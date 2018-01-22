Hassa sınırında kurban! İşte biz böyle bir milletiz

DÜNYADA acaba hangi ülkede böyle bir şey olur?

Dün saat 15.06...

CNN Türk Hassa sınırından canlı yayınlıyor.

Kara harekâtı için emir bekleyen tank birliğinden görüntüler...

Gencecik Mehmetçikler... Kahramanlar...

Güle oynaya bekliyor.

İşte tam o sırada...

Bir baktım, iki genç geldi. Askerlerin elini sıkmaya başladı.

Sonra bir yaşlı adam geldi. Sarıldı Mehmetçiklere...

Ve ardından koyunlar geldi...

Evet işte bunu söylüyorum... Vatandaş kurban kesecek.

Askerler de şaşırdı.

“Kınalı kuzu” derler ya askere giden çocuğa...

Kurban keserler uğurlarken...

İşte tam böyle.

Kilis’teki vatandaş.

Kendi çocuğunu uğurlar gibi geldi sınırdaki Mehmetçiğin yanına.

Kurban kesmeye...

İşte biz böyle bir milletiz.

Uğraşmayın arkadaş bizle.

BIRAK SAVAŞARAK GİTMEYİ YÜRÜYEREK GİTSEN 24 SAAT

FLAŞ... Flaş... “Türk ordusu karadan da girdi...”

Şöyle bir düşündüm de...

“Karadan da girdi” sözü...

O an ne kadar sıradan geliyor değil mi?

Biz...

Yani televizyon başında izleyenler...

Ama öyle değil arkadaş...

Kilis-Gülbaba’dan Afrin’e doğru... Bırakın savaşmayı...

Yürüyerek gitmeye kalksanız 24 saat sürüyor.

Üstelik her türlü mayın, tuzak, roket, uçaksavar tehlikesi varken...

ABD’nin verdiği gelişmiş silahlar varken yapılıyor bu harekât...

Belki dünyada birileri “ayağımız taşa değsin” diye bekliyor ama...

Şu ana kadar görüldü ki...

Türk Silahlı Kuvvetleri 1000 yıllık tarihine yakışır bir şekilde yapıyor harekâtı.

Üstelik hem sivillere zarar vermeyerek...

Hem teröristlerin sivilleri öne sürmesini engelleyerek...

Hem de savaşarak.

Kolay değil arkadaş.

Kış zamanı.

Afrin dediğin yer, etrafı dağlarla çevrili bir vadi.

Afrin-Azez arası...

Sarp dağlarla çevrili.

Özetle...

Başbakan Binali Yıldırım’ın sınırdan 30 kilometre olarak açıkladığı derinlik.

İşte böyle sarp dağların, tuzakların, pusunun kol gezdiği bir derinliktir.

Türkiye bu harekâtla hem teröristleri etkisiz hale getiriyor hem de o derinliğin güvenliğini alıyor.

Niye?

Çünküüü...

YPG denilen terör örgütünü gelip özellikle bizim sınıra dayadılar.

PKK’yla böyle paslaştırdılar. Birleştirdiler.

Niye?

Çünküüü...

Artık bütün dünya biliyor ki...

Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin kuzeyine Türk sınırında bir “kukla devlet” yaratmak istediler.

Çünküüü...

Türkiye artık ABD düdüğü her çaldığında harekete geçen bir ülke değil.

Türkiye’de bağımsız bir irade var.

Kendi çıkarlarını gözlüyor, kolluyor.

O nedenle ABD o bölgede özellikle İran ve Rusya’ya karşı bir “kukla devlet” kurmak istedi.

Türkiye bu terör kuşatmasına elbette izin veremezdi.

“Zeytin dalı harekâtı” işte bunun adıdır.