel’in ‘Maya’sı olacak!

TARKAN – 10





Hangi sene Tarkan albümü yayınlansa o zaman döneminde müzik piyasası bir başka canlı oluyor. Bu senenin şüphesiz en büyük olaylarından biri de 7 yıl sonra Tarkan’ın yeni bir pop albüm ile geri dönmesiydi. 10. stüdyo albümü olan ve ‘10’ adıyla yayınlanan albümde Tarkan yine Ozan Çolakoğlu’yla çalışmış. Tarkan yeni albümünde kendi söz ve bestesi olan şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Ümit Sayın, Ayça Z. Aydın (Miya), Günay Çoban ve Gülşah Tütüncü şarkılarını da seslendirmiş. Sözleri Ayça Z. Aydın (Miya) ve bestesi Murat Matthew Erdem’ e ait ‘Çok Ağladım’ benim için bu albümün en büyük incisidir, durmadan hep çalsın istiyorum.

Kilit Şarkılar: Çok Ağladım, Sevdam Tek Nefes, Hodri Meydan, O Sevişmeler, Bal Küpü

KALBEN - SONSUZA KADAR





2016’nın bir soundtrack’i yapılsaydı herhalde fonda en çok Kalben şarkıları çalardı. Kendi adını taşıyan ilk albümü ile rekorları ezen geçen yepyeni, sade ve duru bir bakışla müzik yapan bir sanatçı Kalben. Yaptığı müzik ile beni umutlandıran, melankoliden sevince aynı anda geçiren zengin bir duygu yelpazesi sunan çok özel bir ses. 2017’de ikinci stüdyo albümü ‘Sonsuza Kadar’ı yayınlayan bu özel ses, hikayelerine bizi misafir etmeye devam ediyor. Eğer şimdiye kadar Kalben’i hiç canlı izlemediyseniz büyük bir deneyim kaçırıyorsunuz, kendinize bir iyilik yapın Kalben’i canlı canlı sahnede mutlaka izleyin, şarkılarının güzelliğini, duruluğunu en iyi o zaman anlayacaksınız.

Kilit Şarkılar: Ateşböcekleri, Sonsuza Kadar, Kapı, Kuşlar, Yara, Al Beni, İnsanlar

THE AWAY DAYS- DREAMED AT DAWN





The Away Days ismini ne zaman görsem içimi farklı bir gurur ve mutluluk kaplıyor. Son birkaç yıldır yayınladıkları single’lar ile indie müzik tarzının öncü gruplardan olan The Away Days, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ilk stüdyo albümü ‘Dreamed At Dawn’ı bu sene yayınladılar. Özellikle İngiliz müzik basınında da büyük övgüler alan grup, albüm yayınlandığında çıktıkları Avrupa turnesiyle büyük beğeni toplamışlardı.

Kilit Şarkılar: World Horizon, Layers, Making Ends Meet, White Whale

AKIN SEVGÖR-ROUTINE





Bu sene yaptığım röportajlar arasından birini de Akın Sevgör ile gerçekleştirmiştim. Sanatçı aldığı klasik müzik eğitiminden sonra kendi müzikal birikimini elektronik müzik öğeleriyle birleştirerek 2016 senesinde ‘ArsNova’ adıyla çok özel bir albüm yayınlamıştı. O dönemde dikkatimi çeken sanatçı ile bu sene yayınladığı EP çalışması ‘Routine’ ile tanışma fırsatı bulmuştum. Routine sanatçının yeni albümü öncesi yayınladığı bir nevi ara dönem çalışması, yeni albümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum.

Kilit Şarkılar: Geometric, Waves, Routine

ONURR – BİR KAHRAMANLIK HİKAYESİ





Son senelerin en dikkat çeken şarkılarında Alper Narman ile birlikte imzası olan Onurr nihayet kendi solo albümüyle müzik piyasasını şenlendirdi. Albüm yayınlanmadan önce Sony Müzik ofisinde şarkıları ilk dinlediğimiz günü ve Onurr’un o heyecanını hala çok iyi hatırlıyorum. Çok uzun süredir şarkıları kendine saklayan ve artık sabırsızlıkla herkesle paylaşacağı günü geri sayması çok yerinde bir heyecandı. Albümdeki ‘Ağlayamam’ ve ‘Derviş’ şarkılarındaki Sezen Aksu desteği elbette albüme ayrı bir önem katıyor. İrem Derici’nin de önceden seslendirdiği ‘Aşk Kışlıkları Giy’ in Onurr versiyonu albümün incisidir.

