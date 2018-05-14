Bu fotoğrafı kalbimin bir köşesine koymuştum Anneler Günü’nde bütün annelere gitsin istedim

ÖNCE şu fotoğrafa bir bakın...

Afrin’den o gece dönen komiser yardımcısı Ayhan Tekin,

bu fotoğrafta Bursa Valisi İzzettin Küçük’e şöyle diyor...

SİRENLER ARASINDA VE YÜKSEK SESLE:

“Sayın Valim,

Komiser Yardımcısı Ayhan Tekin.

Özel Harekât...

Zeytindalı Harekâtı’nı başarıyla icra edip, canını bu vatana feda etmek için yola çıkan polis özel harekât personeli, sağlıklı bir şekilde yuvaya kavuşmuştur...

Arz ederim sayın valim.”

Bu videoyu izleyip de ağlamayan olur mu?

Ama bu fotoğrafın bir başka detayı var ki...

Bütün devlet törenlerinden...

Bütün protokollerden...

Ağır devlet kurallarından uzakta.

Küçük bir çocuğun babasına sarılması anıdır o.

İşte asıl ona bakmalıyız.

Gördünüz mü...

Vatan görevinden dönen babası valiye tekmil verirken...

O nasıl da babasına sarılıyor...

Hiçbir protokol umurunda değil.

Çünkü onun için vatan babasıdır.

Her anne bir vatandır aslında.

Her baba, o vatanı koruyandır.

Daha bitmedi...

Bir detay daha var.

Yine bakın fotoğrafa...

O da iki annenin elleri ağzında, gözleri yaşlı duruşudur.

Birisi komiser Tekin’in annesi...

Diğeri sevgili eşi.

Biliyor musunuz ki...

Aslında bu milletin duruşu budur.

Asırlardır böyle duruyor.

Annelerin kalbinde duruyor.

Kurtuluş Savaşı’nda da böyle durdu.

Afrin’de de böyle duruyor.

POLİSLER İÇİN

Günseli ve Zafer ablam emniyet teşkilatından emeklidir.

İki emniyet amiri.

O nedenle genç bir polis gördüğümde biraz onların üniformalı halleri gelir aklıma...

Kim bilir kaç kez böyle sarılmışımdır ablalarıma.

Komiser Tekin’in oğlu gibi.

Kim bilir hangi görevlerden dönmüşlerdir!

Özetle...

Son dönemde nereye gitsem, bir polis kardeşim gelir yanıma sessizce şöyle der:

“Fatih abi, bu 3600 ek gösterge neden bize çıkmaz?”

Onlara söz verdim...

İşte yazıyorum:

Madem seçimde haklar tanınıyor...

O zaman bu hak da tanınsın polis kardeşlerimize.