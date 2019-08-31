Terörizm ve terörist

Terörizm, terör veya yıldırma; siyasi, dini ya da ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen hedef kişi ve gruplara veya resmi, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımını ifade eden terim.
Terörizmin asıl amacı, bir davaya veya siyasi anlaşmazlığa dikkat çekmektir. Bunun için de kitle iletişim araçlarını kullanır ve toplumda korku oluşturur.
Terörizmin bir diğer amacı da devlet otoritesini sarsmak ve hatta boyun eğdirip böylece devlete güveni ortadan kaldırmak, toplumla devletin arasını açmaktır.
Terörizmi kurup geliştiren ve silah olarak kullanıp (savaş metodu) ülkelerin üzerine salan dış güçlerdir. Terörizmin gücü ve ömrü (sürekliliği), onu destekleyen güç ile orantılıdır.
Terörist eylemler bireysel olmayıp örgütlü eylemlerdir.
Terörizm mali desteğe ihtiyaç duyar, bunu da yasadışı yollardan elde eder.
Terörizm, insanlık tarihi kadar eski bir savaş yöntemi olmasına karşın, özellikle 20. ve 21. yüzyılla adeta özdeşleşti. Çünkü 20. yüzyılda dünya nizamı yıkıldı ve bunun yerine ‘Hak güçlünündür’ prensibine dayanan zulüm sistemi kuruldu.
Dünyanın bu adaletsiz hali, terörizme fidelik yapmış, bu durumu fırsat bilen terör örgütleri ve onları destekleyenler de bu tarlayı olabildiğince sürmüş ve elan da sürmektedir.
Ayrıca bir de terörist gibi davranan devletler var ki, bu durumun tipik örneği İsrail’dir. İsrail’in, elinde sapan taşından başka silahı(!) bulunmayan sivil Filistin halkına, tankla, tüfekle uyguladığı zulüm devlet teröründen başka bir şey değildir. Plajlara attığı misket bombalarıyla öldürdüğü bebekler hâlâ hafızalardadır.
Terör bir insanlık suçudur ve maalesef dünyamız, terör sınavında sınıfta kalmıştır. Zira senin teröristin kötü, benimki iyidir ve hatta terörist bile değildir anlayışı hâkimdir.
Terör alkol gibidir, şişedeki gibi durmaz. Dolayısıyla teröristin ne yapacağı belli olmaz, bumerang misali sahibini de vurur.
AB ülkeleri ve ABD, PKK’yı terör örgütü ilan etmelerine karşın, dünyanın bu en vahşi örgütüne her türlü desteği kendileri sağlamaktadır.
ABD, PKK’nın uzantıları olan YPG-PYD’yi terör örgütü bile görmemekte, onları silah ve mühimmatla donatıp, onlarla ortak hareket etmektedir.
Dünya üzerinde hemen her terör örgütünü kurup destekleyen ve ülkelerin başına bela eden en önemli ülke ABD’dir. Ama gelin görün ki aynı ABD, sahip olduğu süper gücü sayesinde, kendini teröre karşı, terör düşmanı olarak gösterebiliyor.
İşin bundan da vahimi ise ABD’nin bu yalanına diğer ülkelerin, inanmasalar da inanır gibi görünmesi ve bu şekilde dillendirmek zorunda olmalarıdır.
Süper gücün yansıması böyle bir şey: ‘Zor oyunu bozar!’
Medya, terör haberlerine çok dikkat etmeli, haberi veriş şekliyle teröre hizmet etmemeli. Elbette terör haberi görmezden gelinemez ama veriliş tarzına gerekli özen gösterilmelidir.
Terörist, eylemi duyulması için yapar. İşte medya bu isteğe çanak tutmamalı, haberi asla büyütmemeli ve haber diline dikkat etmelidir. Yeni bir keşfe gerek yok, AB ülkelerinde ve ABD’de terör haberlerinin nasıl verildiğine dikkat etmek yeterli.
Onların televizyon ekranlarında tek bir ceset görüntüsü göremezken, bizim ekranlarımız mezbahayı andırıyor.
Onlar antidemokrat ve beceriksiz de biz mi demokrat ve becerikliyiz?
Dilim varmıyor ama yazmak zorundayım, yoksa bizim medya, çok mu kullanışlı?
Zira terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan medya yalnızca bizde var.
