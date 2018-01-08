Bakan Soylu: ‘Yönetimde kadınları artırıyoruz. İzmir-İstanbul ve Ankara’ya kadın yönetici’

“Kadın kaymakam oranı konusunda haklısınız. Bu tespiti biz de yaptık. Ve göreve geldiğimiz andan itibaren kadın vali, vali yardımcısı ve kaymakam oranını artırmak için harekete geçtik.”

“Peki nasıl?” sorusuna detaylı cevaplar İçişleri Müsteşarı Muhterem İnce’den geldi:

“Fatih Bey, biz de kadın yönetici oranını artırmak istiyoruz. Özellikle kaymakamlar... Kadın aday sayısını Türkiye ölçeğinde artırıyoruz. Artırmaya da devam ediyoruz...”

“Bu durumda önce kadın adayların olması gerekiyor ki mülki idarede kadın oranı yükselsin. Ancak yeterli kadın aday yok. Doğru anlamış mıyım?” soruma ise şöyle yanıt geliyor:

- Bakın, geçmiş yıllarda kaymakam alımlarında Türkiye çapında yalnızca 2 ya da 3 kadın kaymakam alınabilmiş. Biz bunu artırmak için harekete geçtik. Geçen yıl 9 kadın kaymakam alabildik.

BÜYÜK ŞEHİRLER ÖNEMLİ

Müsteşar İnce, önümüzdeki dönemle ilgili olarak da şu bilgiyi verdi:

“İstanbul,İzmir, Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde kadın yönetici oranını artırma kararı aldık. Tayinleri de başlattık ve devam edeceğiz.. Mesela İstanbul’a yurtdışı görevde olan bir kadın vali yardımcımız geliyor. Bunun gibi bu oranı yükselteceğiz.”

BAKANLIKTA ARTTI

Süleyman Soylu döneminde, bakanlıkta çalışan kadın bürokrat oranı da ciddi şekilde artırılmış.

Artış daha da devam ediyor.

HAYDİ KIZLAR BU ÇAĞRI SİZE

Bu bilgilerden anladığım, kızlarımız mülki idare eğitimini daha fazla istemeliler.

Tercih edenler de kaymakamlık gibi yönetimlere talip olmalı.

O zaman bana da şu çağrı düşüyor:

Genç kızlarımız Türkiye yönetiminde, şehir adaletinde ve özellikle kadına şiddete karşı bir görev almak istiyorsanız... İşte size fırsat. Ona göre seçin üniversiteleri, bölümleri. Girin kardeşim, aday olun. Pırıl pırıl kadın kaymakamlar, valiler görelim.

Bu şehirlerin yönetimlerine biraz kadın eli değsin.

Kadın şefkati... Kadın titizliği... Kadın özverisi...

Unutmayın, erkeklere nasıl adil ve centilmen bir erkek olacaklarını da anneleri öğretiyor.

Haydi kızlar göreve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ışığı yakmış...

Buyurun....

SINIRLARDA BİR BAKAN

Bu arada bir konuyu da burada hatırlatmalıyım.

Yazının başında “Pazar sabahı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bir mesaj aldım” demiştim.

Iğdır’da... Sınır boylarından...

Dikkat ettim...

Bakan Soylu her hafta sonu memleketin bir ücra köşesinde moral veriyor.

Çalışıyor...

O sınırda bürokratlar da Ankara’da görev başında.

Mesela Müsteşar İnce o saatte bir pazar günü evinde değil.

Bir yandan FETÖ’ye karşı...

Diğer yandan PKK terörüne karşı...

Sınır boylarında bir hayat...

Soylu’yu çok önceden tanırım.

Sivil düşünceyi ve demokrasiyi sonuna kadar yaşayan bir siyasetçidir.

Zaman zaman bazı sözleri çarpıtılarak haksızlığa uğrasa da...

Sonuç olarak...

Bu memleket için yaptıklarını gören görüyor...

Vicdan mesafesinde görüyor...