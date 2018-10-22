Bak sen şu krala... Organize cinayetin adı ‘adli tıpla ikna’

Gazeteci Kaşıkçı’yı İstanbul’daki konsoloslukta infaz etme kararını kraliyet şöyle açıklıyor:
“Kaşıkçı’yı ikna için bir ekip gitti. Ama bağırmaya başladı. Çıkan arbedede öldü.”
Buna gülecek karga var mı bilmiyorum ama...
Dünyanın ortak sorusu şudur:
“Bir vatandaşını ikna etmek için adli tıp uzmanı niye gönderirsin arkadaş?”
Bendeki çevap şu:
“Adli tıp nedir dünya bilir. Ki ‘Dexter’ dizisi bir adli tıp uzmanının seri katil olarak yakalanmasının imkânsız olduğunu anlatır. Bu da en açık örneğidir.”
Yani...
O adli tıp uzmanının İstanbul’a gelmesi örgütlü devlet cinayetinin en açık delilidir.
İkinci ve asıl soru da şöyle:
“Türk adaleti gerçeği ortaya koyduğunda ve ucu kraliyete dayandığında dünya ne yapacak?”
Üzülerek cevap veriyorum:
- “Biz ikna için gönderdik. Onlar öldürdü” türünden açıklamalar...
- Ve kralı kurtarmak için etkili ve yetkili bazı isimlerin kurban verilmesi...
- Bunun kabulü için de kraliyetin kesenin ağzını açarak yeni silah alımları yapması...
- Sonra petrol-dolar düzeninin devam etmesi...
Böyle mi olacak?
Göreceğiz...
AMBARGO OLUR MU?
Tabii bir başka soru da şu:
İnsan haklarından başlayarak her konuda ambargo uygulamayı ilke edinmiş ABD, acaba bu nedenle Suudi Arabistan’a ambargo uygular mı?
Yıllar önce Kıbrıs Barış Harekâtı için bize uygulamıştı. İran’a uyguluyor. Rusya öyle...
Peki, bu örgütlü cinayet kraliyete dayanırsa uygular mı?
Uygularsa bu şu demek olur:
“Suudi Arabistan’a sattığım silahlar için alacağım 360 milyar dolardan vazgeçiyorum.”
Geçer mi sizce?
DAHA BETER SORULAR
- Acaba Kaşıkçı Suudi Arabistan’daki iktidar savaşlarında bazı şeyler mi öğrendi?
- Ve iktidar içinde muhalif olan birileriyle temasta mıydı?
- Kraliyet içindeki o muhalif birilerinden yardım mı alıyordu?
- O yardıma güvenerek mi konsolosluğa gitti?
MİT VE TÜRK POLİSİ
Bugüne kadar bütün önemli suç filmlerinde öne çıkan polis ve istihbarat teşkilatları şunlardı:
- İngiliz istihbaratı ve polisi.
- Elbette CIA ve FBI.
Ama Kaşıkçı cinayeti artık bir başka gerçeği daha dünyanın önüne koydu.
O da MİT ve Türk polisi...
MİT başından beri müthiş bir istihbarat başarısı gösterdi.
İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla polis teşkilatı ve adli tıp “çağdaş uygarlık seviyesi”nde olduğunu gösterdi.
Teknoloji ve mantığın tam karşılığını verdi.
O nedenle artık “dünya kriminal tarihi”nde bir Türkiye vardır.
İstihbaratıyla, polis teşkilatıyla, adli tıp teknolojisiyle bir Türkiye...
MİT zaten bir süredir sınırlarımızın ötesinde muazzam FETÖ operasyonları yapıyor...
PKK’nın katillerini sınırlarımızın ötesinden “paketleyip” getiriyor.
Ve bütün bunlar büyük bir sessizlikle oluyor.
Bu inanılmaz başarıları gerçekleştiren kahramanları belki hiç tanımayacağız.
Çünkü onlar sessiz ve gizli kahramanlar...
Olsun...
Kimse onlar, buradan sessizce kutluyorum.
Konsolosluk cinayetine dönersek...
Eminim, bizim istihbarat ve polisimiz bütün gerçekleri ortaya çıkartacaktır.
Çıkartmasına çıkartacaktır da...
Dünya ne yapacak, ben onu merak ediyorum.
Dedim ya...
Dünyanın gözü önünde bir devlet “cinayet işledi”.
Öyle Kuzey Kore’nin füze denemesi falan değil...
Muhalif bir gazeteciyi dünyanın gözü önünde öldürüp, parçalar halinde kaçırdı... Hadi bakalım, dünyanın medeni ve demokratik devletleri...
