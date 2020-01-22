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Hasan Bozbey

Hasan Bozbey

hbozbey@gmail.com

15 yıl sonra yeniden gündemde

22 Ocak 2020

Orhangazi’de Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Orhangazi’de tam 15 yıl önce kurulan Sanayi Sitesi Kooperatifi yeni bir sanayi sitesi için yeniden kolları sıvadı.Hafta sonu bu konuda esnaflarla bir araya gelindi.

Konu, şehir merkezindeki apartman altında bulunan esnafın şehir içinden kaldırılıp yeni bir sanayi sitesine taşınması.
Bu konuyu bilmek için 15 yıl öncesine gitmek gerekiyor.
28 Mart 2004 tarihinde yapılan Yerel yönetimler seçimlerinde Orhangazi Belediye Başkanı seçilen Yusuf Korkusuz’un o dönemde en fazla üzerinde durduğu konulardan birisi yeni sanayi sitesi yapılmasıydı.
Bu konuda ilk başlarda öyle bir kararlılık sergilendi ki, bugün Kapalı Pazaryeri’nin bulunduğu yerde bulunan Orhangazi Belediyesi’ne ait sanayi çarşısı dahi yıkılmış, şehir merkezindeki diğer tüm apartman altında faaliyet gösteren tamirciler şehir içinden çıkarılıp, yeni yapılacak olan bir sanayi çarşısına taşınacaktı.
Bir sonraki adımda ise bir Sanayi Sitesi kooperatifi kuruldu.
Kooperatifin ilk başkanı ise o dönemde Saadet Partisi’nde yöneticilik yapan Mustafa Kaya’ydı.
Esnaf o dönemde Yusuf Korkusuz’un da ısrarlı yaklaşımı ile yeni bir sanayi sitesine inanmıştı.
O dönemde toplantı üstüne toplantı yapılmış, epey de mesafe alınmıştı.
Ancak ne olduysa o dönemde hem dönemin belediye başkanı Yusuf Korkusuz, hem de o dönemde bu iş için çok hevesli olan bazı esnaflar bu işten uzaklaşmış, konu uzunca bir süreliğine rafa kaldırılmıştı.
O dönemin üzerinden 2 belediye başkanı daha geçti, ne İsmail Tartar döneminde, ne de Neşet Çağlayan döneminde böyle bir konu hiç gündeme gelmedi.
Aradan geçen bu 15 yıllık dönemde konu tamamen unutulmuşken, bugünlerde yeniden konu gündeme geldi.

***

Aslına bakarsanız bu husus o dönemde de bugün de tartışmalı bir konu.
Belediye başkanı Bekir Aydın, henüz yolun başındayken de tavrını net ortaya koydu.
Hafta sonu esnaf ile yapılan toplantıda aslında konuya verdiği önemi ve nasıl olacağı ile ilgili de işaretler verdi.
Esnaf ile yapılan toplantıda Bekir Aydın’ın söylediği “Bu konuda tüm şehir içindeki esnafın imzası olmadan bu işe girmem” söylemi, bu konuda yol haritasını da ortaya koyuyor.
Sürecin zor olduğunu söylüyorum, çünkü şehir içinde tamircilik yada sanayi esnaflığı yapan esnaf sayısı ve kayıtlı esnaf sayısı hayli sıkıntılı.
Bu konuda ele alınacak kriter ise faaliyet gösteren işyerinin Esnaf Odası, Vergi dairesi veya Ticaret Odası kaydı olması.
Bu normlar ele alındığında ortaya net bir rakam çıkıyor.
Ancak bunların dışında kalan esnafın durumu da sonraki süreçte tartışma yaratacak.

***

Yeni sanayi sitesi konusunda tartışmalı bir diğer konu ise Küçük Sanayi Sitesi’nin konuya yaklaşımı.
Hafta sonu yapılan toplantıya esnaf sıfatı ile katılan KSS Başkanı Şükrü Çoklar, tıpkı 15 yıl önce olduğu gibi bugün de esnaf için doğru adresin Küçük Sanayi Sitesi olacağını söylüyor.
Nedeni ise hem KSS’nin hazır kurulu bir düzeni olduğu, hem yeni rezerv alanlarının sağlanabileceği, hem de konum olarak Otoyol kavşağı ile hem Orhangazi hem de Gemlik sanayisine yakınlığını öne sürüyor.
Yeni sanayi sitesi kooperatifi ve bir çok esnaf ise işin bu kısmına karşı.
Başkanlığını Kadir Şimşek’in yaptığı Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimi, yeni yer için şehre daha yakın Süpürgelik Bölgesinde bir noktaya sıcak bakıyor.
İşte bu konunun böyle bir ikilemi var.

***

Tüm bunlara karşılık aslolan da bir gerçek var.
Orhangazi’de artık şehir merkezindeki tamircilerin bir an önce şehir dışına taşınması gerekliliği.
Bunun bir an önce sağlanması gerekiyor.
Bu konuda tüm kurumların da üzerine düşeni mutlaka yapması gerekiyor.
Kısır tartışmalar yerine doğru çözüm ve çarelere odaklanmak,
Esnafı da mağdur etmeden doğru işler yapmak şart.
Bu irade ortaya konursa, herkes kazanır.

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