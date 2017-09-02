15 yıl sonra yeniden 1 Kasım şûrası

Ve rahmetli Özal’ın hayaliydi...

“Çağ atlatmak...”

Antalya başta olmak üzere güney sahillerimize öyle bir teşvik sistemi getirdi ki...

Antalya resmen uçtu. Akdeniz’in tatil merkezi haline geldi. Çağ atladı.

Bugün yalnızca Antalya’daki yatak kapasitesi Yunanistan’dan fazla hale geldi.

Son 15 yılda altyapı ve yatak kapasitesi katlanarak arttı.

Şimdi bir atılım daha geliyor.

Önceki gün Külliye’deki 30 Ağustos resepsiyonunda Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’la biraz sohbet ettik.

Kısa sohbetin en önemli cümlesi şuydu:

“1 Kasım’da turizm için bir şûra topluyoruz. Sektörün her kesimini davet edeceğiz. Her konuyu ayrı ayrı masaya yatıracağız. Ana hedef turizmi çeşitlendirmek. En son Mustafa Taşar döneminde yapılmış.”

Numan Bey, Taşar adını verince, bir an gerilere gittim. O eğlenceli dost... Enerji küpü... Çalışkan Taşar... İnsanseverdi... Gülerdi... Güldürürdü...

Demek ki 15 yıl önce böyle bir şûrayı o tasarlamıştı...

Allah rahmet eylesin...

İşte şimdi 15 yıl sonra Türkiye’nin en büyük turizm şûrası toplanıyor.

Birçok turizmci dostum, son dönemde yaşananlar nedeniyle turizmdeki gerilemeden şikâyetçiydi.

Rusya ile krizin çözülmesi biraz olsun rahatlattı. Ama yetmedi.

Daha iyi ne olabilir?

İşte bu sorunun cevabı için toplanıyor şûra.

Bakan Kurtulmuş şöyle devam etti:

“Türkiye turizmi bugün dünyada 6’ncı sırada. 34 milyar dolarlık bir gelir bu. Ancak pazarı artık çeşitlendirmek gerekiyor. Rusya ve Almanya’dan yaklaşık 10 milyon turist geliyor. Ancak daha da ileri gitmek gerekiyor.”

- Nasıl çeşitlendirilecek?

- Hindistan başta olmak üzere Çin, Japonya gibi uzak ülkelere yönelmek gerekiyor. Şûrada bu konular açık açık tartışılacak. Sektör temsilcileri düşüncelerini, önerilerini ortaya koyacak.

Aslında bir süredir, özellikle Hindistan’a bazı açılımlar yapılmıştı. Başta Fulya ve Yücel Okutur olmak üzere Dalaman yöresi turizm yatırımcıları, dönemin valisi Amir Çiçek, Hintli turistlerin Göcek, Fethiye, Dalaman bölgesine gelmeleri için ciddi uğraşlar vermişlerdi.

Şimdi bu uğraşlara devlet desteği gelirse, umarım çok iyi sonuçlar alınacaktır.

Sanıyorum bu konular da masaya yatırılacak.

Numan Bey, büyük bir enerjiyle işe başlamış. Ve 1 Kasım’a çok önem veriyor.

Bu noktada, “Yat turizmi ne olacak? Yunanistan’a kaptırıyoruz gibi” dedim.

Bakan Kurtulmuş aynen şöyle dedi:

“O konu çok önemli. Üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Sektörel olarak öneriler alacağız.”

Biz konuşurken Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman geldi.

Yayman da bütün enerjisini bu konuya vermiş.

Gördüğüm kadarıyla 1 Kasım turizm için önemli bir milat olacak.

Önemli olan sektörün her kesiminin buraya katılabilmesi.

Ve elbette çıkan sonuçların, bir vizyon ve proje olarak önümüzdeki sezona, 2021’e yetiştirilmesi..

ARDA TAKIMI BOZAR MI?

DÜN Arda’nın Galatasaray’a gelip gelmeyeceğini yazmıştım.

Başkan Dursun Özbek’ten anladığım, Arda isteniyor...

Ama...

“Aması” var...

Soru şuydu:

“Galatasaray’da eski futbolcuların takımı etki altına almasının önüne geçildi. Yani güzel bir temizlik oldu. Bazı futbolcular öyle bir baskı yaratmış ki. Onları mutlu etmezsen takım oynamıyor. Şimdi bu aşıldı. Acaba Arda gelirse yine aynı şey olur mu?”

Arda sorusu işte bu...

Çok fazla mesaj aldım. Anladım ki... Taraftarın da kafası karışık.

Arda takımı bozar mı bozmaz mı?

Bence bozmaz.

Dünya markalarını yönetebilmek önemlidir.

Barcelona gibi takımların sırrı da zaten budur.

Yani takım yönetiminin büyük markaları yönetebilme becerisi.

Elbette dünya markası bir futbolcunun egosuyla uğraşmak kolay değildir.

Bunu başaran takımlar dünya takımı oluyor zaten.