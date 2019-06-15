Ey kendini bilmez ırkçı! Ay-yıldıza uzanan el kırılır

AMATÖR denizci dostumuz anlatıyor:
“Dün Volos Skopelos etabını tamamlayıp Skopelos’un Agnontas koyunda beton rıhtıma çapa atarak kıçtan bağlandık. Yemek yemek için eşim ile tekneden ayrıldığımızda birilerinin teknemize çıkıp bayrağımızı kopararak aldığını hayretler içinde gördük...”
Bu mesaj üzerine onlarca, yüzlerce denizci, kaptan yorumlar yaptı. Kınadı...
Kimisi öfkeli mesajlar verdi, kimisi sakin olmaya davet etti.
Sonuç olarak arkadaşlar...
Türk bayrağını yırtmak kimsenin harcı değildir.
O bayrak için, o hilal için ne güneşler battı.
Daha dün gencecik evlatlarımızı toprağa verdik.
Türk bayrağı, bu asil milletin özgür ruhunun dalgalandığı silinmez bir tarihin şanlı duruşudur.
Bunu bütün dünya bilir.
Ama eğer orada bir arbede çıksaydı... Irkçılar o denizci dostumuza ve eşine zarar verseydi...
Düşünün olacakları...
Yine ırkçılar bir kuyuya bir taş atmış olurlardı...
Neyse ki böyle bir olay yaşanmadı.
Geçmiş olsun...
Ama anlaşılıyor ki bireysel gibi gözükse de yine bazı tahrik kapıları açılıyor.
Nereden mi biliyorum...
DOĞU AKDENİZ
İşte Doğu Akdeniz’de olanlar...
İşte Kıbrıs çevresindeki enerji alanlarının parsellenme hazırlıkları...
Yine bu köşede yazdım.
Hatta “Dikkat” dedim.
Hatırlayın...
Kıbrıs Rum kesimi İtalyan, Fransız ve ABD’nin enerji devleriyle peş peşe anlaşmalar yaptı.
Her birine birer üs verdi.
Bu anlaşmaya göre...
ABD’nin iki dev şirketi Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyeti yapacak. Bulursa çıkartacak.
Tabii bu arada KKTC’nin ve Türkiye’nin bu bölgedeki hakları gasp edilecek.
Aynı şekilde İtalyan ve Fransız şirketler faaliyet gösterecek.
Rum kesimi yönetimi buna karşılık her bir devlete üs verecek.
Türkiye’ye karşı koruma garantisi olarak...
Aynı şekilde İsrail ve Mısır da devreye girecek.
Mısır ve İsrail’in ortak şirketi boru hattıyla petrolü Mısır’a taşıyacak.
Şu paranın gücüne bakar mısınız?
Bir dönem can düşmanı olan İsrail ve Mısır şimdi ortak...
Türkiye elbette bu oldubittiye izin vermeyecek.
TAHRİKLERE İZİN YOK
Ege adalarının esnafı, balıkçısı Türklerin en büyük müşterileri olduğunu biliyorlar.
Yıllardır birlikte yaşadık. Sirtakiyi, zeybeği birlikte oynadı balıkçılarımız...
Ama yine yıllardır birileri silah satsın diye kızıştırdılar Ege’yi...
Yıllara bakınca “ırkçılık” değil, “dostluk” kazandı...
O nedenle adalarda böyle bir tahrike izin verileceğini sanmıyorum.
Ama bu “enerji kuşatması” nedeniyle Türkiye’yi tahrik etmek isteyen bazı organizmalar olduğu da gerçek.
Şu anda Türkiye Doğu Akdeniz’de enerji arama çalışmalarını sürdürüyor.
Mutlaka bir sonuca ulaşılacaktır.
Bu arada, Yunan sahil güvenlik botlarının Ege’deki taciz ve tahrikleri de ortada...
Halkların birbirini sevdiği, ama ırkçılığın hortlatılmak istendiği bir dönemde...
Dikkatli, sakin, sabırlı ve uyanık olmak önemlidir.
Yoksa...
Ay-yıldızlı bayrağımıza el uzatanların acı sonunu tarih bütün çıplaklığıyla yazmıştır.
