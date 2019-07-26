Onlar çocuk!

Ankara’da bir lise organizasyonu ile düzenlenen konser...
İstanbul’da bazı festivaller...
Bodrum, Alaçatı, Çeşme başta olmak üzere sahil şeridinde plajlar, yani “beach club”lar...
O clublar’daki “mutlu saatler”: “happy hour”lar...
Lamı cimi yok... Dürüst olalım... İçerisi 18 yaş altı çocuk kaynıyor. Hemen hemen hepsinin elinde sigara, alkol.
Yaşları 13-18 aralığında. Kapıdan ellerini kollarını sallayarak giriyorlar. Kimlik soran yok. “Giremezsin” diyen yine yok.
Sadece sahil şeridi değil. Şehirlerde yolda yürürken çocukların sigara içtiğini görebilirsiniz. Çocuklar büfelerden sigara satın alabiliyor. Kimse kimlik sormuyor. Ya da son yılların meşhur nargile kafelerine gidin. Kafeler yine 13-18 yaş arası çocuk kaynıyor.
Bir veli olarak, bir anne olarak isyan ediyorum.
Sağlık Bakanlığı bu konularda ciddi bir mücadele yürütüyor.
Buna rağmen 18 yaşını doldurmadığı halde sigara satın alabildiğini söyleyenlerin oranı ne biliyor musunuz? Yüzde 73.3...
Oysa ülkemizde 18 yaş altına her türlü tütün ürünü satışı yasak.
Dünyada tütün kontrol sözleşmesine taraf olan 181 ülkenin 122’sinde 18 yaş altına aynı yasak uygulanıyor.
Gelelim alkole... 121 ülkede 18 yaş altına içki satışı, 129 ülkede ise 18 yaş altına içki servis edilmesi yasak. Ülkemizde de yaş sınırı 18.
Yani “mutlu saatlere”, nargile kafelere alınan, büfelere gelen 13-18 yaş arası çocuklara Türkiye’de alkol, sigara ve tütün mamülü olan nargileyi satmak yasak.
Bu yasaklara uymayan işletmeler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım. Bakan Koca, “Tatil yapmak isteyen kişilerin taleplerini karşılamak üzere sadece yaz dönemi açık olan yeme-içme, eğlence mekânları devreye giriyor. Bu tesislerde gözlemlediğimiz bir durum var. Bu tesisler kapalı ve yasak alanlarda tütün kullanım yasaklarına uymuyor. Birçok şikâyet ulaşıyor” dedi.
Bakanlık tütün kullanımı ve alkol satışı konusunda da şikâyet alıyor. Denetim yapıyor. Ama sadece denetim yetmiyor. Vatandaşların hassasiyet göstermesi, işletmelerin de kanuna uyması gerekiyor.
Sağlık Bakanı önce işletmecilere seslendi: “Turistik tesis işletmelerinin bu konuda yardımcı olmalarını ve işletmelerinde ihlallere izin vermemeleri gerektiğini hatırlatıyorum. Müşteri kaybı endişesiyle bu tür yola sapmalarının kendilerine bir faydası olmayacaktır. Avrupa’nın Akdeniz’e sahili olan ülkelerine baktığımızda hemen hepsinde benzer yasakların devrede olduğu görülebilecektir” dedi.
Fahrettin Koca, vatandaşlara da seslendi, bakanlığın çalışmalarına destek verilmesini istedi. Koca, “Vatandaşlarımız bakanlığın 24 saat hizmet veren iletişim hattı 184’ü arayarak ve telefonlarında kullanabilecekleri Yeşil Dedektör uygulaması ile tütün yasağı ihlallerini bildirebilirler. Böyle bir durumda ekiplerimiz de ihlallerin engellenmesi için daha etkili çalışma yapacaklardır” dedi.
Denetimleri kesintisiz olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
Denetim şart, vatandaş şikâyet hakkını kullanmalı. İşletme ve büfelerin de “para kazanma kaygısını” bir kenara bırakıp, karşılarındakinin henüz çocuk olduklarını ve kanuna uymalarının zorunlu olduğunu hatırlamaları gerekiyor. Unutmayalım, onlar hepimizin çocukları...
YAŞ’A DOĞRU SPEKÜLASYON
Yüksek Askeri Şura toplantısı 1 Ağustos günü yapılacak. Toplantıya doğru sosyal medyada bazı hesaplar, Ankara dehlizlerinde birileri, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in arası kötü. Güler başta olmak üzere komuta kademesi değişiyor” iddiasını servise başladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey kaynağım, “Tamamen spekülasyon ve yalan. Akar ve Güler başta olmak üzere komutanların ilişkileri gayet iyi” dedi. Üstelik Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi dolmadı. Kaynağım komutanların ve bakanın birçok programa birlikte katıldığına, son yılların en uyumlu ekibi olduğuna da dikkat çekti.
