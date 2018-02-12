Samsun’dan, Erzincan’dan, İzmir’den, Adıyaman’dan...

Gel aslanım Adana’dan Aydın’dan...

Gel aslanım çünkü...

Ben sizin için ağlamayacağım bugün.

Susup burada...

Gözyaşlarımı yutkunacağım.

Gel aslanım...

Giresun’dan, Eskişehir’den, Gaziantep’ten...

Ama ben sizin için ağlamayacağım...

Göz yaşlarımın ucunda durup...

Şehit düştüğünüz yere doğru

Dualar fısıldayacağım...

Gel aslanım,

İstanbul’dan.

Ama ben sizin için ağlamayacağım...

Tarihine yakışır bir memleket gibi ayağa kalkıp,

Göğsümü o tertemiz alnına açacağım...

Bu milletin kahraman evlatlarını toprağa verirken,

Nasıl da dimdik durduğunu göstereceğim.

Kolay değil biliyorum. Ama ağlamayacağım...

Tarih boyunca peşine düşmüş sırtlanlara karşı

Bu toprakları nasıl koruduğunu anlatacağım.

Gel aslanım...

Hatay’dan, Antalya’dan...

Gökyüzüne her baktığımda, senin o korkusuz gözlerini göreceğim...

Gel aslanım...

Ana kucağından... Yârin al yanağından... Baba ocağından...

Seni kalbime gömüp unutmayacağım...

Bu vatan ve bu bayrak için...

Alnında kınalarla düğüne gider gibi savaşa giden kahramanlarım benim...

Unutmayacağım...Unutmayacağım...Unutmayacağım...

BEN BUGÜN DAHA NE YAZARIM

Acıyı bir süngü gibi kalbime bastırıp...

İnsanlığın leş yiyicilerine karşı...

Geceyarısı tuzaklarında yaşayan çakal sürülerine karşı...

Diplomasi desen...

Falanca zirveden bahsetsem...

İçim almıyor bugün...

Neden mi?

İşte bir haber:

“Alman Savunma Bakanı Erbil’de Alman askerleri ziyaret etmişşşşşş...”

Neyini yazacaksın bunun arkadaş. Zaten biliyorsunuz...

Dedim ya,

Ne işleri varsa...

Bir kuruşluk yardımı kaşıkla verip, milyarlarca dolarlık petrolü kepçeyle alırlar...

Aylan bebek hala vicdan tarihlerine düşmemiştir...

Sonra bir fotoğraf...

Biz ‘YPG terörist’ diyoruz. Onu temizlemek için can veriyoruz...

ABD’li komutan gelip o teröristle el sıkışıyor...

Ne desem ben şimdi bu rezalete...

Sen zaten içinden her türlü küfrü ediyorsun...

Bir başka haber:

Rus Duması açıkladı: “Rus askerlerinin güvenliği önceliğimizdirrrrrr...”

Neyini yazacaksın bunun...

Zaten bilmiyor musunuz?

Esad’ı oksijen çadırına koyup, iki tane üssü kaptı...

Hem de süresiz bir anlaşmayla...

Sonra Pentagon demiş ki:

“Önceliğimiz DEAŞ’la...mücadele...falan filan...”

Sonra...

Yahu arkadaş, sabahtan akşama saat saat ajansları izledim...

Bir tane dost da,

“Sınırını 3 milyon Suriyeli’ye açan Türkiye’ye destek...falan...” demedi...

Bırakın desteği...

‘Köstek’ dolu açıklamalar vardı...

Dost dost dedik ya...

Ulan bir başsağlığı bile çok mu geldi...

Neyse benim canım evladım...

Gel sen benim aslanım...

Yine biz bize kalıp...

Sadık yârimiz olarak...

Menfaat dünyasındaki bütün cephelerde mücadele ederiz...

Ve sizler...

Yani bu memleketin gerçek evlatları var oldukça...

Biz bu memleketi kimseye kaptırmayız...

Cümleten başımız sağolsun...

Mekânları cennet, akıbetleri nur dolsun...