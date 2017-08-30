Üniversitedeki hocam benden mi hoşlanıyor

20 yaşında üniversite öğrencisiyim. Bir hocamın gözü derslerde sürekli benim üzerimde. Diğer arkadaşlarım da onun benden hoşlandığını düşünüyor. Ben de kaçamak bakışlarını yakaladım kaç kere. O bana yakın davrandığı için ben de ondan hoşlandım ama emin de olamıyorum.

Merhaba Güzin Abla... Derdimi kimseye söyleyemiyorum, galiba bundan utanıyorum.

Ben 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Hayatımda ilk defa bir erkeğe karşı bu duyguları hissediyorum.

Aslında bana karşı ilgisi olmasaydı ondan hoşlanmazdım belki. Ben de, diğer arkadaşlarım da hocanın benden hoşlandığını düşünüyoruz. Devamlı derste benimle şakalaşması dışında sürekli beni izliyor. Kaçamak bakışlarını yakaladım kaç kere.

Geçen gün arkadaşım hocaya “Hocam bugün şu etkinliği yapalım” dedi, hoca da beni kastederek “O isterse yaparız” diye karşılık verdi.

Bir başka derste ben “Hocam ödev vermeyin, bu etkinliği sınıfta yapalım” dedim, istediğim gibi oldu.

Daha sonra sınıfa “O istediği için ödev vermedim” dedi.

Bunların dışında devamlı beni süzüyor. Ders anlatırken devamlı gözü üzerimde. O bana yakın davrandığı için ben de ondan hoşlandım galiba ama emin de olamıyorum.

Aramızda 14 yaş fark var. Ne yapacağım bilmiyorum Güzin Abla. Bana yardım et, onu bölümümüzdeki tüm kızlardan kıskanır oldum. Bir yandan da devamlı onu görmek istiyorum. O aklıma gelince tüylerim ürperiyor, içimdeki o tatlı kelebekleri hissediyorum ve onu özlüyorum.

Ne yapacağım; bendeki geçici bir aşk mı, ya da sevgi mi?

Yakın arkadaşlarım da “Senden hoşlanıyor” diyor. Sence gerçekten benden hoşlanıyor olabilir mi? Bu arada hocamızın bekâr olduğunu da söylemeliyim.

◊ RUMUZ: ÖĞRETMEN AŞKI

YANIT

Sevgili kızım, pek çok genç öğrenci, senin gibi öğretim üyeleriyle aralarında bir aşk bağı kurulduğunu iddia eder. Bunu de benimle sık sık paylaşırlar. Zaman zaman bunları köşeme alıyorum. Ama hepsini değil.

Senin yazını biraz da başkalarına örnek olması düşüncesiyle paylaşıyorum.

Bana göre üniversitedeki hocalarınızın sizlere karşı sempati duyması, öğrencilerinin arasında bir tercih yapması, dersle ilgili, akıllı, uyanık ve öğrenme azmi içindeki öğrencileri ister istemez diğerlerinden ayırmasından kaynaklanıyor.

Bu bir haksızlık değil, bir ayrımcılık da değil, her öğretmen bunu yapabilir. Ama bu tutumlarını bir duygusal yakınlıkla karıştırmak bence pek doğru değil. Hatta bazen tehlikeli de olabilecek bir yaklaşım.

Eminim ki üniversiteyi bitirdiğinde, hocana karşı bugün hissettiklerini eğlenceli ve komik bulacak, unutup gideceksin.

“Üniversitedeki öğretmeniyle aşk yaşayıp evlenenler yok mu?” diye sorabilirsin. Vardır elbette ama istisna durumlardır bunlar. Genelleştirmemekte fayda var.

Üstelik ben senin anlattıklarından öğretmeninin sana özel bir his beslediği izlenimi edinmedim.

Birileri bana büyü yapmış olabilir mi

Merhaba Güzin Abla... Yaşım 32 ve bu zamana kadar hiçbir ilişkim olmadı. Çok duygusal, kırılgan ve dürüstlüğe önem veren bir yapım var.

Size yazma nedenime gelince, bir nevi fikir alışverişi diyebilirsiniz. İşinde gücünde, askerliğini yapmış, sosyal, sevecen, güler yüzlü bir kişiyim.

Önceleri biraz çekingendim hanımlara karşı ama şimdi çok daha rahatım. Ortamlarda ilk muhabbeti ben açabiliyorum. Ama nedense sonu gelmiyor, aşama kaydedemiyorum.

Nedeni ne olabilir? Acaba Allah mı istemiyor ya da birileri bana büyü yapmış olabilir mi?

Cidden evliliği düşünen, sorumlu bir insanım. Ama kısmet denen şey bana pek uğramıyor gibi...

◊ RUMUZ: SHAGGY

YANIT

Böyle olumsuz ve umutsuz düşüncelere kapılmış olmana gerçekten üzüldüm. Hele şu büyü konusu ya da Allah mı istemiyor şeklindeki düşüncelerin çok da normal gelmedi açıkçası.

Tamam, insanın belirli bir yazgısı vardır elbette, birçok şey de kısmete bağlı olabilir.

Zamanı gelmeden bazı olaylar kolay kolay gelişmez.

Ama Allah neden seninle özel olarak uğraşsın? Neden senin mutlu olmanı istemesin? Allah bize akıl vermiş, fikir vermiş, bize kendi hayatımızı yönetmek için de bilgilenmemiz gerektiğini öğretmiş.

Bana kalırsa kadınlara yaklaşımında bazı hatalar yapıyor olabilirsin. Onlarla tanıştıktan sonra beklentilerine karşılık veremiyorsun belki de...

Örneğin kadınlar neşeli, eğlenceli, özellikle de eli açık, sevimli, kendilerine değer veren, önemseyen, birçok konuda söyleyecek sözü olan erkeklerden hoşlanırlar.

Bir erkeğe güvenmek, ona önem vermek isterler. Onun yanında kendilerini güvende hissetmek isterler.

Bütün bunları bir değerlendir istersen... Belki eksik noktalarını bulur, bu konuda kendini geliştirirsin.