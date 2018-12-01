İttifaklarda son durum

Protokol hazırlığıMHP üç büyükşehirde aday çıkarmayacağını ilan etti. AK Parti, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı, gözler İstanbul’da.
Bu ‘cumhur ittifakı’nda işbirliğinin en kritik bölümlerinden biriydi. ‘Biriydi’ diyorum çünkü sırada 60 belediye başkanını açıklayan AK Parti’nin hangi illerde ve ilçelerde aday çıkarmayıp MHP’nin adayını destekleyeceği bölüme geldi sıra.
İki partinin yetkili kurmayları çalışıyor. Partiler kendi içlerinde ayrı ayrı da çalışma yürütüyor. MHP’nin yürüttüğü çalışma ile ilgili çok önemli bir duyum aldım. MHP çok kapsamlı bir hazırlık yapıyor. Önce MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sunulacak olan çalışmada, “14 ilçede CHP’nin MHP’yi kıl payı geçtiğini gösteren oy oranları” yer alıyor. İşbirliğine gidilmesi durumunda bu 14 ilçeyi MHP kazanabileceğini düşünüyor. Adana, Mersin, Osmaniye, Iğdır, Manisa, Isparta’nın yanı sıra Ege’de bir ya da iki il için de MHP iddialı. Bu bilgilerin yer aldığı dosyada işbirliğinin çerçevesini çizen protokol metninin de bulunduğu bilgisi var.
ANKARA DÜĞÜMÜ
“Bu görüşmeler o meşhur istikşafi görüşmelere dönüyor algısı var.”
Bu tespit, ‘millet ittifakı’ndaki önemli aktörlerden birine ait. Aslında siyasi partiler arasındaki görüşmelerin inişli çıkışlı, krizli olması doğal. Burada temel sorun, ‘cumhur ittifakı’nı yerelde yeniden işbirliğine yönelten sebeplerden birinin ‘millet ittifakı’nın oluşuyor görüntüsü vermesiydi. Bu süreçte ‘cumhur ittifakı’ ana çerçeveyi çizdi, adayları açıklamaya başladı, ancak CHP ile İYİ Parti henüz bir anlaşmaya varamadı. Gözler şimdi iki liderin yarın ya da öbür gün yapacakları yeni görüşmede.
Her iki partinin kurmayları da “Bozan taraf biz olmayacağız” diyor. Diyor ama ittifak geliyor Ankara’da düğümleniyor.
İYİ Parti Lideri, ilk kez Hürriyet gazetesine yaptığı ziyarette geçen ekim ayında açıklamıştı, “İşbirliği olursa Ankara bizimdir” demişti. Ancak CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da gönlünde ve aklında Ankara olduğu biliniyor. Üstelik iki lider de aynı isim yani Mansur Yavaş’ı istiyor. İşte düğüm bu. Mansur Yavaş, CHP Ankara adayı mı olacak, yoksa İYİ Parti Ankara adayı mı? CHP’deki kaynaklarım, “Ankara İYİ Parti’ye verilirse yanında en fazla bir il daha olur ama o bile zor” dedi. Ankara, İYİ Parti’ye verilmezse CHP diğer Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy oranları, anketler doğrultusunda diğer illeri konuşmaya hazır. Merkezinde Ankara olan düğümün haftaya çözülüp çözülmeyeceğini göreceğiz. Hem iki liderin kısa sürede bir araya gelmesi bekleniyor, hem de CHP’de Parti Meclisi var.
ANKARA TURU
CNN Türk’te ‘Gece Görüşü’ programında Ankara’yı konuştuk. Benim “Gençliğimdeki gibi yeniden yaşayan kent olsun, AVM cehennemi olmayan yeşil Ankara olsun” sözüme Melih Gökçek isyan etti. Program sonrası arayan Melih Gökçek, “Büyükşehir belediye başkanı olduğumda Ankara’da kişi başına yeşil alan 2 metrekareydi, görevi bırakırken 19.6 metrekareye çıkmıştı. Üstelik Ankara nüfusu bu sürede yüzde 100 arttı. Türkiye’de yeşil alanda bir numarayız” dedi. Dinozorlar başta olmak üzere programdaki eleştirilere de yanıtları vardı. Sözlerini “Ben minibüsün direksiyonuna geçeyim. Gece Görüşü ekibi olarak sizi bizzat ben gezdireyim bakalım söylediklerinize ne diyeceksiniz” diyerek bitirdi. Melih Bey, ben kabul ediyorum ama yolda gençliğimin Ankara ruhunu anlatacağım.
‘YOKUŞ BAŞINA GELDİĞİNDE BODRUM’U GÖRECEKSİN...’
Büyük yazar rahmetli Halikarnas Balıkçısı’ndan özür dileyerek, “Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin” şiirindeki, “Sanma ki geldiğin gibi gideceksin” dizesini, “Felaket deyip geri döneceksin” diye değiştirmek istiyorum. Hepimiz izledik görüntüleri. Hangi parti olursa olsun o görüntülerin hemen ardından kullanılan “İklim değişiyor, muson yağmuru, afet” açıklamaları nedeniyle altyapı sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Yani bugüne kadar çözülmedi bari bugünden sonra tam da bu gerekçeler nedeniyle çözülsün.
Bodrum’un mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kocadon büyükşehir belediye başkanlığına adaylığını açıkladı. CNN Türk’te ‘Gece Görüşü’nde Bodrum’da Mehmet Tosun’un adının İYİ Parti; eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan’ın adının CHP adayı olarak geçtiğini söylemiştim. Mustafa Saruhan da telefonla aradı ve sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir söz söyledi. “Bir tane Bodrum var. Hizmet bekliyor. Bu altyapı sorunu çözülecek bir sorun. Bunu hep beraber devletimizle yapmalıyız” dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
İttifaklarda son durum
Protokol hazırlığıMHP üç büyükşehirde aday çıkarmayacağını ilan etti. AK Parti, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı, gözler İstanbul’da.
