Mehmet’in çamurlu botları neyi anlatıyor biliyor musun

HÜRRİYET’in internet sayfası saatlerce manşette tuttu o fotoğrafı...

Çamurlu postallar...

Afrin harekâtına katılan Mehmetlerin çamurlu postalları...

Peki ne anlatıyor?

Biraz düşünelim mi?

Fotoğrafın özeti şudur:

“Sabaha karşı çamurun içinde... Gece yarısı dağlarda...

Bizim çocuklar...

Elde tüfek ve aslan gibi bir yürekle...”

Bizim çocuklar...

Bir şeyin mücadelesini veriyor.

Biz istediğimiz kadar yazalım, övelim...

Hiçbir zaman o çamurun içindeki ölümle yaşam bataklığını bilemeyeceğiz.

“Bataklık” dedim ya...

Bizim çocuklar işte o bataklığı kurutmak için oradalar...

Bugüne kadar hep sivrisinekle savaştık. Bataklığı bir türlü kurutturmadılar.

PKK’nın merkezi “Bekaa” bir bataklıktı...

“Vuralım” dedik.

“Olmaz” dediler...

“ÇEKİÇ GÜÇ Kuzey Irak’ta hava sahasını kapattı...”

Kandil bir bataklıktı...

Her yerini kuşattılar. Bir tek ona dokunmadılar...

Kandil dışında herkes terörist oldu.

Yani yıllarca bataklığa dokunmadan sivri sinekle uğraştık...

Bataklığa dokunamadığımız için civan gibi çocuklar alçak baskınlarda, tuzaklarda şehit oldu...

İşte şimdi bizim Mehmetlerin çamurlu postallarına bakarsanız...

Gördüğümüz odur.

Mehmet o bataklığı kurutuyor.

Afrin’de bir Kandil bataklığı yaratmak isteyenlere karşı...

Türkiye bağımsız bir devlet olarak iradesini gösteriyor.

Sordum ya...

“Mehmetçiğin o çamurlu postalı” neyi anlatır?

Bu milletin geleceğine tuzak kuranlara karşı Türkiye’nin bataklığı kurutma iradesini anlatır...

Helal olsun...