Kilit Şarkılar: Ağlayamam, Derviş, Replik, Aşk Kışlıkları Giy

ALEYNA TİLKİ- O SEN OLSAN BARİ

2017’nin bir başka rekorları altüst eden sanatçısı da Aleyna Tilki oldu. Henüz iki single’ı olan şarkıcı muhtemelen bu sene hakkında en çok yorum alan sanatçılardan biridir. Geçtiğimiz sene Emrah Karaduman ile yaptığı ‘Cevapsız Çınlama’ single’ından sonra dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı, 2017’yi yayınladığı single çalışması ‘O Sen Olsan Bari’ ile dev bir etki yarattı. Şarkının farklı sound’u ve yenilikçi havası Aleyna Tilki’nin bundan sonraki şarkısını daha büyük bir merakla beklemeye sebep oluyor.

NEYSE-HAYKIRMADAN ANLATAMAM





2011 senesinde yayınladıkları aynı isimli albümleri ile o dönem beğenerek dinleyip takip ettiğim grup Neyse, 2. stüdyo albümleri ‘Haykırmadan Anlatamam’ ile yeniden bizlerle. 6 sene sonra gruptan gelen ilk stüdyo çalışması 10 yeni şarkıdan oluşuyor. Haykırmadan Anlatamam albümünde şarkıların sözü ve bestesi Selim Kırılmaz’a, düzenlemeleri ise Selim Kırılmaz ve Deniz Ünlü’ye ait. ‘Muteriz’ şarkısında Deniz Tekin ile düet yapan Neyse, ‘Kar’ şarkısındaki Ara Dinkjian birlikteliği ile de dikkat çekiyor.

Kilit Şarkılar: Muteriz, Nafile, Eski Bahçe, Kar

TUĞÇE ŞENOĞUL- GÖLGELERİNE





Tuğçe Şenoğul’un ‘Gölgelerine’ albümü çok ince düşünülmüş, derin ve çok farklı bir çalışma. Albümdeki 9 şarkının tamamı Tuğçe Şenoğul’a ait, ‘Gölgelerine’nin prodüktörlüğünü ise Taner Yücel ve Görkem Karabudak üstlenmiş. İnsanı düşüncelere daldıran, süsü az, sade ama derinliğiyle kendisine bağlayan nefis bir çalışma. Henüz dinlemediyseniz kaçırmamanızı öneririm.

Kilit Şarkılar: Bir Of, Kaptan, Bıraktığın İzler, Onun Karanlık Huyları

SILA – MUHBİR





Sıla’nın bu yaz açıkhava konserlerinde ilk kez seslendirdiği şarkı büyük ilgi gördü. Mabel Matiz ile birlikte yaptıkları ‘Muhbir’i ilk defa Harbiye Açıkhava Sahnesinde Mabel ile birlikte seslendiren ikili enfes bir işe imza atmışlar. Söz konusu şarkı daha sonra sonbaharda single olarak sadece Sıla’nın seslendirdiği versiyonla dijital formatta yayınlandı. Şarkının dijital hali yayınlanırken keşke Mabel Matiz’in düet yaptığı versiyonu da yayınlansaydı demeden geçemeyeceğim.

EDİS - ÇOK ÇOK





Edis’in yazın başında yayınladığı ‘Çok Çok’ şarkısı 2017’nin yaz döneminin dans dolu geçmesine büyük katkıda bulundu. Söz ve müziğinde Onurr, Alper Narman ile birlikte Edis imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait. Son 3 senedir yayınladığı singlelar ve EP ile büyük beğeni toplayan sanatçıdan artık bir stüdyo albümü bekleniyor.

