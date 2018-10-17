İzmir ilk Gastronomi Festivali’nde “Göç Mutfağını” konuşacak

İZMİR nihayet uluslararası bir gastronomi festivaline kavuştu.
Bu pazar günü yani 21 Ekim’de tarihi Alsancak Garı’nda düzenlenecek İzmir GastroFest’in teması “Göç”.
İzmir’in göçlerle şekillenen mutfağını Nedim Atilla, Vedat Başaran, Ahmet Güzelyağdöken, Haluk Özyavuz, Sara Pardo gibi konunun uzmanlarından dinleme fırsatını sunuyor festival.
Levanten, Girit, Rum, Sefarad ve tabii ki Anadolu mutfağının İzmir Mutfağını nasıl etkilediği sorusunun cevabını verecek konuşmacılar.
1923 nüfus mübadelesinin İzmir yemek kültürüne etkilerini iki akademisyen Prof. Dr. Biray Kolluoğlu ile Prof. Dr.Zafer Yenal’den dinleyeceğiz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Tolgahan Kamiloğlu “Yarımada’da Göç Mutfağı”nı anlatacak.
Göç derken, İzmir GastroFest, şehirde halen yaşamakta olan140 bine yakın Suriyeli mülteciyi unutmamış.
Programda “Suriye Göç Yemekleri” workshop’u da var.
Bunu düzenleyen kurum “Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon” Derneği.
GastroFest, yeme içme kültürü uzmanlarının, akademisyenlerin, Türkiyeli ve yabancı ünlü kadın-erkek şeflerin, yerel üreticilerin bir araya geldikleri bir platform.
Bu platformun yukarıda adını geçirdiğim dernek ile birlikte İzmir Ticaret Odası, Ticaret Borsası, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi kurumlar var.
ŞEHRİN TURİZMİNE KATKI
Bu destek GastroFest’in sürdürülebilir olması için bu çok önemli.
İzmir Gastrofest Düzenleme Komitesi’nin Başkanı Hande Arslanalp, “İzmir’in ekonomisine, turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.
Arslanalp, aynı zamanda İzmir’de TÜRSAB-İZFAŞ ortaklığıyla her yıl düzenlenen Travel Turkey Fuarı kapsamında 4 yıldan yapılan Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi’nin arkasındaki isimlerden biri.
Gastronomi alanında deneyimli bir turizmci olarak “gastronomi turizminin” nasıl tüm dünyada yükselen bir değer olduğunu bizzat gördüğü, yaşadığı için haklı olarak İzmir GastroFest’in şehrin turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.
GastroFest gibi bir gastronomi festivalinin şehrin turizmine katkısını, Yaşar Üniversitesi, Turizm Rehberleği Öğretim Üyesi Doç.Dr. Gökçe Özdemir ile aynı üniversitenin Turizm İşletmeciliği’nde yüksek lisans yapan gıda mühendisi Senem Erdoğan’ın birlikte kaleme aldıkları makale de ortaya koyuyor.
Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanmış olan, “İzmir Destinasyonu’nda Gastronomi Üzerine Bir Araştırma” başlığı altındaki makale, İzmir ve Yarımada’nın sahip olduğu gastronomi turizmi potansiyelini bu konuda birikimli ve deneyimli isimlerle masaya yatırıyor.
ORTAK GÖRÜŞ: FESTİVALLER ÖNEMLİ
Aralarında gastronomiye vakıf öğretim üyeleri, yerel üreticiler, şefler, gurmeler, seyahat yazarları olan katılımcıların ortak görüşü yerel İzmir Mutfağı’nın öne çıkacağı festivallerin yapılması.
İzmir GastroFest bu yıl “Göç Mutfağı” temasıyla ve sabah festival açılışında ünlü yerel lezzetler boyoz, kumru, gevrek, söğüş ikramıyla tam da bunu amaçlıyor.
Öte yandan sözünü ettiğim araştırma, gastronomi turizmiyle ilgili önemli bir örnek veriyor.
GastroFest’in “İzmir’in Bağ Yolları” panelinin katılımcılarından olan Urla Şarapcılık, 160 uluslararası ödüle layık görünen şaraplarıyla iki yılda 10 binin üzerinde şarap ve gastronomi ziyaretçisi çekmiş.
Festival ile daha detaylı bilgiye www.izmirgastrofest.com adresinden ulaşmak mümkün.
