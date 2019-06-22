Yarın seçim günü: Lady Gaga'yla 2 saat sohbet

Benim dışımda 7 gazeteci daha vardı.
*
Bir-iki akşam üst üste onun iki konserini izlemiştik.
Özellikle “Jazz and Piano” adını verdiği caz konseri Las Vegas’ın en çok konuşulan konusuydu.
Çok yaşlı bir Las Vegas’lı yerel gazeteye bu konser için şunu söylemişti:
“İşte bildiğimiz klasik Las Vegas bu...”
Arkasından da şunu eklemişti:
“Ama eski değil...”
*
Lady Gaga bu konserlerde kendiyle konuşmalar da yapıyordu.
“A Star is Born”
filminin başarısı, “Shallow” şarkısının bütün dünya listelerini altüst etmesi, Oscar, Grammy, BAFTA ödülleriyle geçen çok başarılı bir yılı yaşıyordu.
Dünya onu konuşuyordu.
*
İşte böyle bir yılda, bu iki şahane konserden sonra onunla yaptığımız bu 2 saatlik sohbette gerçek bir dünya süperstarının derinliğini okuyacaksınız.
Ayrıca Lady Gaga’nın bu konserden önce, konser sırasında ve bizimle sohbet ederken çekilmiş güzel fotoğraflarını da göreceksiniz.
*
Yarın seçim günü...
Seçim sonuçlarını beklerken, sizi hayatın artık iyice avamlaşan günlük siyasetten farklı bir tarafına götüreceğim.
Kim bilir belki de “Aslında gerçek siyaset işte budur ve bizler böyle insanları siyasetçilerden çok daha fazla ciddiye almalıyız” diyeceksiniz.
POP LADY GAGA MI, CAZCI LADY GAGA MI DAHA ÇABUK SOLD OUT OLDU
Lady Gaga’yı bütün hayatı boyunca en çok
etkileyen 4 kişi kimdi, şarkı neydi.
*
Las Vegas’ta MGM grubuna “Bir de caz konseri yapayım” dediğinde onlar ne dedi...
*
Lady Gaga’nın hangi konserinin biletleri daha çabuk tükendi. Pop müzik konseri mi, yoksa caz konseri mi...
*
Birlikte fotoğraf çektirirken kulağına “Keşke ondan da bir parça alsaydınız” dediğim besteci kimdi?
TRUMP TEMSİLCİLİKLERDE LGBT BAYRAĞINI YASAKLARKEN O NE YAPTI
Trump, Amerika’nın dış ülkelerdeki temsilcilik binalarına LGBT bayrağı asılmasını yasakladığı hafta Lady Gaga konserde ne yaptı.
*
Cazın en büyüklerinden Tony Bennett kuliste odasına geldiğinde söylediği ilk söz ne oldu.
*
Tony Bennett’in Duke Ellington için yaptığı hangi hareket onu çok etkiledi.
HAYATININ BU DÖNEMİNDE OLMAK İSTEDİĞİ EFSANE KİŞİ
Nasıl giyiniyor? Tarzını neden değiştirdi? Moda dünyasındaki en büyük arkadaşları kimler.
*
Hayatının bu döneminde “kim” olmayı hayal ediyor...
*
Beyaz kadınlar caz ve blues söyleyebilir mi? Bu konuda ne düşünüyor.
*
Bir piyanist olarak klasik müzikte en sevdiği ve en zor çaldığı besteciler kim.
*
Şarkı yazarken benimsediği altın kural neydi.
BAKIN OSCAR VE GRAMMY ÖDÜLLERİNİ NEREYE KOYMUŞ
Aldığı Oscar ve Grammy ödüllerini evinin hangi iki bölümüne koydu. Niçin böyle yaptı.
*
“Ben meşhur olmak için doğmadım” diyen
Lady Gaga öldüğünde hangi özelliği ile hatırlanmak istiyor.
