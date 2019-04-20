Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Fenerbahçe yönetimi 2.30’un anlamını biliyor mu?
"Fatih Çekirge" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fatih Çekirge" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Fenerbahçe yönetimi 2.30’un anlamını biliyor mu?

20 Nisan 2019

Baştan söylüyorum... Fenerbahçe büyük bir kulüptür. Büyük bir ailedir.

Ama önceki gün bir haber geldi.

Çok şaşırdım. Üzüldüm. Genç sporcular adına kırıldım.

Anlatayım... Yüksek atlamada 2.30’u geçen Alperen’i yürekten kutlamıştık.

Dünya çapında bir dereceydi. 

Fenerbahçe’nin sporcusu olduğu için Fenerbahçe’yi de alkışlamıştık.

Çünkü... Futbolun dışında bir sporcuya yatırım yapmış ve sonuç almıştı. 

Atletizm, tenis, kayak gibi sporlara büyük kulüplerin destek olmasını her zaman istedim.

Takım renklerinin rekabeti o spor dallarına da gelir sağlayacaktı.

O nedenle Fenerbahçe’yi ayrıca alkışlamıştım. Alperen 2.30’u geçerken, aynı zamanda olimpiyat barajını da aşmış, 2020 olimpiyatlarına hazırlanmaya başlamıştı.

Ama ne olduysa, Alperen’den önceki gün bir mesaj geldi.

Diyor ki:

Yıllardır Fenerbahçe Kulübü’nde bütün kategorilerde yarıştım. Hiç puan kaybettirmeden, Avrupa’da kulüplerde hep şampiyon oldum. Milli Takım formasıyla şampiyon oldum. Dünyada ve Avrupa’da yıllardır alınamayan başarıları aldım. Rekorlar kırdım. 2.30’luk atlayışımla olimpiyat kadrosundayım. Ama...”

Alperen’e aniden Fenerbahçe’nin kapıları kapanmaya başlamış. 

Diyor ki:

Yöneticiler, sanki iş başvurusuna gitmişim muamelesi yaparak, ‘Biz seni ararız’ dediler. Aralık ayından beri defalarca sormama rağmen bir sonuç elde edemedim.”

Ve şu söz:

Aslında en çok üzüldüğüm yanı, atletizmi ve yüksek atlamada 2.30’un ne anlam ifade ettiğini bilmiyor olmalarıydı.”

Doğrusu ben buna inanmak istemiyorum. 

Bir yanlışlık olmalı diye düşünüyorum. 

Çünkü Alperen’e yıllarca sarı-lacivert forma altında destek veren Fenerbahçe, neden olimpiyat gibi dünya çapında bir yarış öncesinde böyle bir şey yapsın?

İşte buna inanamıyorum.

Fenerbahçe yönetimi elbette 2.30’un anlamını biliyordur.

Peki Alperen’i bu isyan noktasına getiren acaba nedir?

FB’deki yönetim değişikliği mi?

Atletizm Federasyonu elinden gelen desteği veriyor. Ama yeterli mi? Spor Bakanlığı da umarım bu konuya el atar.

Yoksa bakın geçmişe... Onlarca atletimiz dünya çapında başarılar alıp yalnız bırakıldılar.

Yalnızlıkları içinde isyanla karışık acı çektiler. Bu defa olmasın. 

Ve önce Fenerbahçe büyüklüğüne yakışır bir hareket yapsın.

Sonra Spor Bakanlığı...

2020 olimpiyatlarında ekran başında çırpınırken bunları hatırlamak zorunda kalmayalım.

İSTANBUL’DA BENZERİ BİR YANGIN ÇIKSA

NOTRE Dame yangını sonrasında...

İki üniversite hocası uyarıyor:

Paris’te olanı gördük. Biz de tarihi binalarımıza dikkat edelim.

Saraylarımızın, tarihi camilerimizin, binalarımızın çevresindeki yapılaşmaya dikkat... Ayasofya’da durum nedir?

Tarihi binaya yangın söndürme sistemi kurulamıyor. Su püskürterek de bu iş olmuyor.

Paris itfaiye tugayı çok etkindi.

Bunları okuyunca sormadan edemedim:

Bizim tarihi binalarımızda yangın önleme sistemi nasıldır?

Allah göstermesin, dünya çapında bir İstanbul şaheserinde yangın çıkarsa, acaba İstanbul itfaiyesi bu felakete hazır mı?

Tarihi yapılarımızın etrafı “kontrolsüz ve bozuk yapılar”la çevrili. Bu bir tehlike değil midir?

Bu tehlikeye karşı ne yapılabilir?

X
Fatih ÇEKİRGE Fatih ÇEKİRGETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Karda zordur yürümek...Uğur VARDANKarda zordur yürümek... 20.04.2019
Penye deyip geçmeBaşak Dizer Penye deyip geçme20.04.2019
Kantarın topuzu kaçtıÜnal ÖzüakKantarın topuzu kaçtı!20.04.2019
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...20.04.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.