İzmirli kardeşim ne yaptığının farkında mısın

“9 Eylül yalnızca İzmir’in değil, bir uygarlığın kurtuluşudur...”

Şimdi İzmir’deki olaylara geliyorum.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunda bütün kenti birlikte gezmiştik.

İkiçeşmelik’ten Hatay’a...

Buca’dan Güzelbahçe’ye kadar sokak sokak gezdik.

Binali Bey proje adamıdır.

Kenti iyice gezdikten sonra bir harita açtı önümüze.

Tam bir yatırım haritası.

Deniz, ulaşım, kara.... Onlarca projeyi anlattıktan sonra...

Akşamüzeri şöyle demişti:

“Bu şehir dünya tarihinin merkezinde duruyor. Efes, Selçuk, Meryem Ana ve daha niceleri...

İzmir’e gelen turisti buraya en kolay nasıl ulaştırırız. Çünkü o turist İzmir’den kolay ulaşırsa hava ve denizyoluyla İzmir’e gelir. Bundan İzmir kazanır. İzmir esnafı kazanır...”

“Peki nasıl olacak bu?” diye sormuştum.

Binali Bey haritadan bir hattı çizerek şöyle demişti:

“Demiryoluyla...”

Ve gün geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Demiryolları ortak bir projeyle Selçuk hattını açtı.

Ama dün baktım...

İzmir için böylesine muazzam bir projeyi kimse konuşmuyor.

Bir çatışma hali. Bir provokasyon... Proje unutuldu. Kavga başladı.

Törende sloganlar patlıyor...

Bir taraf diğerine doğru bağırıyor...

Ne oldu? Niye böyle bir ayrışma...

Kime faydası var?

Bu nasıl bir bölücülüktür...

Bu nasıl bir fitnedir ki...

İzmir için yapılan böylesine büyük bir hizmeti bile karartabiliyor.

Düşünün ki, daha Selçuk hattının dünyaya tanıtımı yapılacak.

Havayolu firmalarına “Meryem Ana hac yolu”nun İzmir’den kaç saate indiği gösterilecek.

Sonuçta bu hattın inşasında hükümet var. Belediye olarak Aziz Kocaoğlu var.

Ve elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Başbakan Yıldırım var.

Yapmayın bunu arkadaşlar...

Bu memlekete hizmet edeni alkışlamayı da bilin...

Ve en önemlisi, artık bu tür törenlerde, “bindirilmiş kıta” tuzağından kaçınılsa.

Aziz Kocaoğlu bileğinin hakkıyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Elbette saygı duyulmalıdır.

Ama sonuçta...

“Sloganlar üzerinde değil, hizmet ve proje için yarışın arkadaşlar. Asıl kavga budur.”

PAZAR SEÇMELERİ

PAZAR günleri kendi notlarımdan seçmeler yayınlayacağım.

Belki benden çok uzakta, ama çok yakın bazı kalplere ulaşır.

“Tanrı dünyayı sınırsız yarattı.

Sınırları sonradan biz çizdik.

İhtirasın sınırlarıyla kalbimizi,

coğrafi sınırlarla da dünyamızı daralttık.”

***

“Dünyayı değiştirmek için yola çıkanlar

değişmez bir dünya inşa etmek istediler

Elbette başaramadılar.”

***

“Herkes ordusu için

‘savunma amacıyla’ diyor...

Peki bu saldıranlar kim?”