*
Yerleşik kuralları hangi amaçla çiğnemek istiyor.
*
Sahnede içtiği iki kadeh viski gerçek mi değil mi.
YARIN HÜRRİYET’TE
BECKHAM REKLAM ÇEKİMLERİNE GELİRKEN HANGİ ŞARTI KOYDU
LADY Gaga ve ünlü futbolcu David Beckham ünlü saat markası Tudor’un reklam yüzü oldular.
Kampanyanın ana teması “Born to Dare” olarak belirlendi. Yani “Cüret etmek için doğmuş...”
“Doğuştan cesur” da diyebilirsiniz.
Her ikisi ile de bunun için çok özel fotoğraflar çekildi.
Las Vegas’ta Tudor’un temsilcileri ile sohbet ederken, her iki ünlünün de nasıl olduğunu sordum.
Lady Gaga’nınkini yarın anlatacağım.
David Beckham tek şart ileri sürmüş:
“Sabah saat 09.00’da gelir, öğleden sonra 16.00’yı bir dakika geçirmeden ayrılırım.”
Önce biraz şaşırmışlar ama nedenini öğrenince koyduğu kuralı çok sevmişler.
Çünkü Beckham çocuklarını sabah okula kendisi götürüp, okuldan sonra da yine o alıyormuş.
MEĞER O İKİ ÇOK ÜNLÜ SAAT KÂR AMACI GÜTMEYEN BİR VAKFINMIŞ
Bu konsere beni Tudor saatleri davet etti.
Benim gibi dünyanın başka taraflarından 8 gazeteci daha vardı.
Sohbet sırasında şunu da öğrendim.
Tudor, hepimizin çok iyi bildiği Rolex’in de sahibi olan Hans Wilsdorf Vakfı’nınmış.
Gelirinin bir bölümü saat teknolojisinin geliştirilmesi için araştırmalara, bir bölümü ise hayır işlerine gidiyormuş.
SAATİ KİM DAHA ÇOK SEVER ERKEKLER Mİ KADINLAR MI
Ben saat meraklısı bir erkek değilim.
Ama Fatih Altaylı gibi çok saat meraklısı olan ve bilgili arkadaşlarım da var.
Saati genellikle erkekler sever diye bir gözlemim oldu.
Vakfın temsilcilerine sordum.
Kadınların da saate ilgisi hızla artıyormuş.
Mesela daha çok erkek takısı gibi gördüğümüz Rolex’in kadın müşterisi yüzde 50’lere gelmiş.
Tudor ise daha sportif, daha genç bir marka.
Onun kadın müşteri oranı yüzde 35’lerdeymiş.
Yarın seçim günü: Lady Gaga'yla 2 saat sohbet
Önceki pazartesi günü Las Vegas’ta bir otel odasında Lady Gaga ile iki saat sohbet ettik.
Benim dışımda 7 gazeteci daha vardı.
*
Bir-iki akşam üst üste onun iki konserini izlemiştik.
Özellikle “Jazz and Piano” adını verdiği caz konseri Las Vegas’ın en çok konuşulan konusuydu.
Çok yaşlı bir Las Vegas’lı yerel gazeteye bu konser için şunu söylemişti:
“İşte bildiğimiz klasik Las Vegas bu...”
Arkasından da şunu eklemişti:
“Ama eski değil...”
*
Lady Gaga bu konserlerde kendiyle konuşmalar da yapıyordu.
“A Star is Born”
filminin başarısı, “Shallow” şarkısının bütün dünya listelerini altüst etmesi, Oscar, Grammy, BAFTA ödülleriyle geçen çok başarılı bir yılı yaşıyordu.
Dünya onu konuşuyordu.
*
İşte böyle bir yılda, bu iki şahane konserden sonra onunla yaptığımız bu 2 saatlik sohbette gerçek bir dünya süperstarının derinliğini okuyacaksınız.