CEYL'AN ERTEM- YİNE DE AMİN





Albüm adını, şair Sinem Sal’ın şiir kitabından alan Ceyl’an Ertem’in prodüktörlüğünü üstlendiği ‘Yine De Amin’ albümü 11 şarkı ve 1 remix ile toplam 12 şarkıdan oluşuyor. Albümün kayıtları 2016 Kasım ayı içinde, Gaziantep’teki Gaziantep Üniversitesi’ne ait Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nin konser salonunda canlı çalınarak gerçekleştirilmiş olması bu albümü daha da özel kılıyor.

Kilit Şarkılar: Esmer, Kovdum, Efsunlu Dünya, İzin, Nilüfer

HANDE YENER- HEPSİ HİT VOL 2





Aynı isimli albümün ilk bölümünü geçen yıl yayınlayan sanatçı bu sene yine hit’lerle dolu ikinci bölümü ile geri döndü. Yeni albümün benim için en önemli haberi Hande Yener’in Mete Özgencil ile yeniden çalışmış olması diyebilirim. Mete Özgencil’in ‘Ben En Çok’ ve ‘Leyla’ şarkıları albüme bambaşka bir hava katmış. ‘Ben En Çok’ şarkısındaki Devrim Karaoğlu düzenlemesinin de büyük katkısına değinmeden geçemeyeceğim. Albümün beni bir başka etkileyen yanı ise Cem Talu imzalı kapak fotoğrafı.

Kilit Şarkılar: Ben En Çok, Leyla, Vay, Misafir, Alev Alev, Şükür

PALMİYELER – II VENUS





Geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan ‘II (Venus)’ albümü sayesinde tanıdığım bu senenin en önemli kazançlarından biridir. 4 grup üyesinin üniversite yılları sonrasında yeniden bir araya gelerek müzik yapmaya başlamasıyla oluşan Palmiyeler, İzmir'in palmiyelerini yaptıkları şarkılara sinmiş yaz havası ile buluşturabilmek için grup ismine karar vermişler.

Kilit Şarkılar: Venus, Karbeyaz, Senden Haber Yok, Seninle

NORM ENDER – AURA





Underground bir dönemden gelerek kendi hayran kitlesini gün be gün büyüten, ilk albümünü kendi imkanlarıyla yayınlayan gerçek bir emektar sanatçı olan Norm Ender, 2017 senesinde yayınladığı ‘Aura’ albümüyle büyük beğeni toplanmıştı. ‘Aura’ yayınlandıktan sonra sanatçıyla bir araya gelip hem geçmişi, hem de üzerinde yoğun emekler harcayarak yayınladığı albümü hakkında nefis bir röportaj gerçekleştirmiştik. Bu sene yaptığım en heyecanlı söyleşilerden biriydi, bu bakımdan benim için yeri ayrıca önemlidir.

Kilit Şarkılar: Kaktüs, Deli, Yarem, Benim Stilim, Kezban

AYŞE HATUN ÖNAL- SELAM DENGESİZ





Yıllardır beklediğim Ayşe Hatun Önal albümü de bu seneye kısmetmiş. Sony Müzik etiketiyle yayınlanan albüm öncü single çalışmalarıyla geçtiğimiz sene sinyallerini vermeye başlamıştı. Çıkış şarkısı olarak ‘Olay’ ile piyasaya çıkan albüm, şarkının ‘Burning Man’de çekilen renkli klibiyle de büyük ilgi toplamıştı. Albümden hala heyecanla beklediğim ‘Dengesiz’ şarkısına belki bir klip çekilir diye umudum var.

Kilit Şarkılar: Dengesiz, Olay, Dur Dünyam, Sirenler, Cehennem

BÜYÜK EV ABLUKADA- FIRTINAYT





Büyük merakla beklenen ‘Fırtınayt’ albümü ile Büyük Ev Ablukada müzikal anlamda bir evren atlaması yaşamış hissi veriyor. Sound’ları bir önceki albümlri ‘Full Faça’ya göre oldukça farklılaşan grup ve daha elektronik ve disco havalı nefis bir çalışma ile 2017’de sevenlerine nefis bir hediye verdiler. Bu albümün plağı alınmaz da ne yapılır sorarım.

Kilit Şarkılar: Hoşçakal Kadar, Evren Bozması, Güneş Yerinde, Arayan Bulur