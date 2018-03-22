Sevgilim benden şikayetçi

Sevgili Güzin Abla ben 23 yaşında, çalışan eğitimli bir genç kızım. 2 yıldır birlikte olduğum bir genç var. Fakat beraberliğimiz zaman zaman tökezliyor. Çünkü ben pek çekici olmayan, hatta çirkin sayılabilecek bir kızım. Dişlerim çarpık, ağzım kokuyor, yüzüm sivilceli... Üstelik de orta boylu ve şişmanım.

Bu durum zaman zaman sevdiğim gençle aramızda sürtüşmelere neden oluyor. Ben aslında ruh güzelliğine önem veren, güzel olmak için de özel bir çaba göstermeyen, fiziksel özelliklere pek fazla takılmayan biriyim. Ama o benim değişmemi istiyor... Beni sevdiğini, ona olan sevgimi önemsediğini söylüyor.

Bir yandan da “saçlarını şöyle tarasan daha iyi olmaz mı”, “dişlerini yaptırabilirsin”, “biraz zayıflayabilirsin” gibilerden uyarılarda bulunuyor.

Önceleri önemsemedim ama bir gün artık katlanamayıp, “Bunları aklına takan biriyle bir ömür geçmez, insanın ileride nelerle karşılaşacağı bilinmez. Ayrılalım daha iyi” dedim ve ilişkimizi bitirmek istedim. Ama o ayrılmak istemedi. Beni sevdiğini, benimle mutlu olduğunu belirtip “seni kırdıysam, özür dilerim” dedi. Ama ben artık ona güvenemiyorum.

Sonunda bir uzmana danışmaya karar verdik. Uzman ikimize de aslında benim de bildiğim gerçekleri tekrarladı. Benim biraz çaba gösterebileceğimi, sevdiğim gencin aslında kötü bir niyeti olmadığını anlattı.

Şu anda ondan ayrılırsam, belki alışırım yokluğuna ama onu unutamam. Ve hep keşke diyeceğimi biliyorum. Hayatımın en büyük hatası olacak.

Karşıma başkası da çıkabilir ama o hep aklımda olacak. Belki de onu dinlemediğim için çok pişman olacağım.

Onunla yapabileceğimiz şeyleri düşündükçe mutlu oluyorum. Evlilikte önemli olan nedir?

Sizce onu ikna etmeye mi çalışmalı mıyım bu konu için? Yoksa ben mi biraz çaba gösterip, kendimi değiştirmeli miyim?

◊ Rumuz: Çözüm yolu

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Sevgili kızım, hayatta her şeyin güzellik olmadığı, fiziksel özelliklerin ise hayatta çok fazla önemsenmemesi gerektiği konusunda sana hak veriyorum. Ancak sevdiğin gencin bunları seni kırmak amacıyla değil, seni daha güzel görmek için söylediğine inanıyorum. Sonuçta bütün bu saydıkların çözümü olan şeyler.

Aslında çirkin göründüğünü de düşünmüyorum. Güzelliğin geçici olduğunu biliyorum, evlilikte pek çok açıdan da önemli bir kıstas olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ilerleyen yaşla, hamilelik ve çeşitli nedenlerle kadın elbette ki eski genç kızlık zarafetinde kalmıyor. 10-15 yıl sonra belki bütün bu saydığın olumsuz özelliklerin hiçbir önemi kalmayacak.

Yine de ben sevdiğin gencin kötü niyetli olmadığından yola çıkarak, senin de biraz çaba gösterebileceğini düşünüyorum.

Madem onu seviyorsun, ayrılmak seni yıkacak, onun pek çok iyi yönü olduğuna ve onunla mutlu olabileceğine inanıyorsun, o halde kızım sen de biraz değişmeye çalışabilirsin.

Dişlerin sorun yaratıyorsa, bir diş hekimine başvur, belki de bu ağız kokusu bundan kaynaklanıyordur.

Sivilce artık günümüzde gerçekten sorun değil, o kadar çok yararlı kozmetik ürünler var ki, biraz bakım bunları giderecektir. Bir dermatoloğa başvurabilir, yardım alabilirsin.

Son olarak da şişmanlık... Bak bu konuda gerçekten bir şeyler yapmalısın. Çünkü bugün artık uzmanlar şişmanlığın bir hastalık olduğunu ve yüksek tansiyon, diyabet, karaciğer yağlanması hatta kanserin bile tetikçisi olduğunu belirtiyor.

Güvendiğin bir diyet listesi uygulayabilirsin. Ekmek, aşırı yağlı besinlerden ömür boyu uzak durmanın da uzun ve sağlıklı olmak açısından çok yararı var. Hadi bir gayret et sevgili kızım, hem de bunu önce kendin için yap.





İki kişi arasında kaldım

Merhaba Güzin Ablacım, ben 24 yaşında bir genç kızım. 5 yıllık bir ilişkim var. İyi kötü zamanlarımız oldu, genelde maddi nedenlerden dolayı çok fazla kavga ediyoruz. Zaten bu yüzden de bir türlü evlenemiyoruz. Şu anda erkek arkadaşım askerde. Yine tartıştık, bana ayrılmak istediğini söyledi. “Beni arama, gurur yap” dedi. 1 hafta hiç konuşmadık, beni o süre içinde daha iyi bir durumdaki aile istemeye geldi. Ben kimi seçeceğimi bilmezken erkek arkadaşım beni arayıp özür diledi. Ama ben de hâlâ bir kırgınlık var. Kimi seçmeliyim bilmiyorum. Acaba aşk bitti, artık sadece 5 yıllık bir alışkanlık mı benimki? ◊ Rumuz: Kararsız

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Bir erkeğin en çok sevgiye muhtaç olduğu askerlik döneminde, evlilik diye tutturup, onun başının etini yemiş olmalısın. Bu nedenle sana “ayrılalım” demiştir. O şu anda çaresiz bir durumda, ne yapsın istiyorsun? Bugün gençlerin çoğu maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemiyor.

Üstelik aileler ortaya listeler döküp, altından kalkılamayacak borçlara girmek zorunda bırakıyorlar erkekleri. Evet, 5 sene uzun bir zaman. Ama eğer onu seviyorsan, beklemeyi bilmelisin. Bırak askerden dönsün, iyi bir işe girsin. Sen de bir yuva kurmak için ona destek olursun.

Ama amacın zengin bir evlilik yapmaksa, bu ikinci genç adamı seç. Ancak diğerini 5 yıldır tanıyorsun, huyunu suyunu biliyorsun. Bu genç adamın senin tabirinle “iyi bir aile çocuğu” olması dışında nasıl biri olduğunu biliyor musun?