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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Duyduğum en güzel seçim sözü:‘Bu yolları altınla kaplasak ne olur’

4 Eylül 2017

BUGÜNE kadar duyduğum en güzel seçim mesajı: “Bu yolları altınla kaplasak... Yine olmaz...”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu söylüyor bu sözü.

Memleketinde sade bir törende... Ve asıl önemlisi, o sözlerin devamıdır.

Ona da geleceğim. Ama önce bir hatırlatma.

Bu söz aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süre önce AK Parti’de başlattığı “yenilenme hareketi”nin sahadaki yansımasıdır...

Bakanların illerindeki bayram konuşmalarına bakınca, çok net görülüyor:

2018 seçim yılıdır.”

Yanlış anlaşılmasın, “2018’de seçim var” demiyorum.

Ondan daha da önemlisi...

2018 bütünüyle bir seçime hazırlık dönemidir.

Yalnızca teşkilatlar bazında değil...

Ev içlerine, balkonlara, büyük şehirlerdeki genç nüfusa doğru bir hazırlık.

Veysel Eroğlu’nun sözünün devamına gelince...

 AK Parti’de “sahanın nabzı”na en yakın isimlerinden birisi olarak Eroğlu, Afyonkarahisar’ın Taş Medresesi’nde şöyle diyor:

Bu yüzden sizlerden istirhamım şu; bütün arkadaşlarımız bugünden tezi yok herkesle bayramlaşacak. Herkesin gönlünü alacağız.”

Ve işte devamı:

Bakın, belediye başkanlarımız veya hükümet şu yolları altınla kaplasa, gönül almadıktan sonra neticeye ulaşamayız...”

Bu kadar mı güzel anlatılır...

Ardından çok önemli bir seçim dersi:

Şu anda yapılan çalışmaların etkisi 30 ise, seçim zamanında yapılan çalışmanın etkisi 1’dir. Nasıl olsa vatandaş diyecek ki ‘Seçim için geliyorsunuz’. Asıl önemli olan şimdi çalışmaktır.”

Yani diyor ki:

Biz seçimden seçime gelenlerden olmayalım.”

Zaten bütün seçmenler olarak bunu söylemiyor muyuz?

Eroğlu gibi, Trabzon’dan, Ordu’dan, Erzincan’dan onlarca örnek verebilirim.

Belli ki bu bayram, 2018 seçim yılının “gönül adımı” olmuş...

ACABA BU MİLLİ TAKIM HANGİ DALDA YARIŞIYOR?

Duyduğum en güzel seçim sözü:‘Bu yolları altınla kaplasak ne olur’

FOTOĞRAFI görünce...Dedim ki...“Bu bir atletizm ekibi.”

 Engelli atlarken... Koşarken... Göğüslerde ay-yıldız... Pırıl pırıl gençler...

Yoksa bir “Iron Man” hazırlığı mı?

 Ama bir sonraki fotoğrafa bakınca...

“Alev söndürüyorlar...”

“Ellerde hortum, su püskürtüyorlar...”

Duyduğum en güzel seçim sözü:‘Bu yolları altınla kaplasak ne olur’

Evet, İzmir İtfaiye ekibi bu...

Dünya şampiyonasına hazırlanan Milli İtfaiye Takımı...

Bu yıl dünya itfaiye şampiyonası İzmir’de.

Benim de kalbim onlarla.

25 Eylül-1 Ekim’de bu yarışları izlemeyi istiyorum.

Ve çok merak ediyorum:

Acaba hangi televizyon kanalı verecek?

Ayrıca...

Böyle bir itfaiye ekibinin olduğu şehirde...

Hangi yangın bizi korkutabilir ki...

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