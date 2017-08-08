Hedef yeryüzü!

İlk gününden serüvenine şahit olabildiğim markaların başarılarını sevinçle takip ediyorum. ‘Fatima’nın Eli’ deseni ile süslediği çantaları gün ışığına çıktığı gibi patlayan, ikat astarları kullanmasıyla bizden moda meraklılarını Kapalıçarşı ile barıştıran Güneş Mutlu’nun çanta markası Mehry Mu da onlardan biri. Her yıl ürün dağarcığına yenisini eklemekle kalmadı Mutlu; öğrendik ki ilk günden beri yurt dışından gördüğü talebi şimdi çok sağlam temellere oturtmuş. Londra’da Browns gibi ‘moda ve perakende dünyasının Mekkesi’ sayılabilecek adreslerden birinde artık Mehry Mu’ya da yer ayrılmış.

‘Londra her zaman hedefinde olan şehir miydi’ diye soruyorum Mutlu’ya. Açıkçası beklediğim kadar keskin bir ‘evet’ yanıt almıyorum. İlk başta Paris’te de moda fuarlarına katıldığını ama marka konumlaması yüzünden kendine uygun bulmadığını anlatıyor. Ölçek bakımından muhteşem bir pazar olan Amerika’yı da yokladığını ekleyerek.... ‘Londra’nın gündeme gelmesi biraz da masalsı bir gelişmeyle mümkün oldu’, diyor Mutlu. Bilenler bilir; dünyanın en sevilen kozmetik markalarından birinin sahibi olan Joe Malone sadece ürünleri yüzünden değil, marka yaratma konusundaki başarısıyla da parmakla gösterilen bir girişimci. Mutlu 3 yıl evvel -bu pazarlama derslerine konu olan markanın kurucusu- Joe Malone ile bir araya gelmesiyle Londra kapılarının profesyonel olarak açıldığını anlatıyor: “O ilk günün hasatını toplamam 3 yıl sürdü, böylece sebatın önemini de anladım. Öncesinde de Londra'da özel müşterilere trunk show’lar yapıyorduk ve bir kitlemiz vardı ama çok net bir varlığımız yoktu. Jo Malone ile işbirliğinin ardından çok daha stratejik adımlar attım ama Londra süreci hayatımdaki tüm başlangıçlarda olduğu gibi aslında tesadüfi gelişti.”

Londra’nın en sofistike alışveriş noktalarından Browns online alışverişte de önde gelen bir lüks alışveriş platformu. Peki, Mehry Mu’nun ürün gamı içinde neleri mi seçmişler? Hayranı bol Fey box serisi ile uğurlu hayvan figürleri ve bitkilerin kullanıldığı Mutopia koleksiyonunu… Malzemelerden kadife ve hazeranlı Fey çanta favorileri olmuş. Bir de Fey Box'ın mini modeli de ilk kez Browns’da görücüye çıkmış.

Mehry Mu fetihlerinin ikincisi de ABD istikametinde… Satın alma adedi bakımından ülkenin belki de en iddialı alışveriş merkezi olan Bergdorf Goodman’a girmenin bir rüya olduğunu şimdi anladığını söylüyor Güneş Mutlu. “Senelerce yılmadan en iyi yerlere girmek için çalışırken insan hepsine eşit uzaklık ve yakınlıkta hissediyor kendini. Ama konu efsanevi Bergdorfs olunca gerçekten bir an durdum ve gurur duydum. Browns ve Bergdorfs'u ayrıştırmak kolay oldu çünkü Fey box dışında ikisinin seçimleri farklıydı. Amerikalılar’ın kullandıkları renler ağırlıklı olarak daha nötr ve garantili renklerdi. Browns ise daha çok renk kullandı ve hareketli bir kış siparişi vermiş oldu” diye anlatıyor.

Sohbet yabancı ve Türk müşteri profillerine geldiğinde Mutlu’nun ilginç bir tespiti var; yurt dışında Türk kadını özellikle çanta alışverişine tutkunluğu ve yüksek çanta zevkiyle tanınıyormuş. Ne yalan söyleyeyim, hem etkilendiğim hem de ilk kez duyup şaşırdığım bir yorum, bu. (Durup düşününce bu yorum sadece çok ünlü markaların çantalarını taşımayı seven, şöhret garantisi arayan bir profilden bahsedildiğini de akla getirmiyor değil!) Kendisi Mehry Mu tasarımları İstanbul’un ünlü çokkatlı bir mağazasında satılmaya başladığında da insanların hayretle karşıladığını hatırlıyor; ‘meşhur’ olmayan bir markanın olumlu performansını anlamada güçlük çekilmiş belli ki. Oysa Güneş Mutlu’nun yola çıkış formülü oldukça basit: Markanın dahil olduğu ‘contemporary luxe’ (çağdaş lüks) çanta kategorisinde gördüğü eksik üzerine pazarına uygun fiyatta, kalite kaygısı yüksek ve özgün tasarımlarda çantalar üretmek. Varılan noktanı hikayesi ise üstteki satırlarda gizli.

Türk müşterisinin merakını global markalar kadar giderecek bir ürünle yola çıkmanın kendisini disipline ettiğinden bahsediyor, Güneş Mutlu. “Türkiye içinde de olsa uzun süre global markalarla rekabet ettik ve bu disiplin bizi yurtdışı pazarında rekabete hazır hale getirdi. Tabii bu sadece başlangıçtı, çünkü yurtdışı pazarında oyuncu olabilmek bambaşka taraflarımızı da geliştirmemizi gerektirdi” diyerek süreci özetliyor. İkimiz de marka geliştirmenin kişinin kendini geliştirmesinden farkı olmadığını düşünerek bitiriyoruz sohbeti. Her ikisi de uzun ve hep devam eden (etmesi gereken) süreçler…