İzmir ilk Gastronomi Festivali’nde “Göç Mutfağını” konuşacak
İZMİR nihayet uluslararası bir gastronomi festivaline kavuştu.
Bu pazar günü yani 21 Ekim’de tarihi Alsancak Garı’nda düzenlenecek İzmir GastroFest’in teması “Göç”.
İzmir’in göçlerle şekillenen mutfağını Nedim Atilla, Vedat Başaran, Ahmet Güzelyağdöken, Haluk Özyavuz, Sara Pardo gibi konunun uzmanlarından dinleme fırsatını sunuyor festival.
Levanten, Girit, Rum, Sefarad ve tabii ki Anadolu mutfağının İzmir Mutfağını nasıl etkilediği sorusunun cevabını verecek konuşmacılar.
1923 nüfus mübadelesinin İzmir yemek kültürüne etkilerini iki akademisyen Prof. Dr. Biray Kolluoğlu ile Prof. Dr.Zafer Yenal’den dinleyeceğiz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Tolgahan Kamiloğlu “Yarımada’da Göç Mutfağı”nı anlatacak.
Göç derken, İzmir GastroFest, şehirde halen yaşamakta olan140 bine yakın Suriyeli mülteciyi unutmamış.
Programda “Suriye Göç Yemekleri” workshop’u da var.
Bunu düzenleyen kurum “Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon” Derneği.
GastroFest, yeme içme kültürü uzmanlarının, akademisyenlerin, Türkiyeli ve yabancı ünlü kadın-erkek şeflerin, yerel üreticilerin bir araya geldikleri bir platform.
Bu platformun yukarıda adını geçirdiğim dernek ile birlikte İzmir Ticaret Odası, Ticaret Borsası, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi kurumlar var.
ŞEHRİN TURİZMİNE KATKI
Bu destek GastroFest’in sürdürülebilir olması için bu çok önemli.
İzmir Gastrofest Düzenleme Komitesi’nin Başkanı Hande Arslanalp, “İzmir’in ekonomisine, turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.
Arslanalp, aynı zamanda İzmir’de TÜRSAB-İZFAŞ ortaklığıyla her yıl düzenlenen Travel Turkey Fuarı kapsamında 4 yıldan yapılan Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi’nin arkasındaki isimlerden biri.
Gastronomi alanında deneyimli bir turizmci olarak “gastronomi turizminin” nasıl tüm dünyada yükselen bir değer olduğunu bizzat gördüğü, yaşadığı için haklı olarak İzmir GastroFest’in şehrin turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.
GastroFest gibi bir gastronomi festivalinin şehrin turizmine katkısını, Yaşar Üniversitesi, Turizm Rehberleği Öğretim Üyesi Doç.Dr. Gökçe Özdemir ile aynı üniversitenin Turizm İşletmeciliği’nde yüksek lisans yapan gıda mühendisi Senem Erdoğan’ın birlikte kaleme aldıkları makale de ortaya koyuyor.
Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanmış olan, “İzmir Destinasyonu’nda Gastronomi Üzerine Bir Araştırma” başlığı altındaki makale, İzmir ve Yarımada’nın sahip olduğu gastronomi turizmi potansiyelini bu konuda birikimli ve deneyimli isimlerle masaya yatırıyor.
ORTAK GÖRÜŞ: FESTİVALLER ÖNEMLİ
Aralarında gastronomiye vakıf öğretim üyeleri, yerel üreticiler, şefler, gurmeler, seyahat yazarları olan katılımcıların ortak görüşü yerel İzmir Mutfağı’nın öne çıkacağı festivallerin yapılması.
İzmir GastroFest bu yıl “Göç Mutfağı” temasıyla ve sabah festival açılışında ünlü yerel lezzetler boyoz, kumru, gevrek, söğüş ikramıyla tam da bunu amaçlıyor.
Öte yandan sözünü ettiğim araştırma, gastronomi turizmiyle ilgili önemli bir örnek veriyor.
GastroFest’in “İzmir’in Bağ Yolları” panelinin katılımcılarından olan Urla Şarapcılık, 160 uluslararası ödüle layık görünen şaraplarıyla iki yılda 10 binin üzerinde şarap ve gastronomi ziyaretçisi çekmiş.
Festival ile daha detaylı bilgiye www.izmirgastrofest.com adresinden ulaşmak mümkün.