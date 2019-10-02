3 kadın 3 hamilelik sorunu

Evlenmemize daha çok var ama ben hamileyim
Sevgili Güzin Abla, regl dönemim yeni bitmişti. Bakire olduğum için nişanlımla yüzeysel birlikte olduk. Normalde 15-20 gün sonra adet olmam gerekirken, olmadım.
Hamilelik testi yaptım ve pozitif çıktı; yani hamile kalmışım.
Güzin Hanım, yapabileceğimiz bir şey yok mu? Kürtaj yaptırmak istemiyorum. Herhangi bir ilaç var mı?
Düğünümüze daha birkaç ay var. Ne yapmam gerek, bana yardımcı
olur musunuz?
◊ Rumuz: Hamileyim
YANIT:
Kızım yapacağın tek şey bir an önce evlenmek... Madem nişanlısınız ve beraber olmakta acele ettiniz, bebeğinizi birlikte ve sağlıkla dünyaya getirmek için evleneceksiniz. Ailenize bu durumu anlatmak zorundasınız. Çünkü aksi halde onları kandırmış olursunuz. Başka bir şey düşünmeyin, size de bebeğe de yazık olur. Birkaç ay önce evlenmenizde ne gibi bir sakınca olabilir ki? Bu bir bebeğin hayatından çok daha mı önemli?
3 çocuğum var, başka istemiyorum
Selamlar Güzin Abla, çok şükür ki 3 çocuğum var ve yeni bir çocuk fikrinden ödüm kopuyor. Eşim cezaevinde ve cezaevi ödül uygulamalarında eş görüşü var. Ne yazık ki o ortamda korunmak pek mümkün olmuyor. En son görüşe gittiğimde iki gündür adet görüyordum. İlişki sonrası ertesi gün hapı aldım...
Ancak reglim gecikince bu kez adet söktürücü kullandım. Yine regl olmadım, şimdi test yapmaktan bile korkuyorum.
◊ Rumuz: Korkuyorum
YANIT:
Sevgili kızım, hamile kalmak istememeni anlayışla karşılıyorum. Ama ertesi gün hapı ve adet söktürücü alman, bunları gelişi güzel kullanman çok sakıncalı.
Bence adetin, yaşadığın bu korku ve stres yüzünden gecikmiştir. Ama tabii önce bir doktora danışmalısın, en azından bir hamilelik testi yaptırıp, gerçek durumu görmelisin.
Hamileysen de yapılacak bir şey yok. Zor durumda da olsan, bir 4’üncü bebek için hazırlanmalısın.
Adet görmek için ilaç kullandım meğer hamileymişim
Merhaba ablacığım, ben yeni evli genç bir kadınım. Adet göremiyordum, doktora gittim test yaptı fakat bir şey çıkmadı, bana adet söktürücü verdi. “Bunu kullan adetinin 3’üncü günü gel” dedi. Ben de kullandım fakat yine adet görmedim. Ben de yeniden test yaptım, bu defa pozitif çıktı, doktora gittim; “hamilesin” dedi. “Adet söktürücünün bebeğe bir zararı olur mu” diye sordum. O da, “olabilir de, olmayabilir de” diye yanıt verdi. Bu konuda çok endişeliyim, lütfen bana bilgi verir misiniz?
◊ Rumuz: İlaçlar ve hamilelik
YANIT:
Sevgili kızım, önce doktorunu değiştirmelisin, çünkü senin hamile olduğunu anlamadan sana adet söktürücü vermiş. Ayrıca “ilaçların zararı olabilir de olmayabilir de” gibi sana faydası olmayacak bir cevap verip geçiştirmiş. Bunu herkes söyleyebilir zaten.
Bu nedenle yeni bir uzmana başvurmalı ve onun yönlendirmesiyle hareket etmelisin. Ama adet söktürücü eğer bebeğe zarar verseydi, zaten belirti verirdi. Bebeğini kaybederdin...
Sanırım bu bebek hayata sıkı sıkı sarılıyor. Umarım onu sağlıkla dünyaya getirirsin.
