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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Enkaz altından yükselen insanlık

27 Ocak 2020

Elazığ’da büyük acılar görüyoruz. Kayıplar... Gözyaşı... İzleri silinmeyecek yaralar görüyoruz...

Ama Elazığ’da ben bir şey daha fark ettim. Enkaz altında öyle bir ruh gördüm ki... İnsanlığın enkaz altından yükselişini gördüm. Fotoğraflarla anlatırsam eğer...

GÖREVLİNİN GÖZLERİNDEKİ MUTLULUK

Enkaz altından yükselen insanlık

İşte minik Yüsra... Onu enkazdan çıkaran görevlinin gözlerine bakar mısınız... Gözlerindeki o mutluluğa... O ruha...

Yanındaki ses şöyle diyor: “Anne aşağıda bebeğinin üzerine kapanmış. Kolu sıkışmış.”

 

BİRİ JANDARMA BİRİ İTFAİYECİ

Enkaz altından yükselen insanlık

- İşte küçük Busenur’u çıkarıyorlar.

Enkazda iki görevli... Birisi jandarma... Diğeri Ankara’dan gelmiş bir itfaiye eri...

 

AYNI RUHLA BETON BLOKLARA YÜKLENİYORLAR

Enkaz altından yükselen insanlık

- İşte başka bir enkaz. Bir kadın enkazdan çıkarılırken kendisinden önce bakın ne diyor: “Benim altımda bekliyor. Orada, kapının altında.” Ankara, Erzurum, Malatya, Erzincan... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... Daha onlarca şehirden gelmişler.

Aynı ruhla yükleniyorlar beton bloklara...

 

TABUT MERSİN’DEN ÇORBA HATAY’DAN

Enkaz altından yükselen insanlık

- İşte bir cenaze... Cumhurbaşkanı Erdoğan da sırtlamış tabutu... Kaybımız o kadar büyük ki... Tabutlar Mersin Belediyesi’nden... Yüzme havuzunda dağıtılan çorba Hatay’dan... Çevre illerde fırınlar sabaha kadar çalışıyor...

 

DEMRE’DEN 24 TON SEBZE

Enkaz altından yükselen insanlık

- Gece uyumamış Antalya/Demreli kardeşlerimiz. Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran... Yüklenmişler kasaları. Tam 24 ton sebze göndermişler Elazığ’a...

 

VE ABD’DEN BİR SES...

Enkaz altından yükselen insanlık

- NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman’dan yardım kampanyası. Elazığ için 385 bin lira.

 

ÇANAKKALE RUHU

- Arkadaşlar... Dün ajanslardan gelen fotoğraflara tek tek baktım. Acılarımız kadar büyük bir ruh gördüm.

Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı’ndan hatırladığımız...

Bu milletin o muazzam dayanışma ruhunu...

Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim...

Ve elbette...

Önlem... Önlem... Önlem...

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