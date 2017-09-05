Kaan’ı dinledim.

Hocasının deyişiyle, “Mutlak Kulak”...

Kaan Turan...

13 yaşında bir mucize.

“Mutlak Kulak” dünyada çok az rastlanan bir yetenek.

Kaan, önceki hafta Fazıl Say’ın “Kara Toprak” bestesini seslendirdi…

Veeeee...

İtalya’nın Milano kentinde 17 ülkeden 45 yarışmacının katıldığı Lovere Uluslararası Tadini Piyano Yarışması’nda, 13 yaş kategorisinde birinci oldu.

Kaan başka ne yaptı?

Haziran ayında, 100 yılı aşkın süredir İngiltere’de ve yurtdışında çeşitli seviyeler için müzik, tiyatro ve iletişim dallarında sınavlar düzenleyen Londan College of Music’in 8. kurdan sınavına girdi.

Veeee...

En yüksek puan aralığıyla tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diplomasını aldı.

Kaan Turan, 13 yaşında 2018 ön lisans sınavlarına girmeye de hak kazandı.

İşte bu Kaan’ı dinledim.

Diyor ki:

“Çok iyi bir beyin cerrahı olmak istiyorum.”

Bana göre bu eller ve bu parmaklarla her şeyi yapabilirsin Kaan.

Yeter ki bırakma...

Bizi bırakma... Müziği bırakma...

Çok az geliyor senin gibiler...

HERKESİN BAŞINA DA JANDARMA DİKİLMEZ Kİ

GÖKOVA, Bodrum, Ayvalık, Antalya...

Ormanlar cayır cayır yanıyor.

Anlaşıldı ki büyük bölümü ihmalden.

Dahası mangal ateşinden.

Buna bir kural getirilemez mi?

Önüne gelen istediği yerde mangal yakabiliyor mu?

Bu noktada haklı bir soru daha var:

“Sorumluluk biraz da vatandaşta olmalı değil mi? Yoksa herkesin başına jandarma dikilmez ki.”

BİR DELİ DÜNYAYI SALLIYOR AKILLILAR BİRBİRİNE GİRİYOR

ASLINDA atasözü tam oturuyor:

“Bir deli bir taş attı, 40 akıllı çıkaramadı.”

Kuzey Kore’nin Kim’i, Japonya’nın üzerinden füze uçurdu.

Denizlerde füze patlattı.

Son olarak hidrojen bombası denedi.

ABD bölgeye füze savunma sistemi getirdi.

Rusya karşı çıktı. Çin yüzünü astı.

Kuzey Koreli Kim deliyse, bunlar akıllı ya...

Yine birbirlerine düştüler.

Bir taşı çıkaramıyorlar...

ARDA MEMLEKET MESELESİ OLDU

ARDA nereye transfer olacaksa olsun...

Çünkü artık bıktık.