Afrin’e ay yıldızlı huzur bayrağı

Niye?

Çünkü Türk milletinin iradesini ve Türk askerinin gücünü durduramayanlar...

Sürekli olarak aynı dedikoduyu pompaladılar:

“Türk askeri Afrin’de sivilleri katledecek.”

Bir başkası:

“Türk jetleri hastane bombaladı.”

Ama bugün ne oldu?

Hem de öyle bir gün oldu ki...

Tam da Türk ordusunun dünyaya bağımsızlık dersi verdiği Çanakkale’nin 18 Mart’ında...

Bütün ‘fısıltı bombaları’na, ayak oyunlarına, tehditlere rağmen...

Türk askeri Afrin’e girdi...

Peki şimdi nerede o alçakça pompalanan ‘fısıltılar’?

Defalarca dedik ki;

“Yapmayın arkadaşlar!

Peygamber Ocağı’nın Mehmetleri, Leventleri sivillere zarar vermez.

Dahası bu millet nerede mazlum ve masum varsa onun yanındadır.”

İşte bugün Afrin merkezine çekilen Türk bayrağının anlamı budur.

O ay-yıldızlı bayrak aslında ‘huzurun bayrağıdır’.

Peki şimdi ne olacak?

Yine defalarca yazdım.

Türkiye bu harekâtı işgal için değil, bölgenin huzuru için yapmaktadır.

Şimdi Afrin’de teröristlerden arındırılmış bir ‘huzur yönetimi’ oluşturulacaktır.

MALAZGİRT’TEN AFRİN’E

Ben bu haberleri aldığımda Çırağan Sarayı’nda dünyanın en büyük uluslararası denizcilik organizasyonu olan IMO’nun toplantısındaydım.

Türkiye dünya denizcilerine ev sahipliği yapıyordu.

O toplantıda defalarca Çanakkale şehitlerimizi andık.

Şimdi biliyorum ki...

Eğer bizim ay-yıldızlı bayrağımız bu topraklarda dalgalanıyorsa...

Malazgirt’ten Afrin’e kadar mekânları cennet olan ecdadımızın ve evlatlarımızın sayesindedir.

Ve ne garip bir rastlantıdır ki...

Dünya denizciler zirvesinde karşılaştığım Genel Sekreter Kitack Lim de Koreli’ydi.

Bu saygıdeğer insanla sohbet ederken kısa süre önce yaptığımız Kore ziyareti aklıma geldi.

Arkadaşlar!!!

Orada da bir şehitliğimiz var.

O şehitlikte her bir evladımızın mezarı başında Fatiha okumuştuk.

İşte o nedenle diyorum ki:

Bu tarih aslında bir ‘evlad-ı fatihan’ coğrafyasıdır.

Bu coğrafyada masuma, sivile, mazluma zarar gelmez.

Peki bunu dünya anlar mı?

İşte yazının başında bu nedenle ‘huzur‘ dedim...

Çünkü Afrin’de çekilen ‘huzur bayrağı’...

Bizim bayrağımız.

Yani...

Bağımsızlığını başkalarının elindeki cetvelle değil...

Kanıyla ilan eden bir milletin bayrağıdır!

Çanakkale’de, Afyon’da İzmir’de, Kıbrıs’ta neyse...

Bugün Afrin’de odur.

Ayından yıldızına kadar işte bunu anlatmak için oradadır.

Neyi mi?

Belki okyanus ötelerinde anlaşılmaz ama...

Bizdeki karşılığı olarak yazıyorum.

Başkaları gibi sömürmek, işgal etmek, koloni yaratmak için değil...

‘Huzur’ için oradayız.

Vesselam...