3 kadın 3 hamilelik sorunu
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Evlenmemize daha çok var ama ben hamileyim
Sevgili Güzin Abla, regl dönemim yeni bitmişti. Bakire olduğum için nişanlımla yüzeysel birlikte olduk. Normalde 15-20 gün sonra adet olmam gerekirken, olmadım.
Hamilelik testi yaptım ve pozitif çıktı; yani hamile kalmışım.
Güzin Hanım, yapabileceğimiz bir şey yok mu? Kürtaj yaptırmak istemiyorum. Herhangi bir ilaç var mı?
Düğünümüze daha birkaç ay var. Ne yapmam gerek, bana yardımcı
olur musunuz?
◊ Rumuz: Hamileyim
YANIT:
Kızım yapacağın tek şey bir an önce evlenmek... Madem nişanlısınız ve beraber olmakta acele ettiniz, bebeğinizi birlikte ve sağlıkla dünyaya getirmek için evleneceksiniz. Ailenize bu durumu anlatmak zorundasınız. Çünkü aksi halde onları kandırmış olursunuz. Başka bir şey düşünmeyin, size de bebeğe de yazık olur. Birkaç ay önce evlenmenizde ne gibi bir sakınca olabilir ki? Bu bir bebeğin hayatından çok daha mı önemli?
3 çocuğum var, başka istemiyorum
Selamlar Güzin Abla, çok şükür ki 3 çocuğum var ve yeni bir çocuk fikrinden ödüm kopuyor. Eşim cezaevinde ve cezaevi ödül uygulamalarında eş görüşü var. Ne yazık ki o ortamda korunmak pek mümkün olmuyor. En son görüşe gittiğimde iki gündür adet görüyordum. İlişki sonrası ertesi gün hapı aldım...
Ancak reglim gecikince bu kez adet söktürücü kullandım. Yine regl olmadım, şimdi test yapmaktan bile korkuyorum.
◊ Rumuz: Korkuyorum
YANIT:
Sevgili kızım, hamile kalmak istememeni anlayışla karşılıyorum. Ama ertesi gün hapı ve adet söktürücü alman, bunları gelişi güzel kullanman çok sakıncalı.
Bence adetin, yaşadığın bu korku ve stres yüzünden gecikmiştir. Ama tabii önce bir doktora danışmalısın, en azından bir hamilelik testi yaptırıp, gerçek durumu görmelisin.
Hamileysen de yapılacak bir şey yok. Zor durumda da olsan, bir 4’üncü bebek için hazırlanmalısın.
Adet görmek için ilaç kullandım meğer hamileymişim
Merhaba ablacığım, ben yeni evli genç bir kadınım. Adet göremiyordum, doktora gittim test yaptı fakat bir şey çıkmadı, bana adet söktürücü verdi. “Bunu kullan adetinin 3’üncü günü gel” dedi. Ben de kullandım fakat yine adet görmedim. Ben de yeniden test yaptım, bu defa pozitif çıktı, doktora gittim; “hamilesin” dedi. “Adet söktürücünün bebeğe bir zararı olur mu” diye sordum. O da, “olabilir de, olmayabilir de” diye yanıt verdi. Bu konuda çok endişeliyim, lütfen bana bilgi verir misiniz?
◊ Rumuz: İlaçlar ve hamilelik
YANIT:
Sevgili kızım, önce doktorunu değiştirmelisin, çünkü senin hamile olduğunu anlamadan sana adet söktürücü vermiş. Ayrıca “ilaçların zararı olabilir de olmayabilir de” gibi sana faydası olmayacak bir cevap verip geçiştirmiş. Bunu herkes söyleyebilir zaten.
Bu nedenle yeni bir uzmana başvurmalı ve onun yönlendirmesiyle hareket etmelisin. Ama adet söktürücü eğer bebeğe zarar verseydi, zaten belirti verirdi. Bebeğini kaybederdin...
Sanırım bu bebek hayata sıkı sıkı sarılıyor. Umarım onu sağlıkla dünyaya getirirsin.