Terörizm ve terörist
Terörizm, terör veya yıldırma; siyasi, dini ya da ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen hedef kişi ve gruplara veya resmi, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımını ifade eden terim.
Terörizmin asıl amacı, bir davaya veya siyasi anlaşmazlığa dikkat çekmektir. Bunun için de kitle iletişim araçlarını kullanır ve toplumda korku oluşturur.
Terörizmin bir diğer amacı da devlet otoritesini sarsmak ve hatta boyun eğdirip böylece devlete güveni ortadan kaldırmak, toplumla devletin arasını açmaktır.
Terörizmi kurup geliştiren ve silah olarak kullanıp (savaş metodu) ülkelerin üzerine salan dış güçlerdir. Terörizmin gücü ve ömrü (sürekliliği), onu destekleyen güç ile orantılıdır.
Terörist eylemler bireysel olmayıp örgütlü eylemlerdir.
Terörizm mali desteğe ihtiyaç duyar, bunu da yasadışı yollardan elde eder.
Terörizm, insanlık tarihi kadar eski bir savaş yöntemi olmasına karşın, özellikle 20. ve 21. yüzyılla adeta özdeşleşti. Çünkü 20. yüzyılda dünya nizamı yıkıldı ve bunun yerine ‘Hak güçlünündür’ prensibine dayanan zulüm sistemi kuruldu.
Dünyanın bu adaletsiz hali, terörizme fidelik yapmış, bu durumu fırsat bilen terör örgütleri ve onları destekleyenler de bu tarlayı olabildiğince sürmüş ve elan da sürmektedir.
Ayrıca bir de terörist gibi davranan devletler var ki, bu durumun tipik örneği İsrail’dir. İsrail’in, elinde sapan taşından başka silahı(!) bulunmayan sivil Filistin halkına, tankla, tüfekle uyguladığı zulüm devlet teröründen başka bir şey değildir. Plajlara attığı misket bombalarıyla öldürdüğü bebekler hâlâ hafızalardadır.
Terör bir insanlık suçudur ve maalesef dünyamız, terör sınavında sınıfta kalmıştır. Zira senin teröristin kötü, benimki iyidir ve hatta terörist bile değildir anlayışı hâkimdir.
Terör alkol gibidir, şişedeki gibi durmaz. Dolayısıyla teröristin ne yapacağı belli olmaz, bumerang misali sahibini de vurur.
AB ülkeleri ve ABD, PKK’yı terör örgütü ilan etmelerine karşın, dünyanın bu en vahşi örgütüne her türlü desteği kendileri sağlamaktadır.
ABD, PKK’nın uzantıları olan YPG-PYD’yi terör örgütü bile görmemekte, onları silah ve mühimmatla donatıp, onlarla ortak hareket etmektedir.
Dünya üzerinde hemen her terör örgütünü kurup destekleyen ve ülkelerin başına bela eden en önemli ülke ABD’dir. Ama gelin görün ki aynı ABD, sahip olduğu süper gücü sayesinde, kendini teröre karşı, terör düşmanı olarak gösterebiliyor.
İşin bundan da vahimi ise ABD’nin bu yalanına diğer ülkelerin, inanmasalar da inanır gibi görünmesi ve bu şekilde dillendirmek zorunda olmalarıdır.
Süper gücün yansıması böyle bir şey: ‘Zor oyunu bozar!’
Medya, terör haberlerine çok dikkat etmeli, haberi veriş şekliyle teröre hizmet etmemeli. Elbette terör haberi görmezden gelinemez ama veriliş tarzına gerekli özen gösterilmelidir.
Terörist, eylemi duyulması için yapar. İşte medya bu isteğe çanak tutmamalı, haberi asla büyütmemeli ve haber diline dikkat etmelidir. Yeni bir keşfe gerek yok, AB ülkelerinde ve ABD’de terör haberlerinin nasıl verildiğine dikkat etmek yeterli.
Onların televizyon ekranlarında tek bir ceset görüntüsü göremezken, bizim ekranlarımız mezbahayı andırıyor.
Onlar antidemokrat ve beceriksiz de biz mi demokrat ve becerikliyiz?
Dilim varmıyor ama yazmak zorundayım, yoksa bizim medya, çok mu kullanışlı?
Zira terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan medya yalnızca bizde var.