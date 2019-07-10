Birlikten kuvvet doğar

Orhangazi yıllardır yapılamayan bir birleşmenin eşiğinde.
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e düşen Orhangazi Belediyespor ile ilçenin en köklü kulüplerinden olan ve geçen sezon birinci amatör kümede şampiyon olup Süper Amatör Lig’e yükselen Gençlerbirliği birleşip gelecek sezon tek takımla Süper Amatör Lig’de daha güçlü bir şekilde mücadele etmek için fikirbirliğine vardı. Bu birleşme aslında 15 yıla yakın süredir hayali kurulan bir birliktelikti.
Şöyle ki, bu fikir Orhangazispor ile Gençlerbirliği’nin 3. ligde mücadele ettiği yıllara kadar giden bir hayaldi.
O dönemlerde her iki camianın da bu birleşme konusunda bir türlü samimi yaklaşmaması, takımların ikisinin de 3. ligde ve dolayısıyla kulüp tarihlerinin en zirve zamanında olduğu için birleşme bir türlü gerçekleşemedi.
Elbetteki o dönemlerde bu işin başarılamamasının altında birçok neden yatıyordu.
İşin siyasi boyutundan, camiaların hiçbirisinin burnundan kıl aldırmaması olması gereken birleşmeyi sağlayamamıştı.
Bugün ise artık durum tam tersi.
İki kulüp de artık profesyonel değil.
Üstelik mücadele edecekleri Süper Amatör Lig’de bile kalmaları yahut güçlü bir yapıyla yola devam etmeleri zor görünüyor.
Çünkü eskiye göre bugün artık hem şehir kamuoyunda bir güvensizlik, hem belediyenin malum futbola katkı sunamayacağına yönelik tavrı olayı içinden çıkılmaz bir hale getirmiş durumda.
Bu durumda birleşme kararı almak ve bunu uygulamak en mantıklı karar olacaktı.
Nitekim, hem Orhangazi Belediyespor Başkanı Fatih Dalgıç, hem Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Muhammet Topal birleşme konusunda olabildiğince fedakârca davranıp bu birliktelik için ilk kıvılcımı yaktı.
Geçen hafta alınan bu karar, artık yönetimler bazında da ciddiye alınmaya somut adımlar atılmaya başladı.
***
Önceki akşam da Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ ve MHP İlçe Başkanı Necati Güneş ile birlikte iki kulübünün tüm yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.
Bu toplantı birleşme konusundaki en ciddi adım oldu.
Toplantıda iki camianın yönetimleri ve önde gelen isimleri de vardı.
Burada her konu konuşulup fikirbirliğine vardılar.
İki kulübün mevcut yönetimlerinde olan isimlerden de karma bir yönetim oluşturuldu.
Birleşme bir anlamda tamamlanmış oldu.
***
Birçok detay var elbette.
Ama burada önemli olan husus şu.
Kulüp Orhangazi Gençlerbirliği ismi ile yoluna devam edecek.
Yeni bir logo çalışması yapılacak.
Orhangazi Belediyesi en azından maddi yardım yapmasa da, kulübe gelir getirecek bazı tesislerin işletmesinden gelir elde edip tüm kulüplere aktaracak.
Bunun için de bir kulüplerbirliği kurulacak.
İşletme ve tesislerden elde edilecek gelir başta Gençlerbirliği olmak üzere tüm amatör kulüplere dağıtılacak.
Böylece en azından bu sezonun sağ salim atlatılması sağlanmış olacak.
***
Eskilerin dediği gibi, birlikten kuvvet doğar.
Bu anlayışla hareket ederek olayın bu seviyeye gelmesi bile olumlu gelişmelerdir.
Umuyoruz ki bu birliktelik futbolda özlenen başarıları da beraberinde getirir.
Birlikten kuvvet doğar
Orhangazi yıllardır yapılamayan bir birleşmenin eşiğinde.
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e düşen Orhangazi Belediyespor ile ilçenin en köklü kulüplerinden olan ve geçen sezon birinci amatör kümede şampiyon olup Süper Amatör Lig’e yükselen Gençlerbirliği birleşip gelecek sezon tek takımla Süper Amatör Lig’de daha güçlü bir şekilde mücadele etmek için fikirbirliğine vardı. Bu birleşme aslında 15 yıla yakın süredir hayali kurulan bir birliktelikti.
Şöyle ki, bu fikir Orhangazispor ile Gençlerbirliği’nin 3. ligde mücadele ettiği yıllara kadar giden bir hayaldi.
O dönemlerde her iki camianın da bu birleşme konusunda bir türlü samimi yaklaşmaması, takımların ikisinin de 3. ligde ve dolayısıyla kulüp tarihlerinin en zirve zamanında olduğu için birleşme bir türlü gerçekleşemedi.
Elbetteki o dönemlerde bu işin başarılamamasının altında birçok neden yatıyordu.
İşin siyasi boyutundan, camiaların hiçbirisinin burnundan kıl aldırmaması olması gereken birleşmeyi sağlayamamıştı.
Bugün ise artık durum tam tersi.
İki kulüp de artık profesyonel değil.
Üstelik mücadele edecekleri Süper Amatör Lig’de bile kalmaları yahut güçlü bir yapıyla yola devam etmeleri zor görünüyor.
Çünkü eskiye göre bugün artık hem şehir kamuoyunda bir güvensizlik, hem belediyenin malum futbola katkı sunamayacağına yönelik tavrı olayı içinden çıkılmaz bir hale getirmiş durumda.
Bu durumda birleşme kararı almak ve bunu uygulamak en mantıklı karar olacaktı.
Nitekim, hem Orhangazi Belediyespor Başkanı Fatih Dalgıç, hem Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Muhammet Topal birleşme konusunda olabildiğince fedakârca davranıp bu birliktelik için ilk kıvılcımı yaktı.
Geçen hafta alınan bu karar, artık yönetimler bazında da ciddiye alınmaya somut adımlar atılmaya başladı.
***
Önceki akşam da Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ ve MHP İlçe Başkanı Necati Güneş ile birlikte iki kulübünün tüm yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.
Bu toplantı birleşme konusundaki en ciddi adım oldu.
Toplantıda iki camianın yönetimleri ve önde gelen isimleri de vardı.
Burada her konu konuşulup fikirbirliğine vardılar.
İki kulübün mevcut yönetimlerinde olan isimlerden de karma bir yönetim oluşturuldu.
Birleşme bir anlamda tamamlanmış oldu.
***
Birçok detay var elbette.
Ama burada önemli olan husus şu.
Kulüp Orhangazi Gençlerbirliği ismi ile yoluna devam edecek.
Yeni bir logo çalışması yapılacak.
Orhangazi Belediyesi en azından maddi yardım yapmasa da, kulübe gelir getirecek bazı tesislerin işletmesinden gelir elde edip tüm kulüplere aktaracak.
Bunun için de bir kulüplerbirliği kurulacak.
İşletme ve tesislerden elde edilecek gelir başta Gençlerbirliği olmak üzere tüm amatör kulüplere dağıtılacak.
Böylece en azından bu sezonun sağ salim atlatılması sağlanmış olacak.
***
Eskilerin dediği gibi, birlikten kuvvet doğar.
Bu anlayışla hareket ederek olayın bu seviyeye gelmesi bile olumlu gelişmelerdir.
Umuyoruz ki bu birliktelik futbolda özlenen başarıları da beraberinde getirir.