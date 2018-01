Beni aldatan gencin hayatından endişe ediyorum

Merhaba abla, sizi uzun süredir okuyorum, belki yardım edersiniz diye ben de yazmak istedim.

Benim uzun zamandır sevdiğim biri vardı, ilk aşkımdı. Yıllarca üzülmesin, mutlu olsun diye uğraştım. Söylediği, yaptığı onca şeyi görmezden geldim, sürekli affettim.

Bu sene sevgili olacaktık ama ben kabul etmedim, “Seviyorum ama ailemin izni olsun” dedim.

Daha sonra onunla görüşmek için ailemden izin aldım, bu sefer o bana “Ben de seni seviyorum ama önce işlerimi halledeyim, ondan sonra mutlu bir beraberliğimiz olsun” dedi.

Aradan iki ay kadar geçti geçmedi, bir sevgilisi olduğunu, bana söylemediğini öğrendim.

Üstelik bunu kendi çabalarımla buldum.

Ben ona başkasını sevdiği için kızmadım aslında...

Çünkü hiçbir zaman o benim olsun istemedim, “Yeter ki mutlu olsun, hayatta olsun, bana yeter” dedim.

Sadece beni aldattığı, yalan söylediği için çok kızdım. Tam anlamıyla sevgili değildik ama yalan söyledi sonuçta.

Ona çok değer veriyor, çok güveniyordum.

Şu an nefret ediyorum.

Yine de sağlıklı ve mutlu olsun istiyorum.

Her yerden onu engelledim, sosyal medyadan da erişemiyoruz birbirimize. Zaten o başka bir şehirde yaşamaya başladı.

Karşılaşma olasılığımız da kalmadı yani...

Şimdi aklımda bir düşünce var, “Ya ona bir şey olduysa” diyorum.

Hayatından şüphe etmeye başladım.

Sırf bu yüzden arkadaşlarımın hesaplarından onun hesaplarını kontrol etmeye çalışıyorum.

Gerçi bir sevgilisi var, mutlu ve ben umurunda değilim.

Kaldı ki ben de artık onu umursamıyorum ama yine de o yaşasın, mutlu olsun istiyorum.

Hesaplarında hiçbir hareketlilik göremiyorum, bu da beni korkutuyor. Bir de onu gizliden takip ettiğimi biliyor ya da birilerine onu anlattığımı duyuyor gibi hissediyorum.

Onu unutmak için ne yapabilirim?

Ona ait her şeyi attım, yine de sürekli aklımda.

Mutlu olmak için birisinin aşkına ihtiyacım yok. Ailemle, dostlarımla ve hedeflerimle de çok mutluyum.

Tek istediğim artık onu unutmak.

Beni hayal kırıklığına uğrattı, ruhum darmadağın ama onu çok seviyordum sonuçta, o yüzden unutamıyorum.

Ağlayamıyorum da, ağlasam geçer belki.

Boşluk hissi var içimde. Her gün “Bugün güzel olsun” diyorum ama hissettiğim sadece yorgunluk.

◊ RUMUZ: YORGUNUM

YANIT

Sevgili kızım, duyguların karmaşık. Çelişkiler içinde yazmışsın bu satırları...

Elbette seninle kısa da olsa bir süre arkadaşlık etmiş, sana yakın olmuş birinin böyle yalan söylemesi seni altüst etmiştir. Ama “Yeter ki o iyi olsun”, “Yoksa ona bir şey mi oldu” diye çırpınmanı anlamak mümkün değil. Ben böyle bir ruh halini kabul etmiyorum.

Belki iyi biri olabilir ama seni resmen aldatmış. Hayatında başka biri varken sana yaklaşması, seni de idare etmesi kabul edilir değil. Bu durumu düşünüp ondan bir an önce soğumalıydın.

Hâlâ onu hesaplarından takip etmen, onun için endişelenmen o kadar anlamsız ki...