Onlar çocuk!
Ankara’da bir lise organizasyonu ile düzenlenen konser...
İstanbul’da bazı festivaller...
Bodrum, Alaçatı, Çeşme başta olmak üzere sahil şeridinde plajlar, yani “beach club”lar...
O clublar’daki “mutlu saatler”: “happy hour”lar...
Lamı cimi yok... Dürüst olalım... İçerisi 18 yaş altı çocuk kaynıyor. Hemen hemen hepsinin elinde sigara, alkol.
Yaşları 13-18 aralığında. Kapıdan ellerini kollarını sallayarak giriyorlar. Kimlik soran yok. “Giremezsin” diyen yine yok.
Sadece sahil şeridi değil. Şehirlerde yolda yürürken çocukların sigara içtiğini görebilirsiniz. Çocuklar büfelerden sigara satın alabiliyor. Kimse kimlik sormuyor. Ya da son yılların meşhur nargile kafelerine gidin. Kafeler yine 13-18 yaş arası çocuk kaynıyor.
Bir veli olarak, bir anne olarak isyan ediyorum.
Sağlık Bakanlığı bu konularda ciddi bir mücadele yürütüyor.
Buna rağmen 18 yaşını doldurmadığı halde sigara satın alabildiğini söyleyenlerin oranı ne biliyor musunuz? Yüzde 73.3...
Oysa ülkemizde 18 yaş altına her türlü tütün ürünü satışı yasak.
Dünyada tütün kontrol sözleşmesine taraf olan 181 ülkenin 122’sinde 18 yaş altına aynı yasak uygulanıyor.
Gelelim alkole... 121 ülkede 18 yaş altına içki satışı, 129 ülkede ise 18 yaş altına içki servis edilmesi yasak. Ülkemizde de yaş sınırı 18.
Yani “mutlu saatlere”, nargile kafelere alınan, büfelere gelen 13-18 yaş arası çocuklara Türkiye’de alkol, sigara ve tütün mamülü olan nargileyi satmak yasak.
Bu yasaklara uymayan işletmeler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım. Bakan Koca, “Tatil yapmak isteyen kişilerin taleplerini karşılamak üzere sadece yaz dönemi açık olan yeme-içme, eğlence mekânları devreye giriyor. Bu tesislerde gözlemlediğimiz bir durum var. Bu tesisler kapalı ve yasak alanlarda tütün kullanım yasaklarına uymuyor. Birçok şikâyet ulaşıyor” dedi.
Bakanlık tütün kullanımı ve alkol satışı konusunda da şikâyet alıyor. Denetim yapıyor. Ama sadece denetim yetmiyor. Vatandaşların hassasiyet göstermesi, işletmelerin de kanuna uyması gerekiyor.
Sağlık Bakanı önce işletmecilere seslendi: “Turistik tesis işletmelerinin bu konuda yardımcı olmalarını ve işletmelerinde ihlallere izin vermemeleri gerektiğini hatırlatıyorum. Müşteri kaybı endişesiyle bu tür yola sapmalarının kendilerine bir faydası olmayacaktır. Avrupa’nın Akdeniz’e sahili olan ülkelerine baktığımızda hemen hepsinde benzer yasakların devrede olduğu görülebilecektir” dedi.
Fahrettin Koca, vatandaşlara da seslendi, bakanlığın çalışmalarına destek verilmesini istedi. Koca, “Vatandaşlarımız bakanlığın 24 saat hizmet veren iletişim hattı 184’ü arayarak ve telefonlarında kullanabilecekleri Yeşil Dedektör uygulaması ile tütün yasağı ihlallerini bildirebilirler. Böyle bir durumda ekiplerimiz de ihlallerin engellenmesi için daha etkili çalışma yapacaklardır” dedi.
Denetimleri kesintisiz olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
Denetim şart, vatandaş şikâyet hakkını kullanmalı. İşletme ve büfelerin de “para kazanma kaygısını” bir kenara bırakıp, karşılarındakinin henüz çocuk olduklarını ve kanuna uymalarının zorunlu olduğunu hatırlamaları gerekiyor. Unutmayalım, onlar hepimizin çocukları...
YAŞ’A DOĞRU SPEKÜLASYON
Yüksek Askeri Şura toplantısı 1 Ağustos günü yapılacak. Toplantıya doğru sosyal medyada bazı hesaplar, Ankara dehlizlerinde birileri, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in arası kötü. Güler başta olmak üzere komuta kademesi değişiyor” iddiasını servise başladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey kaynağım, “Tamamen spekülasyon ve yalan. Akar ve Güler başta olmak üzere komutanların ilişkileri gayet iyi” dedi. Üstelik Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi dolmadı. Kaynağım komutanların ve bakanın birçok programa birlikte katıldığına, son yılların en uyumlu ekibi olduğuna da dikkat çekti.