Ey kendini bilmez ırkçı! Ay-yıldıza uzanan el kırılır
AMATÖR denizci dostumuz anlatıyor:
“Dün Volos Skopelos etabını tamamlayıp Skopelos’un Agnontas koyunda beton rıhtıma çapa atarak kıçtan bağlandık. Yemek yemek için eşim ile tekneden ayrıldığımızda birilerinin teknemize çıkıp bayrağımızı kopararak aldığını hayretler içinde gördük...”
Bu mesaj üzerine onlarca, yüzlerce denizci, kaptan yorumlar yaptı. Kınadı...
Kimisi öfkeli mesajlar verdi, kimisi sakin olmaya davet etti.
Sonuç olarak arkadaşlar...
Türk bayrağını yırtmak kimsenin harcı değildir.
O bayrak için, o hilal için ne güneşler battı.
Daha dün gencecik evlatlarımızı toprağa verdik.
Türk bayrağı, bu asil milletin özgür ruhunun dalgalandığı silinmez bir tarihin şanlı duruşudur.
Bunu bütün dünya bilir.
Ama eğer orada bir arbede çıksaydı... Irkçılar o denizci dostumuza ve eşine zarar verseydi...
Düşünün olacakları...
Yine ırkçılar bir kuyuya bir taş atmış olurlardı...
Neyse ki böyle bir olay yaşanmadı.
Geçmiş olsun...
Ama anlaşılıyor ki bireysel gibi gözükse de yine bazı tahrik kapıları açılıyor.
Nereden mi biliyorum...
DOĞU AKDENİZ
İşte Doğu Akdeniz’de olanlar...
İşte Kıbrıs çevresindeki enerji alanlarının parsellenme hazırlıkları...
Yine bu köşede yazdım.
Hatta “Dikkat” dedim.
Hatırlayın...
Kıbrıs Rum kesimi İtalyan, Fransız ve ABD’nin enerji devleriyle peş peşe anlaşmalar yaptı.
Her birine birer üs verdi.
Bu anlaşmaya göre...
ABD’nin iki dev şirketi Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyeti yapacak. Bulursa çıkartacak.
Tabii bu arada KKTC’nin ve Türkiye’nin bu bölgedeki hakları gasp edilecek.
Aynı şekilde İtalyan ve Fransız şirketler faaliyet gösterecek.
Rum kesimi yönetimi buna karşılık her bir devlete üs verecek.
Türkiye’ye karşı koruma garantisi olarak...
Aynı şekilde İsrail ve Mısır da devreye girecek.
Mısır ve İsrail’in ortak şirketi boru hattıyla petrolü Mısır’a taşıyacak.
Şu paranın gücüne bakar mısınız?
Bir dönem can düşmanı olan İsrail ve Mısır şimdi ortak...
Türkiye elbette bu oldubittiye izin vermeyecek.
TAHRİKLERE İZİN YOK
Ege adalarının esnafı, balıkçısı Türklerin en büyük müşterileri olduğunu biliyorlar.
Yıllardır birlikte yaşadık. Sirtakiyi, zeybeği birlikte oynadı balıkçılarımız...
Ama yine yıllardır birileri silah satsın diye kızıştırdılar Ege’yi...
Yıllara bakınca “ırkçılık” değil, “dostluk” kazandı...
O nedenle adalarda böyle bir tahrike izin verileceğini sanmıyorum.
Ama bu “enerji kuşatması” nedeniyle Türkiye’yi tahrik etmek isteyen bazı organizmalar olduğu da gerçek.
Şu anda Türkiye Doğu Akdeniz’de enerji arama çalışmalarını sürdürüyor.
Mutlaka bir sonuca ulaşılacaktır.
Bu arada, Yunan sahil güvenlik botlarının Ege’deki taciz ve tahrikleri de ortada...
Halkların birbirini sevdiği, ama ırkçılığın hortlatılmak istendiği bir dönemde...
Dikkatli, sakin, sabırlı ve uyanık olmak önemlidir.
Yoksa...
Ay-yıldızlı bayrağımıza el uzatanların acı sonunu tarih bütün çıplaklığıyla yazmıştır.