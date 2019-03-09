Erdoğan’a Siirt morali

Mardin’den gelecek.
Siirt sokakları inanılmaz heyecanlı.
Özellikle kadınlar, şehrin sokaklarından akın akın meydana geliyorlar.
Dikkat ettim...
Bir yıl önce geldiğim Siirt inanılmaz gelişmiş.
Caddeler bakımlı... Markalarla dolmuş...
Napolitan pizzadan Nike ayakkabıya kadar onlarca marka. 15 bin öğrencili üniversite şehre renk ve can katmış.
Siirt izlenimlerimi maddeler halinde özetlersem:
1) Cumhurbaşkanı Erdoğan ismi şehirde muazzam bir heyecan yaratıyor. Erdoğan Mardin’deyken meydanda her adı okunduğunda kalabalık dalgalanıyor. Halk zılgıtlarla, alkışlarla coşuyor.
KAYYIMLARIN YARATTIĞI FARK
2) HDP’nin yönetimindeki belediyelerden sonra vatandaş nezdinde bir “kayyım farkı” oluşmuş. Kayyım başkandan gelen hizmet ataklarıyla HDP’ye oy veren vatandaşlar çok etkilenmiş. Yani iyi hizmet, altyapı ve yatırımı gören Siirtlinin, PKK baskısında bir siyasete karşı artık tepkisi var.
3) Bir zamanlar teröristlerin cirit attığı Eruh, Pervari, Şirvan’da şimdi bahar çiçekleri açmış. Çamur içindeki yollar asfaltlanmış. Evlere doğalgaz ve sıcak su gelmiş. Yani vatandaş yatırım görmüş. O nedenle de devlete olan güven artmış. PKK ile süren başarılı mücadele ve teröristlerin sayıca ciddi şekilde gerilemesi vatandaştaki korkuları da büyük oranda azaltmış.
4) Nihat Özdemir’in binlerce Siirtliye iş olanağı sağladığı yatırımları... Ethem Sancak’ın hoşgörüsü ve çalışmaları... Egemen Bağış’ın tespitleri... Fevzi Sevgili’nin sempatisi etkili oluyor. Kurtalan’dan Şemdinli’ye kadar ilçe başkanlarıyla sohbet ettim. Hepsi umutlu. Bütün bunlara bir de şehre gelen Tayyip Erdoğan iradesi ve heyecanı eklenince, Siirt başta olmak üzere Güneydoğu’da AK Parti patlama yapabilir...
O ŞİİR
Siirt Meydanı’ndaki Saat Kulesi (Egemen Bağış’ın babası yaptırmış) ışı ışıl yanarken Tayyip Erdoğan meydanda konuşmaya başlıyor.
Kadınlar ve gençler sahnenin ön tarafındalar. Onları yakından izlemek için sahnenin köşesinde bir yer buluyorum.
Erdoğan yıllar önce yine bu meydanda okuduğu bir şiir nedeniyle hapis cezası almış ve hapse atılmıştı.
Konu doğal olarak o şiire geldi.
Tayyip Bey:
“Yıllar önce yine bu meydanda okuduğum bir şiir nedeniyle bizi içeri aldılar. İşte bu meydanda...”
Meydandan sloganlar yükseliyor:
“Bir daha oku! Bir daha... Bir daha...”
Cumhurbaşkanı “Peki o zaman” dedi.
Bu sırada nasıl olduysa sahneden bana doğru döndü ve gülerek şöyle dedi:
“Fatih Bey, bakın ben okuyorum. Birileri yine rahatsız olur. Siz dikkatli yazın. Aman...”
Ve sonra bütün meydanla birlikte “Minareler süngümüz, kubbeler miğfer, camiler kışla...”
Meydanının bir köşesinde dururken oradan Cumhurbaşkanı beni nasıl gördü anlamadım.
Ama bu espriyi de şunun için aktarıyorum...
Siirt’te moralliydi.
Cumhurbaşkanı milletten aldığı enerjiyle miting sonrasında da fırsat buldukça espriler yaptı.
Sonrasında Valilik’te bir de yemek yedik.
Yemek boyunca hoş bir sohbet oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart sonrasında Külliye’de düzenlenecek konserler, kültürel faaliyetleri anlattı.
Ve 18 Mart Çanakkale... Çok büyük bir hazırlık olduğunu anladım.
FAZIL SAY’DAN CUMHURİYET BESTESİ
Külliye’de verilecek konserleri konuşurken bir ara Cumhurbaşkanı şöyle dedi:
“Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek.”
Bu 29 Ekim resepsiyonunda Fazıl Say’ın “cumhuriyet bestesi”ni Külliye’de icra edilecek olması...
