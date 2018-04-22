Bakandan sahildeki turizmcilere müjde: ‘Herkesi davet ediyorum’

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve heyetiyle yaptığımız 4 günlük Çin gezisinden süzülen öyle mesajlar var ki...

ŞANGHAY

ÇİNLİ GENÇLER VE ANADOLU ATEŞİ: Mustafa Erdoğan’ı bir kez daha kutlamak gerekir? Müthiş bir gösteri hazırlamışlar. O gösteriyi Çin’e taşıyan başta Bakan Kurtulmuş olmak üzere bütün bakanlık yetkililerini de kutluyorum. Harika bir etki yarattı. Çinli gençler Anadolu’dan süzülen halkoyunlarını, figürleri, müziği çığlık çığlığa alkışladı.

İpek Yolu’ndan sonra “gönül yolu” oldu...

ÇİNLİ BAKAN’DAN İLK YORUM: Gösteri sonrasında Çin Kültür ve Turizm Bakanı’na sorduk:

“Nasıl buldunuz...”

Cevap:

“Ülkenizin o güzel danslarını o kadar çarpıcı sundular ki. Çok etkilendik. Işık ve dans çok iyi olmuş. Bir tarihin bu şekilde anlatılması harika.”

GİRİŞİMCİ İLE STATÜKO ARASINDAKİ FARK: Dünyanın yükselen devi Çin’de “2018 Türkiye Turizm Yılı” ilan edilmesi muazzam bir girişimdir.

Pekin ve Şanghay hattında neredeyse 4 günlük bir maraton yaşadık.

Ama bir gece vardı ki...

İşte o sahneyi anlatmalıyım.

Pekin’in en büyük salonunda Anadolu Ateşi Troya gösterisini sergiliyor.

Sahne şu:

“Gösterinin başlamasına birkaç dakika var. Çinli görevliler kapıları kapattı. Salon henüz dolmuş değil... Bu sırada akın akın gelen Çinli gençler kapının önünde kalıyor. Salona almıyorlar. Çünkü bir yerden emir gelmiş. Kapılar açılmıyor.

Dikkatimi çekti. O sırada Bakan Kurtulmuş’un oturduğu tarafa baktım. Aynı sıradayız. İçimden, ‘Yahu asıl izlemesi gerekenler geldi. Ama öyle sert bir sistem var ki. Görevliler bir türlü esneyip kapıları açmıyor’ diyordum ki... O sırada Bakan Kurtulmuş’la Pekin Büyükelçimiz Emin Önen arasında bir fısıldaşma oldu. Büyükelçi bizden bir görevliyi çağırdı. Kısa bir konuşma. Görevli kapıya gitti. Orada da kısa bir konuşma. Ve kapılar açıldı. Gençler akın akın girdiler. Yerlerine oturdular. Ve gösteri başladı. İşte o gençler, gösteri boyunca Anadolu’dan gelen o harika dansları ve müziği çığlık çığlığa alkışladılar. İşte o an geçirdim içimden, ‘Statü kapıları kapatmak, girişimci ruh da tam zamanında açmak için var’. Dahası, Çin de artık kör statükoyu aşıyor.

O nedenle söylüyorum. Bu gösteri belki de İpek Yolu’nun ilk gönül köprüsünün açılışı olmuştur.”

Bu geziden bana kalan bir de estetik yükseliş var.

Penusula Oteli’nin terasından nehir boyuna bakınca...

Sanki ışıktan bir masalın perdesi açılıyor.

Yüzlerce katlı gökdelenlerin cephesinde öylesine bir ışık armonisi oluşmuş ki...

Binalardan oluşan rengârenk bir ışık seli muhteşem bir manzara kuruyor.

Bu yeni nesil mimari olmalı...

“Işığın mimarisi...”

Gördük ki... Şanghay’da bizim uzak kaldığımız bir gerçek büyüyor.

Başka bir dünyanın estetiği yükseliyor.

Çin, bizim için mutlaka İpek Yolu’nu yeniden kurmamız gereken bir uygarlıktır.

SAHİLDEKİ TURİZMCİ DOSTLARA: Bir süredir özellikle kıyılarda çalışan, yat turizminden plajlara, otellere kadar birçok turizmci dostumdan sorular geliyordu:

“2018 için eksikleri devlete nasıl anlatacağız?”

Yat turizminin sorunları var.

Kredi alan yatırımcının, müze bileti arayanların ciddi sorunları...

Çin yolunda Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a sordum:

- Ege’den Akdeniz’e turizmcilerin, acentelerin sıkıntıları var. Bunları iletmek için bir zemin arıyorlar. Ne yapılabilir?

Numan Bey anında cevap verdi:

“Aydın Kuşadası’nda çok büyük bir ‘turizm çalıştayı’ düzenliyoruz. Ve özellikle turizmcileri oraya davet ediyoruz. Herkes konuşacak, derdini anlatacak. Bilmediğimiz durumlar varsa not edip çözmeye çalışacağız.”

Çalıştay, nisan sonu mayıs başı gibi planlanmış.

Derdini anlatmak isteyen oraya gelsin.

Yakında kesin tarih belli olacak.