Nedense böyle bir paranoyaya kapılmışsın ve düzgün düşünemiyorsun. Bence hata yapıyorsun.

Böyle giderse ruh sağlığın bozulur. Hem de ne için, seni asla hak etmeyen bir adam için!



Saçlarım çok dökülüyor, çare bulamıyorum



Sevgili Güzin Abla, sizin birçok konuda okurlarınıza yardımcı olduğunuzu biliyorum.

Benim derdim de genç bir hanım olduğum halde saçlarımın aşırı dökülmesi. Acaba bana bu konuda ne tavsiye edersiniz?

Hastaneye gittim ama bir çare bulamadılar. Ne yapmalıyım, saçlarım neden bu kadar dökülüyor acaba?

RUMUZ: ÇARE BUL LÜTFEN

YANIT

Saç dökülmesi o kadar çok okurumun derdi ki, yıllardır bu konu gündemimden düşmüyor. Eskiden erkeklerin derdiydi ama artık kadınlar da bundan şikayetçi. Saç dökülmesinin pek çok nedeni var, dökülmeyi önlemek için önce o nedeni bilmek gerekiyor. Saç teli ve saçlı deri hastalıkları, tiroit veya anemi gibi önemli hastalıkların da işareti olabiliyor. Bu yüzden saç dökülmesinin kesinlikle hafife alınmaması gerekiyor.

Günde 50-100 adet saç teli dökülmesi olağan. Ancak dökülme bu sayının üzerine çıktığında, alın ile tepe bölgelerinde fark edilen seyrelmeler görüldüğünde bir uzmana başvurmak gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülşen Tükenmez Demirci saç dökülmesinin nedenlerini şöyle açıklıyor:

◊ Kalıtsal saç kaybı en sık gözlenen saç dökülmesi tipini oluşturuyor.

◊ Dengesiz diyetler ve proteinden fakir beslenme de saçlarda güçsüzlük ve saç dökülmelerine yol açabiliyor.

◊ İleri yaşlarda alınan kan sulandırıcılar, artrit, gut, depresyon, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon ilaçları da saçları dökebiliyor.

◊ Stres vücudumuzda çeşitli hormonların salgılanmasına, iç dengenin bozulmasına ve bunun sonucunda birçok hastalığın ortaya çıkmasına, dolayısıyla saç dökülmesine yol açabiliyor.

◊ Yüksek dozda A vitamini almak da yoğun bir saç dökülmesiyle sonuçlanabiliyor.

A vitamini alımı durduktan sonra saç dökülmesi de sona eriyor.

◊ Tiroit hastalıkları, anemi, ağır cerrahi işlemler, yüksek ateşli hastalıklar, ağır gribal enfeksiyon sonrasında da yoğun saç dökülmeleri gözlenebiliyor.

◊ Saç dökmesinin bir başka nedeni de, hormonal değişiklikler. Özellikle doğum sonrasında gözlenen saç dökülmeleri, hamilelik hormonunun yerini tekrar östrojen hormonuna bırakmasıyla gerçekleşiyor.

◊ Ayrıca menopozla birlikte de saçlarda dökülme sorunu gelişebiliyor.

◊ Demir ve çinko eksikliği de saç dökülmesinin başlıca sorumluları arasında yer alıyor.

◊ Çok sık saç boyatmak, düzleştirici gibi bazı yöntemlerle saçları şekillendirmek ve sıcak fön uygulamak, saç kırılmalarına ve kopmalara yol açabiliyor.

Saçlar ıslakken taramak da saçların elastikiyeti arttığı için kolayca dökülmesine neden oluyor.

Saçlar ıslakken çok fazla taramak ve fırçalamak yanlış.

◊ Saçları çok gergin bir

şekilde atkuyruğu yapmak, saçların alın çizgisini geriye

çekmek de saç kayıplarına neden olabiliyor. Bütün bu

yanlışlar ve hastalıkların

tespit edilmesi ve tedaviye

başlanmasının ardından saç dökülmesinin durduğu görülüyor.