Mahmut Özgener’den İzmir çıkışı

İZMİR’de hangi seçim olursa olsun, mutlaka heyecan vardır.

İki gündür İzmir’in kulislerine bakıyorum.

En önemli gündem, İzmir Ticaret Odası seçimleri.

Niye?

Çünkü birileri bu seçimlere siyaseti kirli bir şekilde karıştırarak yine İzmir’e ihanet ediyor.

Bir tarafta 25 yıldır İzmir Ticaret Odası Başkanlığı’nı yürüten Ekrem Demirtaş...

Diğer tarafta eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener... Ve eski TİM Başkan vekili... Ege Tütün İhracatçılar Birliği Başkanı...

SİVİL TOPLUM AĞALIKLARI

İlk sözü baştan söylüyorum...

Eğer siyasette iktidarda kalma ve seçilme süresi kısıtlanabiliyorsa...

Cumhurbaşkanı’nın bile seçilme limiti varsa...

Sivil toplum kuruluşlarına da böyle bir süre limiti konulmalıdır.

Bir başkan kaç kez aday olabilir?

Bu ülkede bir meslek odasının başında 30 yıl kalan başkanları gördük...

Bu durumda ne oluyor?

Sivil toplum ağalıkları başlıyor...

İzmir’e dönersek...

ÖZGENER: ‘HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN ADAYI DEĞİLİM’

Nedense ticaret odası seçimlerine bir “siyaset karıştırma” gayreti gördüm.

Gizliden gizliye bir el...

Maksatlı bir zihin...

Sürekli olarak Mahmut Özgener’i AK Parti adayı gibi göstermeye çalışıyor.

Yani Ticaret Odası seçimlerini İzmir’de AK Parti ile CHP arasında bir seçime çevirme gayreti...

Eleştiri de şu: “Ticaret odası seçimlerinde siyaset olmaz...”

Tamam ama Özgener’le ilgili bu dedikoduyu çıkartanlar bırakın siyaseti, oda seçimlerine ‘kirli siyaseti’ bulaştırmış olmuyor mu?

Ekrem Demirtaş önceki gün Hürriyet Ege’ye bir röportaj verdi.

Demirtaş sözlerini söyledi.

Beni burada ilgilendiren şey, adayların ne söylediklerinden çok, dedikoduların seçime hâkim olması.

O nedenle Mahmut Özgener’e açıkça sordum:

- Sizin AK Parti adayı olduğunuz söyleniyor. Ne diyorsunuz?

Bunları kim çıkartıyor. Ben hiçbir siyasi partinin adayı değilim. Ben İzmir’in adayı oldum. İzmir’e hizmetin adayı. Zaten mesele İzmir olunca her şey ikinci planda kalır...

- Peki bir de burada görevi yarım bırakıp belediye başkanlığı adaylığına geçeceğiniz söyleniyor...

Bunları kim yayıyor? Neden yapıyor? Bakın ben aldığım hiçbir görevi yarım bırakmadım. Ticaret Odası başkanı olursam görevimi tamamlarım. Öyle belediye hesapları içinde de olmam... Ben 100 yıllık İzmirli bir ailenin çocuğuyum. İzmir için bu göreve aday oldum.

Son soru:

- Niye adaysınız?

Cevap:

Ben İzmir iş dünyasını ulusal ve uluslararası arenaya taşıyabilecek ilişkilere sahibim. Bu vizyonu ve ilişkiler ağını İzmir için kullanmak istiyorum.

Evet İzmir’de bir seçim var.

Sonuçta bir sivil toplum kuruluşu seçimi...

Ama bakıyorum Mahmut Özgener’e doğru bir saldırı başlatıyorlar.

Oysa Özgener’in insan ilişkilerine özen gösteren, siyasetten önce dostlukları ön planda tutan mütevazı bir insan olduğunu herkes bilir.

Buna rağmen, seçimi kirletme gayretleri görüyorum...

Çünkü kamplaşmayı kullanmak isteyen birileri İzmir’in iyiliğini değil, ‘siyasi hırsları’ düşünüyorlar...

Özgener İzmir’e hizmet etmekten ve bunu sağlayacak vizyondan, ilişkiler ağından söz ediyor...

Birileri de meseleyi getirip ‘siyasi yarışa’ döküyorlar.

Amaç belli...

Benim olsun... Küçük olsun...

Ama İzmir’e ne olursa olsun.