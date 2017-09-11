Bitlis’teki bu mezarlar her şeyi anlatıyor

İlçesi Ahlat...

Biliyorsunuz... Bitlis, son 30 yıldır terörle anılır.

Terörist PKK’nın Kürt vatandaşlar üzerinde propaganda yaptığı bir şehirdir.

Dahası...

Ermeni terörü en çok Ermeni kökenli vatandaşlarımız üzerine Bitlis’te çalışmıştır.

Peki Bitlis bu mudur?

Hayır.

Bitlis tam bir Anadolu zenginliğidir.

Nasıl mı?

Dün Doğan Haber Ajansı bir haber geçti.

Bu memleketin...

Yani Anadolu’nun nasıl bir insan ve kültür zenginliği olduğunu anlatan bir haber.

Diyor ki:

“Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı olan ve Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Ahlat’taki Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki anıtmezarlar ortaya çıkarıldı, restore edildi.”

Nasıl yani?

Bir daha yazıyorum...

Yer Bitlis...

Yıl 1077...

Malazgirt’ten 6 yıl sonra. Melikşah günleri...

Ve tam 940 yıl sonra...

Bugün bir etnik kimlik üzerinden terör merkezi haline getirilmeye çalışılan Bitlis’ten...

Türk-İslam devleti Selçuklu’nun en büyük mezarlığı çıkıyor.

Evet... Bitlis’ten.

Ve en güzeli...

Kazıyı ve yeniden düzenleme çalışmasını da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan Hocamız yapıyor.

Yani Van...

Urart ve Asur kültürünün merkezi Van...

Akdamar Kilisesi’nin kenti Van... Asur yazıtlarının dünya merkezi Van...

İşte böyle bir kültür derinliğidir Anadolu.

Bu mezarlar için çalışan her bilim insanını buradan alkışlıyorum.

Peki bunları niye yazıyorum?

Öyle çıkıp, ucuz etnik milliyetçiliklerle Anadolu’yu “kırpmaya” çalışan kafalara karşı yazıyorum.

Anadolu’daki bu kültür ve insan zenginliğini kıramazsınız. Parçalayamazsınız...

İşte bunları yazarken bir dostum geldi aklıma...

Cezo Taş...

Kuyumcuların efsanesidir.

Bunun en güzel karşılığını da sevgili Sevan Bıçakçı söylemişti:

“Cezo Abimiz, bizim üstadımızdır.”

İşte o sevgili Cezo bir Ermeni olarak, Sason Ermeni Voleybol Kız Takımı’na sponsor olmuştu.

Çalıştılar... Emek verdiler...

Ve Bitlisli Ermeni kızlarımız, Hollanda’daki Dünya Ermeni Olimpiyatları’nda şampiyon oldu...

Cezo’nun o gün o haberi bir verişi vardı ki bana...

Gözleri ay-yıldız gibi parlıyordu..

İşte böyle bir zenginliğiz arkadaşlar...

Kıymetini bilelim...

NOT: Sanıyorum, Kültür Bakanlığımız Ahlat’ta güç koşullarda bu kazı çalışmasını yürüten bilim insanlarımıza destek olacaktır.

Ve o mezarlık bir Anadolu tarihi olarak yerini bulacaktır.