Havuz çürüyecek mi?

Orhangazi, ihtiyacı olan olması gereken bir projeye daha kavuşmuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Orhangazi’ye yarı olimpik yüzme havuzu inşa edildi.
Ancak gelin görün ki neredeyse 1,5 yıl önce tamamlanan havuz bir türlü tam anlamı ile hizmete giremiyor.
Sebebi ise havuzun bir tadilat ihtiyacı olması.
***
Orhangazi’de bize göre artık çürümeye terkedilen havuzun hikayesini bi hatırlayalım.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2014 yılında yarı olimpik yüzme havuzu yapımı işini gündemine almıştı.
İnşaat başlamış, yarı olimpik yüzme havuzu 2017 yılının sonunda tamamlanmıştı.
Planlamaya göre havuz tamamlandıktan sonra işletme hakkı Orhangazi Belediyesi’ne devredilecekti.
Ancak 2017 yılının sonunda havuzun inşaatı tamamlanmasına rağmen, havuzdaki bazı sızdırma sorunları ile teknik bir kaç aksaklık nedeniyle tesis hizmete sokulamadı.
Havuz inşaatının yüklenici firması tesisin sızdırma sorunu ile bazı teknik sorunlarını giderdi; ancak geçen zamanda gördük ki bu sorunlar geçici olarak giderilmiş.
Çünkü, havuzda bu kez farklı teknik sorunlar ile motor sisteminden kaynaklı arızalar ortaya çıktı.
Geçen yıl Orhangazi Belediyesi’nin düzenlediği yüzme kurslarında büyük ilgi gören Yarı Olimpik Yüzme Havuzu işte o teknik hatalardan dolayı hizmet veremez oldu.
Havuz inşaatı Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen bir projeydi.
İnşaatın geçici kabulü yapılmasına rağmen, kesin kabul yapılmadığı için İl Koordinasyon Kurulu da bu konuda kendisinde bir sorumluluk görmüyor.
Tüm bunlar olurken de havuzun bir türlü çözülemeyen sorunları da olduğu yerde duruyor.
Yani, milyonluk tesis çözüm bekliyor.
****
Ve son durum.
Orhangazi Belediyesi’nde yeni yönetim havuzun işletme devrini almaktan vazgeçti.
Devir işlemini geri iade etti.
İl Koordinasyon Kurulu da kesin kabul olmadığı için devrede olmayınca havuz tam anlamı ile ortada kalmış durumda.
***
Peki şimdi ne olacak?
Orhangazi’nin çok ihtiyaç duyduğu, aslında yıllar önce yapılması gereken üstelik milyonlarca lira harcanan bu önemli proje durduğu yerde çürümeye terkedilmiş durumda.
Herkesin de bildiği üzere kullanılmayan binaların sonu çürümek, çöpe gitmektir.
Yarı olimpik yüzme havuzunda da durum şu an itibarı ile böyle.
2019 yılının yaz aylarının ortalarına geldik, sezon geldi ve geçiyor.
Ama gelin görün ki havuzda teknik sorunların giderilmesi için de havuzun kullanılması için de hiç bir gelişme yok.
Dahası, havuzun bugünkü durumundan kim sorumlu, hangi kurumun mesuliyetinde bilen yok.
Ve böyle giderse ne yazık ki koskoca tesis çürüyüp gidecek.
Bu noktada Bursa Valisi, Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü başta olmak üzere, bu konuda sorumluluğu olan kim varsa acil müdahale etmeli, tamamlanmış olan yüzme havuzunu da bir an önce devreye sokmalı
Havuz çürüyecek mi?
Orhangazi, ihtiyacı olan olması gereken bir projeye daha kavuşmuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Orhangazi’ye yarı olimpik yüzme havuzu inşa edildi.
Ancak gelin görün ki neredeyse 1,5 yıl önce tamamlanan havuz bir türlü tam anlamı ile hizmete giremiyor.
Sebebi ise havuzun bir tadilat ihtiyacı olması.
***
Orhangazi’de bize göre artık çürümeye terkedilen havuzun hikayesini bi hatırlayalım.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2014 yılında yarı olimpik yüzme havuzu yapımı işini gündemine almıştı.
İnşaat başlamış, yarı olimpik yüzme havuzu 2017 yılının sonunda tamamlanmıştı.
Planlamaya göre havuz tamamlandıktan sonra işletme hakkı Orhangazi Belediyesi’ne devredilecekti.
Ancak 2017 yılının sonunda havuzun inşaatı tamamlanmasına rağmen, havuzdaki bazı sızdırma sorunları ile teknik bir kaç aksaklık nedeniyle tesis hizmete sokulamadı.
Havuz inşaatının yüklenici firması tesisin sızdırma sorunu ile bazı teknik sorunlarını giderdi; ancak geçen zamanda gördük ki bu sorunlar geçici olarak giderilmiş.
Çünkü, havuzda bu kez farklı teknik sorunlar ile motor sisteminden kaynaklı arızalar ortaya çıktı.
Geçen yıl Orhangazi Belediyesi’nin düzenlediği yüzme kurslarında büyük ilgi gören Yarı Olimpik Yüzme Havuzu işte o teknik hatalardan dolayı hizmet veremez oldu.
Havuz inşaatı Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen bir projeydi.
İnşaatın geçici kabulü yapılmasına rağmen, kesin kabul yapılmadığı için İl Koordinasyon Kurulu da bu konuda kendisinde bir sorumluluk görmüyor.
Tüm bunlar olurken de havuzun bir türlü çözülemeyen sorunları da olduğu yerde duruyor.
Yani, milyonluk tesis çözüm bekliyor.
****
Ve son durum.
Orhangazi Belediyesi’nde yeni yönetim havuzun işletme devrini almaktan vazgeçti.
Devir işlemini geri iade etti.
İl Koordinasyon Kurulu da kesin kabul olmadığı için devrede olmayınca havuz tam anlamı ile ortada kalmış durumda.
***
Peki şimdi ne olacak?
Orhangazi’nin çok ihtiyaç duyduğu, aslında yıllar önce yapılması gereken üstelik milyonlarca lira harcanan bu önemli proje durduğu yerde çürümeye terkedilmiş durumda.
Herkesin de bildiği üzere kullanılmayan binaların sonu çürümek, çöpe gitmektir.
Yarı olimpik yüzme havuzunda da durum şu an itibarı ile böyle.
2019 yılının yaz aylarının ortalarına geldik, sezon geldi ve geçiyor.
Ama gelin görün ki havuzda teknik sorunların giderilmesi için de havuzun kullanılması için de hiç bir gelişme yok.
Dahası, havuzun bugünkü durumundan kim sorumlu, hangi kurumun mesuliyetinde bilen yok.
Ve böyle giderse ne yazık ki koskoca tesis çürüyüp gidecek.
Bu noktada Bursa Valisi, Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü başta olmak üzere, bu konuda sorumluluğu olan kim varsa acil müdahale etmeli, tamamlanmış olan yüzme havuzunu da bir an önce devreye sokmalı