Eşimi yeniden kazanmak istiyorum

Eşimle evliliğimiz benim içki ve kumar tutkum yüzünden sona erdi. Şimdi her şeye tövbe ettim, onu tekrar kazanmak için mücadele ediyorum.

Sevgili Güzin Abla, eşimle flört ederek evlendik. Ancak 6 yıllık evliliğimiz, hatalarımdan dolayı eşim tarafından sonlandırıldı.

Benim at yarışı gibi tahmin oyunlarına, kumar ve içkiye olan düşkünlüğüm ve yaptığım borçlar yüzünden canına tak etti ve beni terk etti.

Yaklaşık üç ay önce boşandık. Evlendiğimizde aldığımız dairemizi de satarak borçlarımızı kapattık.

Şu anda çok güzel bir işim ve iyi bir kazancım var.

Eşime hiç olmadığı kadar yardımcı, sevecen ve kibar olmaya çalışıyorum.

Ablacım onu çok seviyorum ve tekrar yuvamı kazanmak istiyorum.

5 yaşında bir kızımız var. Ben her şeye tövbe ettim ve ablacım. İçki ve kumardan 3 aydır uzak duruyorum.

Eşim yeniden bir araya gelme konusu açıldığında, bana karşı kesinlikle hiçbir şey hissetmediğini ve benimle bir daha asla birlikte olamayacağını söylüyor.

Ama ben onu kazanmak ve her şeye yeniden başlamak için çok kararlıyım.

Bunu nasıl başarabilirim, onun sevgi ve saygısını tekrar kazanmak için ne yapabilirim?

Ne olur ablacım, bana yol gösterirsen çok sevinirim.

◊ Rumuz: Bahçelievler

YANIT

Sevgili oğlum, hatalarını görmüş olman, şimdi düzeldiğini söylemen, pişmanlığını belirtmen çok iyi elbette.

Ama bence eşini inandıramamışsın.

Belli ki, kadıncağız senin bu tutkuların ve bağımlılığın yüzünden çok acı çekmiş.

Bir de üstelik, birlikte edindiğiniz evinizin borçlarını ödemek için satılması onu gerçekten çok üzmüş olmalı.

Elbette ki bu evde onun da hakkı vardır, bu evi satın alabilmek için büyük fedakarlıklar yapmıştır.

“Şimdi ben düzeldim, 3 aydır içki içmiyorum, kumar oynamıyorum” diye yeminler etmen yeterli olmamış.

Bana kalırsa, doğru düşünüyor.

Henüz senin değiştiğine inanması için çok erken.

Ayrıca bunca zaman ona çektirdiklerin yüzünden senden uzaklaşmış da olabilir.

Bilmem bu süreç içinde ona kaba davrandın mı, şiddet uyguladın mı?

Ki genellikle erkekler aşırı alkol aldıklarında eşlerinin itirazına katlanamayıp, ona dayak atmaktan, hakaret etmekten kaçınmıyorlar.

Sonradan pişmanlık duysalar bile, kadınlar bu olayları asla unutamıyorlar.

Kendine güveniyorsan, bir süre daha sabırla eski eşinden uzak durup, değiştiğini anlamasını beklersin.

Hiç değilse aradan 1 yıl geçsin.

Bundan sonra, ona tekrar teklifini götürsün.

Sana güvenmesini sağlarsın.

Ama olmazsa, ısrar etmenin anlamı yok.

Hatalarının bedeli olarak kabul eder, efendi efendi çekilirsin.

Anneleriyle sorun yaşayanlar bu kitabı mutlaka okusun

Geçtiğimiz günlerde bir genç hanım, annesinin kendisine kötü davrandığını anlatıyordu. “Bütün anneler melek değil” diyordu. Siz de aslında onu teselli etmek için düzgün cevaplar vermiştiniz.

Ama bu düşüncede olan insanlar az değil, inanın bana. Bu yüzden size bir kitap adı vereceğim, bu okurlarınıza önermeniz için. Hatta okumadıysanız lütfen siz de okuyun. Mükemmel bir kitap, benim hayatımı değiştirdi.

Kitabın adı: “Hayatı Yeniden Keşfet”, yazarı da Jeffrey Young...

Benim hayatıma ışık gibi doğdu. Kesinlikle annesi ile sorun yaşayan 30 yaş üzeri insanlara bu kitabı önermenizi isterim.

30 bin hasta üzerinde çalışılarak matematiksel olarak psikolojik tanım getiren bir kitap.

Psikolojik hastalıkları 11’e ayırmış, o da içinde 2’ye ayrılıyor.

Mesela ben de 4 tanesi çıktı, kimisini hallettim, kimisini halletmeye devam ediyorum.

Bu kitap bir güzellik abidesi. Bir ışık, bir vaha...

Tek kelime ile mükemmel, insanların ne olduklarını bulduracak bir çalışma.

◊ Gökhan G.

YANIT

Bu kitabı henüz okumadım, ama ilk fırsatta okuyacağım. Kitabın beni ve okurlarımı yakından ilgilendirdiğinin farkındayım. Kitaptan bazı pasajları okudum. Gerçekten bu bile beni etkiledi. Okurlarımın da bu kitabı okumak isteyebileceğini düşünüyorum ve size teşekkür ediyorum.

İşte kitabın tanıtımından bir bölüm: “Aşırı vicdan ve hayır diyememek yüzünden kendi ihtiyaçlarınıza sıra gelmiyor mu?

Terk edilmekten korktuğunuz için ilişkilerde çok mu altta kalıyorsunuz?

Hayatınız işleri yetiştirmeye çalışmakla mı geçiyor?.. Bütün bu sorular hemen her gün karşılaştığım sorular...

Tatmin etmeyen ilişkiler, evhamlarla dolu bir hayat, nedensiz yere kendini diğerlerinden aşağı hissetmek. Bütün bunlar fark etmeden kabul ettiğimiz inanışlarımızı değiştirerek çözülebilir. Bu kendi kendine zarar verici düşünme ve hissetme kalıplarına şema adı verilmektedir.

Bu kitap; ‘Hayatı Yeniden Keşfedin’, mutluluğa ulaşmanızı engelleyen bu girdaplardan nasıl kurtulacağınızı gösteriyor.”