Türkiye’de gönülleri, zihinleri parçalamak isteyenlere karşı muhteşem bir cevaptır.
AHLAT’A MALAZGİRT SARAYI
Erdoğan dün Göbeklitepe’ye giderek Türkiye’den insanlığın medeniyet tarihi adına dünyaya çok önemli bir mesaj verdi.
İnsanlığın bilinen ilk “inanç yerleşimi”nden önemli mesajlar...
Tabii bir de Ahlat’a yapılacak “Malazgirt sarayı” var.
Tayyip Bey bu sarayı da şöyle özetledi:
“Ahlat’ta Malazgirt zaferi adına, Sultan Alparslan adına bir saray yaptırıyoruz. Tarihimiz adına önemli bir eser olacak.”
Bu saray Türklerin Anadolu’ya gelişleri için önemli bir semboldür. 1071’den 2071’e uzanan o ebedi millet yolculuğunun sembolü...
TERÖRİST POLEMİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem sinirlendiren hem de üzen bir polemik var.
O da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Denizli mitinginde söylediği sözler...
Erdoğan kime terörist dedi?
“HDP’li bazı yöneticilerin meydanlarda terörist Öcalan’ı ve PKK’yı öven konuşmaları ortada.”
Bütün Türkiye o görüntüleri Siirt Meydanı’ndan izledi...
Ve Cumhurbaşkanı açıktan şöyle diyor:
“Ben vatandaşıma terörist der miyim? Asıl bu konuşmaları yapan teröristleri övenler teröristtir. İşte her şey ortada.”
GÜNEYDOĞU GERÇEĞİ
Siirt’te bir Türkiye gerçeği gördüm...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmazsa...
Güneydoğu önce HDP’nin siyasi iklimine girer, sonra PKK’nın güdümüne...
Ardından HDP ile görüşme süreci ve özerklik falan...
Bu gerçeğe sinirlenenler olabilir.
Ama önceki gün Siirt’te bunu gördüm. Bugün Diyarbakır’dayım.
Siirt’te siyaset yapan bir tecrübeli isim dedi ki:
“Burada siyasetin arası kalmadı. Yani CHP yok. MHP yok. İYİ Parti yok. Bir tek HDP ve AK Parti var. Keşke diğerleri de olabilse. Böylece demokrasi zenginliği olsa...”
İşte gerçek...
Erdoğan’a Siirt morali
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirt mitingi için şehirdeyim.
Mardin’den gelecek.
Siirt sokakları inanılmaz heyecanlı.
Özellikle kadınlar, şehrin sokaklarından akın akın meydana geliyorlar.
Dikkat ettim...
Bir yıl önce geldiğim Siirt inanılmaz gelişmiş.
Caddeler bakımlı... Markalarla dolmuş...
Napolitan pizzadan Nike ayakkabıya kadar onlarca marka. 15 bin öğrencili üniversite şehre renk ve can katmış.
Siirt izlenimlerimi maddeler halinde özetlersem:
1) Cumhurbaşkanı Erdoğan ismi şehirde muazzam bir heyecan yaratıyor. Erdoğan Mardin’deyken meydanda her adı okunduğunda kalabalık dalgalanıyor. Halk zılgıtlarla, alkışlarla coşuyor.
KAYYIMLARIN YARATTIĞI FARK
2) HDP’nin yönetimindeki belediyelerden sonra vatandaş nezdinde bir “kayyım farkı” oluşmuş. Kayyım başkandan gelen hizmet ataklarıyla HDP’ye oy veren vatandaşlar çok etkilenmiş. Yani iyi hizmet, altyapı ve yatırımı gören Siirtlinin, PKK baskısında bir siyasete karşı artık tepkisi var.
3) Bir zamanlar teröristlerin cirit attığı Eruh, Pervari, Şirvan’da şimdi bahar çiçekleri açmış. Çamur içindeki yollar asfaltlanmış. Evlere doğalgaz ve sıcak su gelmiş. Yani vatandaş yatırım görmüş. O nedenle de devlete olan güven artmış. PKK ile süren başarılı mücadele ve teröristlerin sayıca ciddi şekilde gerilemesi vatandaştaki korkuları da büyük oranda azaltmış.
4) Nihat Özdemir’in binlerce Siirtliye iş olanağı sağladığı yatırımları... Ethem Sancak’ın hoşgörüsü ve çalışmaları... Egemen Bağış’ın tespitleri... Fevzi Sevgili’nin sempatisi etkili oluyor. Kurtalan’dan Şemdinli’ye kadar ilçe başkanlarıyla sohbet ettim. Hepsi umutlu. Bütün bunlara bir de şehre gelen Tayyip Erdoğan iradesi ve heyecanı eklenince, Siirt başta olmak üzere Güneydoğu’da AK Parti patlama yapabilir...
