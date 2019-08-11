Sonunda çocuklar dünya çapında ‘Dur’ dedi

Okular açıldığında, mutlak bir annenin yüreği yanar.
Okul servisi kaza yaptı:
“1 ölü 8 yaralı...”
İstanbul’da öğrenci servisi kaza yaptı:
“11 çocuk yaralı...”
Nevşehir, Diyarbakır... Konya... Mardin...
Okul servislerinde unutulan çocuklar... Eğitimsiz şoförler...
Ve her sene aynı acılar...
Derken...
Önceki gün İzmir’den bir haber geldi.
DHA’dan Melis Karakuzu geçti haberi.
Aslında haberden çok biz büyükler için hem bir “ders”, hem de bir “müjde” gibiydi.
Şöyle diyordu haber:
“İlkokul öğrencisi çocuklar, tasarladıkları sürücüsüz okul servisi projesi ile dünya birincisi oldu...”
Evet işte tam böyle haber...
Ne çok şey anlatan bir haberdir bu...
Aynı acıları her sene çekip bir türlü çözüm bulamayan biz büyükleri de anlatıyor...
Kendi sorunlarına odaklanan çocukların, hayal dünyasından gelen çözümü de anlatıyor.
İzmir Karşıyaka’da 3 ilkokul öğrencisi Dünya Robot Olimpiyatları için Danimarka’ya gitmek üzere seçiliyorlar.
Türkiye’de yarışmaları kazanan bu çocuklar, Danimarka’da dünyadan 206 takımın katıldığı yarışmanın “We Do” kategorisinde “sürücüsüz okul servisi” projesiyle dünya birincisi oluyorlar.
Aras Aktaş, Adnan Khalilli ve Rüzgar Meral...
Aras anlatıyor:
“Bu servis karşısına bir engel çıktığında kendiliğinden durabiliyor ve yapay zekâ ile kendiliğinden park edebiliyor”.
Rüzgar devam ediyor:
“Bizim için çok güzeldi, beyin fırtınası yaparken çok eğlendik. Hepimizden farklı farklı fikirler çıktı, sonra onları toparlayıp böyle bir servis aracı oluşturduk. Servis aracının içine çocukların eğlenebileceği top havuzu ve langırt koyduk. Yemek odası, dinlenme odası ve her koltuğun önünde tabletler var. Bu şekilde öğrenciler hiç sıkılmadan yolculuk yapabiliyor. Onların sıkılmamalarını amaçladık”.
Bilmem “Sıkılmamalarını amaçladık” sözü sizin için ne anlama geliyor?
Bana göre “sabahın köründe bitmek tükenmek bitmeyen trafik yoğunluğunda bunalan çocukların ruh durumunu” anlatıyor.
Her sene öğrenci servis araçlarından gelen o kara haberleri... Servis araçlarında yarı uykulu giden çocukları...
Bunları anlatıyor bana.
Ve daha da önemlisi...
Eğer bu çocuklar Dünya Robot Olimpiyatları’nda böyle bir proje ile birinci oluyorlarsa...
Daha da umutlanıyorum.
Onlar, savaş araçlarını, akıllı füzeleri, yapay zekâlı savaş uçaklarını değil...
İnsanlığın daha medeni ve barış içinde yaşamasını hayal ediyorlar.
Gündelik hayatımız daha nasıl kolaylaşabilir, kazalar nasıl engellenebilir.
Bunu düşünüyorlar.
Hayallerinde barış olan. Hayallerinde insan hayatını ön plana çıkaran bu çocukların varlığı bir umuttur arkadaş...
Bravo çocuklara.
Bravo onları yetiştiren öğretmen ve anne babalarına.
Ve bravo bundan ders çıkarabilenlere.
Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur içinde nice bayramlar diliyorum...
Sonunda çocuklar dünya çapında ‘Dur’ dedi
Her sene...
Okular açıldığında, mutlak bir annenin yüreği yanar.
Okul servisi kaza yaptı:
“1 ölü 8 yaralı...”
İstanbul’da öğrenci servisi kaza yaptı:
“11 çocuk yaralı...”
Nevşehir, Diyarbakır... Konya... Mardin...
Okul servislerinde unutulan çocuklar... Eğitimsiz şoförler...
Ve her sene aynı acılar...
Derken...
Önceki gün İzmir’den bir haber geldi.
DHA’dan Melis Karakuzu geçti haberi.
Aslında haberden çok biz büyükler için hem bir “ders”, hem de bir “müjde” gibiydi.
Şöyle diyordu haber:
“İlkokul öğrencisi çocuklar, tasarladıkları sürücüsüz okul servisi projesi ile dünya birincisi oldu...”
Evet işte tam böyle haber...
Ne çok şey anlatan bir haberdir bu...
Aynı acıları her sene çekip bir türlü çözüm bulamayan biz büyükleri de anlatıyor...
Kendi sorunlarına odaklanan çocukların, hayal dünyasından gelen çözümü de anlatıyor.
İzmir Karşıyaka’da 3 ilkokul öğrencisi Dünya Robot Olimpiyatları için Danimarka’ya gitmek üzere seçiliyorlar.
Türkiye’de yarışmaları kazanan bu çocuklar, Danimarka’da dünyadan 206 takımın katıldığı yarışmanın “We Do” kategorisinde “sürücüsüz okul servisi” projesiyle dünya birincisi oluyorlar.
Aras Aktaş, Adnan Khalilli ve Rüzgar Meral...
Aras anlatıyor:
“Bu servis karşısına bir engel çıktığında kendiliğinden durabiliyor ve yapay zekâ ile kendiliğinden park edebiliyor”.
Rüzgar devam ediyor:
“Bizim için çok güzeldi, beyin fırtınası yaparken çok eğlendik. Hepimizden farklı farklı fikirler çıktı, sonra onları toparlayıp böyle bir servis aracı oluşturduk. Servis aracının içine çocukların eğlenebileceği top havuzu ve langırt koyduk. Yemek odası, dinlenme odası ve her koltuğun önünde tabletler var. Bu şekilde öğrenciler hiç sıkılmadan yolculuk yapabiliyor. Onların sıkılmamalarını amaçladık”.
Bilmem “Sıkılmamalarını amaçladık” sözü sizin için ne anlama geliyor?
Bana göre “sabahın köründe bitmek tükenmek bitmeyen trafik yoğunluğunda bunalan çocukların ruh durumunu” anlatıyor.
Her sene öğrenci servis araçlarından gelen o kara haberleri... Servis araçlarında yarı uykulu giden çocukları...
Bunları anlatıyor bana.
Ve daha da önemlisi...
Eğer bu çocuklar Dünya Robot Olimpiyatları’nda böyle bir proje ile birinci oluyorlarsa...
Daha da umutlanıyorum.
Onlar, savaş araçlarını, akıllı füzeleri, yapay zekâlı savaş uçaklarını değil...
İnsanlığın daha medeni ve barış içinde yaşamasını hayal ediyorlar.
Gündelik hayatımız daha nasıl kolaylaşabilir, kazalar nasıl engellenebilir.
Bunu düşünüyorlar.
Hayallerinde barış olan. Hayallerinde insan hayatını ön plana çıkaran bu çocukların varlığı bir umuttur arkadaş...
Bravo çocuklara.
Bravo onları yetiştiren öğretmen ve anne babalarına.
Ve bravo bundan ders çıkarabilenlere.
Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur içinde nice bayramlar diliyorum...