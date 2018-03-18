Artık bu ligde tecrübe kazanan Altınordu’nun daha sezonun başında şampiyonluk yarışını domine etmesini bekliyordum... Olmadı, ama ikinci yarıdaki çıkışla birlikte Şeytan “Ben bu ligi sallarım” demeye başladı.

Yalan değil, yanıldım.

Son 10 maçta 8 galibiyet alan, artık Süper Lig’in güçlü adaylarından biri haline gelen Altınordu’dan dün Denizlispor’a karşı şampiyonluk isteğini ortaya koyan bir futbol bekliyordum. Olmadı, ama Kerim’in sol ayağının büyüsü adeta mucizevi bir şekilde 3 puanı getirdi Türkiye’nin en sempatik takımına.

Aslında maçın ilk yarısının 1-0 sonuçlanması, Altınordu’ya futbol tanrılarının bir ödülüydü. 45 dakikalık futboluyla Altınordu’nun gençlerine ‘Horozluk’ yapan, “Bu takım nasıl düşme hattında olabilir” dedirten Denizlispor, Mehmet Akyüz’le 3 net fırsatı harcarken, Erce kalesinde devleşiyordu. Özellikle 20. dakikadaki bir kafa şutunda yaptığı kurtarış, güçlü bir “Ben bu lige fazlayım” mesajıydı. İşte ilk yarıda iki takım arasındaki farkı belirleyen de kalecilerdi. Erce üst üste topları çıkarırken, Kerim’in orta-şut karışımı frikiği, kaleci Asil’in büyük yardımıyla Denizlispor ağlarına takılıverdi!

Buraya kadar olanı “Futbol böyle bir oyun” klişesiyle açıklamak mümkün. Ancak 45 dakika boyunca Aissati’nin darmadağın ettiği Altınordu sol kanadına devre arasında hiçbir hamle yapılmaması açıklanması zor bir hataydı. Futbol, bu hatayı cezalandırmakta gecikmedi. 3 fırsatı harcayan Mehmet Akyüz’ün ikinci yarının hemen başında yaptığı kafa vuruşu, bu kez Erce’yi de çaresiz bıraktı.

Erdoğan’ın yokluğunda hücumda organize olma sıkıntısı çeken Altınordu’nun kalan bölümde göstereceği reaksiyon önemliydi. Hüseyin Eroğlu, hücumu hareketlendirme konusunda doğru bir adımla Murat Uçar’ı öne atınca, oyun da Altınordu’ya döndü. Ancak skor bir türlü gelmiyordu. Taa ki, neden verildiğini pek anlayamadığım serbest vuruşa kadar. Usta ‘Avcı’ Kerim, ceza alanı üzerinden sol ayağı kadar aklını da konuşturunca, zafer 90+7’de geldi.

Evet, Altınordu dün ‘atan ve tutan’ farkıyla 3 puanı söktü aldı. Ancak şampiyonluk istiyorsak, coşku, daha inatçı ve daha inançlı bir futbol gerek.

Denizlispor’a gelince…

Kısa ve öz…

Bu takım düşmez!