O ŞİİR
Siirt Meydanı’ndaki Saat Kulesi (Egemen Bağış’ın babası yaptırmış) ışı ışıl yanarken Tayyip Erdoğan meydanda konuşmaya başlıyor.
Kadınlar ve gençler sahnenin ön tarafındalar. Onları yakından izlemek için sahnenin köşesinde bir yer buluyorum.
Erdoğan yıllar önce yine bu meydanda okuduğu bir şiir nedeniyle hapis cezası almış ve hapse atılmıştı.
Konu doğal olarak o şiire geldi.
Tayyip Bey:
“Yıllar önce yine bu meydanda okuduğum bir şiir nedeniyle bizi içeri aldılar. İşte bu meydanda...”
Meydandan sloganlar yükseliyor:
“Bir daha oku! Bir daha... Bir daha...”
Cumhurbaşkanı “Peki o zaman” dedi.
Bu sırada nasıl olduysa sahneden bana doğru döndü ve gülerek şöyle dedi:
“Fatih Bey, bakın ben okuyorum. Birileri yine rahatsız olur. Siz dikkatli yazın. Aman...”
Ve sonra bütün meydanla birlikte “Minareler süngümüz, kubbeler miğfer, camiler kışla...”
Meydanının bir köşesinde dururken oradan Cumhurbaşkanı beni nasıl gördü anlamadım.
Ama bu espriyi de şunun için aktarıyorum...
Siirt’te moralliydi.
Cumhurbaşkanı milletten aldığı enerjiyle miting sonrasında da fırsat buldukça espriler yaptı.
Sonrasında Valilik’te bir de yemek yedik.
Yemek boyunca hoş bir sohbet oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart sonrasında Külliye’de düzenlenecek konserler, kültürel faaliyetleri anlattı.
Ve 18 Mart Çanakkale... Çok büyük bir hazırlık olduğunu anladım.
FAZIL SAY’DAN CUMHURİYET BESTESİ
Külliye’de verilecek konserleri konuşurken bir ara Cumhurbaşkanı şöyle dedi:
“Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek.”
Bu 29 Ekim resepsiyonunda Fazıl Say’ın “cumhuriyet bestesi”ni Külliye’de icra edilecek olması...
Türkiye’de gönülleri, zihinleri parçalamak isteyenlere karşı muhteşem bir cevaptır.
AHLAT’A MALAZGİRT SARAYI
Erdoğan dün Göbeklitepe’ye giderek Türkiye’den insanlığın medeniyet tarihi adına dünyaya çok önemli bir mesaj verdi.
İnsanlığın bilinen ilk “inanç yerleşimi”nden önemli mesajlar...
Tabii bir de Ahlat’a yapılacak “Malazgirt sarayı” var.
Tayyip Bey bu sarayı da şöyle özetledi:
“Ahlat’ta Malazgirt zaferi adına, Sultan Alparslan adına bir saray yaptırıyoruz. Tarihimiz adına önemli bir eser olacak.”
Bu saray Türklerin Anadolu’ya gelişleri için önemli bir semboldür. 1071’den 2071’e uzanan o ebedi millet yolculuğunun sembolü...
TERÖRİST POLEMİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem sinirlendiren hem de üzen bir polemik var.
O da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Denizli mitinginde söylediği sözler...
Erdoğan kime terörist dedi?
“HDP’li bazı yöneticilerin meydanlarda terörist Öcalan’ı ve PKK’yı öven konuşmaları ortada.”
Bütün Türkiye o görüntüleri Siirt Meydanı’ndan izledi...
Ve Cumhurbaşkanı açıktan şöyle diyor:
“Ben vatandaşıma terörist der miyim? Asıl bu konuşmaları yapan teröristleri övenler teröristtir. İşte her şey ortada.”
GÜNEYDOĞU GERÇEĞİ
Siirt’te bir Türkiye gerçeği gördüm...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmazsa...
Güneydoğu önce HDP’nin siyasi iklimine girer, sonra PKK’nın güdümüne...
Ardından HDP ile görüşme süreci ve özerklik falan...
Bu gerçeğe sinirlenenler olabilir.
Ama önceki gün Siirt’te bunu gördüm. Bugün Diyarbakır’dayım.
Siirt’te siyaset yapan bir tecrübeli isim dedi ki:
“Burada siyasetin arası kalmadı. Yani CHP yok. MHP yok. İYİ Parti yok. Bir tek HDP ve AK Parti var. Keşke diğerleri de olabilse. Böylece demokrasi zenginliği olsa...”
İşte gerçek...