Buyrun...
Bak sen şu krala... Organize cinayetin adı ‘adli tıpla ikna’
Gazeteci Kaşıkçı’yı İstanbul’daki konsoloslukta infaz etme kararını kraliyet şöyle açıklıyor:
“Kaşıkçı’yı ikna için bir ekip gitti. Ama bağırmaya başladı. Çıkan arbedede öldü.”
Buna gülecek karga var mı bilmiyorum ama...
Dünyanın ortak sorusu şudur:
“Bir vatandaşını ikna etmek için adli tıp uzmanı niye gönderirsin arkadaş?”
Bendeki çevap şu:
“Adli tıp nedir dünya bilir. Ki ‘Dexter’ dizisi bir adli tıp uzmanının seri katil olarak yakalanmasının imkânsız olduğunu anlatır. Bu da en açık örneğidir.”
Yani...
O adli tıp uzmanının İstanbul’a gelmesi örgütlü devlet cinayetinin en açık delilidir.
İkinci ve asıl soru da şöyle:
“Türk adaleti gerçeği ortaya koyduğunda ve ucu kraliyete dayandığında dünya ne yapacak?”
Üzülerek cevap veriyorum:
- “Biz ikna için gönderdik. Onlar öldürdü” türünden açıklamalar...
- Ve kralı kurtarmak için etkili ve yetkili bazı isimlerin kurban verilmesi...
- Bunun kabulü için de kraliyetin kesenin ağzını açarak yeni silah alımları yapması...
- Sonra petrol-dolar düzeninin devam etmesi...
Böyle mi olacak?
Göreceğiz...
AMBARGO OLUR MU?
Tabii bir başka soru da şu:
İnsan haklarından başlayarak her konuda ambargo uygulamayı ilke edinmiş ABD, acaba bu nedenle Suudi Arabistan’a ambargo uygular mı?
Yıllar önce Kıbrıs Barış Harekâtı için bize uygulamıştı. İran’a uyguluyor. Rusya öyle...
Peki, bu örgütlü cinayet kraliyete dayanırsa uygular mı?
Uygularsa bu şu demek olur:
“Suudi Arabistan’a sattığım silahlar için alacağım 360 milyar dolardan vazgeçiyorum.”
Geçer mi sizce?
DAHA BETER SORULAR
- Acaba Kaşıkçı Suudi Arabistan’daki iktidar savaşlarında bazı şeyler mi öğrendi?
- Ve iktidar içinde muhalif olan birileriyle temasta mıydı?
- Kraliyet içindeki o muhalif birilerinden yardım mı alıyordu?
- O yardıma güvenerek mi konsolosluğa gitti?
MİT VE TÜRK POLİSİ
Bugüne kadar bütün önemli suç filmlerinde öne çıkan polis ve istihbarat teşkilatları şunlardı:
- İngiliz istihbaratı ve polisi.
- Elbette CIA ve FBI.
Ama Kaşıkçı cinayeti artık bir başka gerçeği daha dünyanın önüne koydu.
O da MİT ve Türk polisi...
MİT başından beri müthiş bir istihbarat başarısı gösterdi.
İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla polis teşkilatı ve adli tıp “çağdaş uygarlık seviyesi”nde olduğunu gösterdi.
Teknoloji ve mantığın tam karşılığını verdi.
O nedenle artık “dünya kriminal tarihi”nde bir Türkiye vardır.
İstihbaratıyla, polis teşkilatıyla, adli tıp teknolojisiyle bir Türkiye...
MİT zaten bir süredir sınırlarımızın ötesinde muazzam FETÖ operasyonları yapıyor...
PKK’nın katillerini sınırlarımızın ötesinden “paketleyip” getiriyor.
Ve bütün bunlar büyük bir sessizlikle oluyor.
Bu inanılmaz başarıları gerçekleştiren kahramanları belki hiç tanımayacağız.
Çünkü onlar sessiz ve gizli kahramanlar...
Olsun...
Kimse onlar, buradan sessizce kutluyorum.
Konsolosluk cinayetine dönersek...
Eminim, bizim istihbarat ve polisimiz bütün gerçekleri ortaya çıkartacaktır.
Çıkartmasına çıkartacaktır da...
Dünya ne yapacak, ben onu merak ediyorum.
Dedim ya...
Dünyanın gözü önünde bir devlet “cinayet işledi”.
Öyle Kuzey Kore’nin füze denemesi falan değil...
Muhalif bir gazeteciyi dünyanın gözü önünde öldürüp, parçalar halinde kaçırdı... Hadi bakalım, dünyanın medeni ve demokratik devletleri...
Buyrun...