Bu ‘cumhur ittifakı’nda işbirliğinin en kritik bölümlerinden biriydi. ‘Biriydi’ diyorum çünkü sırada 60 belediye başkanını açıklayan AK Parti’nin hangi illerde ve ilçelerde aday çıkarmayıp MHP’nin adayını destekleyeceği bölüme geldi sıra.
İki partinin yetkili kurmayları çalışıyor. Partiler kendi içlerinde ayrı ayrı da çalışma yürütüyor. MHP’nin yürüttüğü çalışma ile ilgili çok önemli bir duyum aldım. MHP çok kapsamlı bir hazırlık yapıyor. Önce MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sunulacak olan çalışmada, “14 ilçede CHP’nin MHP’yi kıl payı geçtiğini gösteren oy oranları” yer alıyor. İşbirliğine gidilmesi durumunda bu 14 ilçeyi MHP kazanabileceğini düşünüyor. Adana, Mersin, Osmaniye, Iğdır, Manisa, Isparta’nın yanı sıra Ege’de bir ya da iki il için de MHP iddialı. Bu bilgilerin yer aldığı dosyada işbirliğinin çerçevesini çizen protokol metninin de bulunduğu bilgisi var.
ANKARA DÜĞÜMÜ
“Bu görüşmeler o meşhur istikşafi görüşmelere dönüyor algısı var.”
Bu tespit, ‘millet ittifakı’ndaki önemli aktörlerden birine ait. Aslında siyasi partiler arasındaki görüşmelerin inişli çıkışlı, krizli olması doğal. Burada temel sorun, ‘cumhur ittifakı’nı yerelde yeniden işbirliğine yönelten sebeplerden birinin ‘millet ittifakı’nın oluşuyor görüntüsü vermesiydi. Bu süreçte ‘cumhur ittifakı’ ana çerçeveyi çizdi, adayları açıklamaya başladı, ancak CHP ile İYİ Parti henüz bir anlaşmaya varamadı. Gözler şimdi iki liderin yarın ya da öbür gün yapacakları yeni görüşmede.
Her iki partinin kurmayları da “Bozan taraf biz olmayacağız” diyor. Diyor ama ittifak geliyor Ankara’da düğümleniyor.
İYİ Parti Lideri, ilk kez Hürriyet gazetesine yaptığı ziyarette geçen ekim ayında açıklamıştı, “İşbirliği olursa Ankara bizimdir” demişti. Ancak CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da gönlünde ve aklında Ankara olduğu biliniyor. Üstelik iki lider de aynı isim yani Mansur Yavaş’ı istiyor. İşte düğüm bu. Mansur Yavaş, CHP Ankara adayı mı olacak, yoksa İYİ Parti Ankara adayı mı? CHP’deki kaynaklarım, “Ankara İYİ Parti’ye verilirse yanında en fazla bir il daha olur ama o bile zor” dedi. Ankara, İYİ Parti’ye verilmezse CHP diğer Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy oranları, anketler doğrultusunda diğer illeri konuşmaya hazır. Merkezinde Ankara olan düğümün haftaya çözülüp çözülmeyeceğini göreceğiz. Hem iki liderin kısa sürede bir araya gelmesi bekleniyor, hem de CHP’de Parti Meclisi var.
ANKARA TURU
CNN Türk’te ‘Gece Görüşü’ programında Ankara’yı konuştuk. Benim “Gençliğimdeki gibi yeniden yaşayan kent olsun, AVM cehennemi olmayan yeşil Ankara olsun” sözüme Melih Gökçek isyan etti. Program sonrası arayan Melih Gökçek, “Büyükşehir belediye başkanı olduğumda Ankara’da kişi başına yeşil alan 2 metrekareydi, görevi bırakırken 19.6 metrekareye çıkmıştı. Üstelik Ankara nüfusu bu sürede yüzde 100 arttı. Türkiye’de yeşil alanda bir numarayız” dedi. Dinozorlar başta olmak üzere programdaki eleştirilere de yanıtları vardı. Sözlerini “Ben minibüsün direksiyonuna geçeyim. Gece Görüşü ekibi olarak sizi bizzat ben gezdireyim bakalım söylediklerinize ne diyeceksiniz” diyerek bitirdi. Melih Bey, ben kabul ediyorum ama yolda gençliğimin Ankara ruhunu anlatacağım.
‘YOKUŞ BAŞINA GELDİĞİNDE BODRUM’U GÖRECEKSİN...’
Büyük yazar rahmetli Halikarnas Balıkçısı’ndan özür dileyerek, “Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin” şiirindeki, “Sanma ki geldiğin gibi gideceksin” dizesini, “Felaket deyip geri döneceksin” diye değiştirmek istiyorum. Hepimiz izledik görüntüleri. Hangi parti olursa olsun o görüntülerin hemen ardından kullanılan “İklim değişiyor, muson yağmuru, afet” açıklamaları nedeniyle altyapı sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Yani bugüne kadar çözülmedi bari bugünden sonra tam da bu gerekçeler nedeniyle çözülsün.
Bodrum’un mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kocadon büyükşehir belediye başkanlığına adaylığını açıkladı. CNN Türk’te ‘Gece Görüşü’nde Bodrum’da Mehmet Tosun’un adının İYİ Parti; eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan’ın adının CHP adayı olarak geçtiğini söylemiştim. Mustafa Saruhan da telefonla aradı ve sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir söz söyledi. “Bir tane Bodrum var. Hizmet bekliyor. Bu altyapı sorunu çözülecek bir sorun. Bunu hep beraber devletimizle yapmalıyız” dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR