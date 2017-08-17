1.5 senenin sonunda eşine dönmek istedi

Sevgili Güzin Ablacığım, umarım bana da cevap verir ve bir yol gösterirsin.

Ben 27 yaşında, Fransa’da doğup büyümüş bir kadınım.

Bundan 1 sene önce internetten biriyle tanıştım. Benden 8 yaş büyüktü.

İlk başta kendisini bekar olarak tanıttı. Aradan 1 hafta geçtikten sonra bana şöyle dedi:

“Sana dürüst davranacağım, gerçeği söylemem lazım. Belki bunu öğrendikten sonra benimle bir daha görüşmek istemezsin. Ben evliyim ve iki çocuğum var. Eşimle 1 seneden fazladır ayrı yaşıyoruz ama resmi olarak hâlâ evliyiz.”

Ayrılma sebepleri çok klişe: Eşinin kendisine karşı ilgisiz olması, cinsel anlamda artık hiçbir şey hissetmemesi. Evlilikleri zaten aile zoruyla olmuş, çok genç yaşta halasının kızıyla evlendirmişler onu...

Ben bu gerçekleri bilmeme rağmen kendisiyle konuşmaya devam ettim, “Arkadaş kalırız” dedim.

Ama gel gör ki zaman içinde birbirimize alıştık. O kadar güzel anlaşıyorduk ki... “Tam kafa dengi” derler ya, aynen öyleydik.

Sevgili olduk. Bakire olduğum için cinsel anlamda aramızda bir şey geçmedi ama iki defa onunla tatile gittim, babama yalan söyledim. Bazen çok utanıyorum, çünkü yaptığım yanlıştı.

Kendisinden çok kez ayrılmaya çalıştım, “Eşinle tekrar başlayabilirsin, yeniden deneyebilirsin” dedim ama o ısrarla “Hayır. Anlaşamayız artık, olmuyor” diye karşı çıktı.

Boşanamıyordu da, çünkü eşi az önce belirttiğim gibi halasının kızıydı.

Ben bu durumdan çok rahatsızlık duyuyordum, vicdanım hiç rahat değildi ama bana karşı o kadar ilgili ve sevgi doluydu ki rest çekemedim, ayrılamadım, aptal gibi devam ettim.

Aradan 1.5 sene geçti. Şimdi kendisi Paris’ten ayrılacağını, Fransa’nın başka bir şehrine taşınacağını, halasının oğluyla (yani eşinin abisi) lokanta açacağını söylüyor. En önemlisi eşine dönmek istiyor.

Canım öyle bir acıdı ki Güzin Abla... Ama ben bunu hak ettim. Benim olmayan biriyle sevgili oldum.

Simdi arkadaş kalmaya çalışıyoruz, bu arada o da eşiyle bir araya gelmeye çalışıyor.

Anlamadığım, neden 1.5 seneden sonra ve ısrarla eşine dönmek istediği... Hem de eşi istemediği halde.

Yoluma devam edeceğim ama içten içe kendimi asla affetmeyeceğim. Merak ediyorum, bir gün gerçek aşkı, doğru insanı bulacak mıyım acaba...

◊ RUMUZ: SEVDAM

İlk soruna şöyle cevap vereyim sevgili kızım: Menfaat var bu işin altında. Halasının oğlu yani eşinin abisiyle bir ortaklığa girmek istiyor. Bu durumda elbette eşiyle arasını düzeltmek için çaba göstermek zorunda. Ona kalsa, belki seninle de birlikteliğine devam eder, hiç çekinmez!

İkinci soruna gelince... Elbette doğru insanı, aradığın kişiyi ve mutluluğu bulacaksın. Ama bir şartla; bir daha aynı hataya düşmemelisin. Bir kere internetten tanıştığın kimseye güvenmemelisin. Sonra da sana evli olduğunu açıklamış bir erkekle ilişkini anında kesmeli, arkadaş kalayım hiç değilse diye düşünmemelisin.

Eski sevgilim hapiste ve şimdi abisiyle beraberim

Merhabalar Güzin Ablacığım... Yardımınıza çok ihtiyacım var, yorumunuz benim için çok önemli.

4 sene önce akrabamız olan biriyle arkadaşlık ettim. Pek bir şey hissetmedim ona karşı, fakat o beni çok sevdi ve herkese beraber olduğumuzu duyurdu.

4-5 ay kadar görüşmeyi sürdürdükten sonra ondan tamamen ayrıldım. Ve o şimdi hapiste.

4 senedir kendisiyle hiçbir şekilde konuşmuyorum.

Şu anda da abisiyle görüşüyorum. Benim ona karşı çok yoğun duygularım var. Onun da bana karşı aynı duyguları hissettiğini biliyorum.

Evlenmek istiyoruz, fakat bu nasıl olacak?

Bizim açımızdan önemli bir sorun olmasa da bu durumu önemseyecek kişiler olabileceğini düşünüyoruz.

Sizce ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Lütfen yardımcı olun bize. Saygı ve sevgiyle...

◊ RUMUZ: İKİ ARADA

Sevgili kızım, sen de sanki dünyada başkası kalmamış gibi tutmuş hem akraban hem de eski sevgilinin abisi olan kişiyle yakınlaşmışsın.

O gencin seni sevdiğini söylüyorsun. Sonra her ne yaptıysa hapse düşmüş.

Belki biliyorsundur, hapisteki erkeğin ruh hali hiç de iyi değildir, sağlıklı düşünmesi zordur.

Seni kaybetme duygusunu bir kenara bırakalım, abisiyle birlikte olduğunu öğrenmesinin onda nasıl bir yıkım ve öfke yaratabileceğini hayal edebiliyor musun?

Hapisten çıktıktan sonra size rahat vermeyebilir.

Evlenmek isteseniz bile size engel olabilir.

Kaldı ki, sevmediğin bir gençle neden 4-5 ay arkadaşlığını sürdürdün? Ona bu şekilde umut vermiş olabilirsin.

Yıllardır görüşmemeniz elbette iyi bir şey ama sanırım o hapiste olduğu için görüşme imkanınız olmamış zaten.

Bundan sonra yeni sevgilinle beraberliğinizi nasıl sürdürmeniz gerektiğini, durumu ailelerinize açarak, onlara danışarak kararlaştırmalısınız bence.

Umarım bunca yıl sonra o hapisteki genç de senden vazgeçmiştir.

Durumu mümkün olduğunca ılımlı bir şekilde ve kimseyi üzmeden halletmenizi temenni ederim.

Allah kolaylık versin sevgili kızım.