Ayrıca Lady Gaga’nın bu konserden önce, konser sırasında ve bizimle sohbet ederken çekilmiş güzel fotoğraflarını da göreceksiniz.
*
Yarın seçim günü...
Seçim sonuçlarını beklerken, sizi hayatın artık iyice avamlaşan günlük siyasetten farklı bir tarafına götüreceğim.
Kim bilir belki de “Aslında gerçek siyaset işte budur ve bizler böyle insanları siyasetçilerden çok daha fazla ciddiye almalıyız” diyeceksiniz.
POP LADY GAGA MI, CAZCI LADY GAGA MI DAHA ÇABUK SOLD OUT OLDU
Lady Gaga’yı bütün hayatı boyunca en çok
etkileyen 4 kişi kimdi, şarkı neydi.
*
Las Vegas’ta MGM grubuna “Bir de caz konseri yapayım” dediğinde onlar ne dedi...
*
Lady Gaga’nın hangi konserinin biletleri daha çabuk tükendi. Pop müzik konseri mi, yoksa caz konseri mi...
*
Birlikte fotoğraf çektirirken kulağına “Keşke ondan da bir parça alsaydınız” dediğim besteci kimdi?
TRUMP TEMSİLCİLİKLERDE LGBT BAYRAĞINI YASAKLARKEN O NE YAPTI
Trump, Amerika’nın dış ülkelerdeki temsilcilik binalarına LGBT bayrağı asılmasını yasakladığı hafta Lady Gaga konserde ne yaptı.
*
Cazın en büyüklerinden Tony Bennett kuliste odasına geldiğinde söylediği ilk söz ne oldu.
*
Tony Bennett’in Duke Ellington için yaptığı hangi hareket onu çok etkiledi.
HAYATININ BU DÖNEMİNDE OLMAK İSTEDİĞİ EFSANE KİŞİ
Nasıl giyiniyor? Tarzını neden değiştirdi? Moda dünyasındaki en büyük arkadaşları kimler.
*
Hayatının bu döneminde “kim” olmayı hayal ediyor...
*
Beyaz kadınlar caz ve blues söyleyebilir mi? Bu konuda ne düşünüyor.
*
Bir piyanist olarak klasik müzikte en sevdiği ve en zor çaldığı besteciler kim.
*
Şarkı yazarken benimsediği altın kural neydi.
BAKIN OSCAR VE GRAMMY ÖDÜLLERİNİ NEREYE KOYMUŞ
Aldığı Oscar ve Grammy ödüllerini evinin hangi iki bölümüne koydu. Niçin böyle yaptı.
*
“Ben meşhur olmak için doğmadım” diyen
Lady Gaga öldüğünde hangi özelliği ile hatırlanmak istiyor.
*
Yerleşik kuralları hangi amaçla çiğnemek istiyor.
*
Sahnede içtiği iki kadeh viski gerçek mi değil mi.
YARIN HÜRRİYET’TE
BECKHAM REKLAM ÇEKİMLERİNE GELİRKEN HANGİ ŞARTI KOYDU
LADY Gaga ve ünlü futbolcu David Beckham ünlü saat markası Tudor’un reklam yüzü oldular.
Kampanyanın ana teması “Born to Dare” olarak belirlendi. Yani “Cüret etmek için doğmuş...”
“Doğuştan cesur” da diyebilirsiniz.
Her ikisi ile de bunun için çok özel fotoğraflar çekildi.
Las Vegas’ta Tudor’un temsilcileri ile sohbet ederken, her iki ünlünün de nasıl olduğunu sordum.
Lady Gaga’nınkini yarın anlatacağım.
David Beckham tek şart ileri sürmüş:
“Sabah saat 09.00’da gelir, öğleden sonra 16.00’yı bir dakika geçirmeden ayrılırım.”
Önce biraz şaşırmışlar ama nedenini öğrenince koyduğu kuralı çok sevmişler.
Çünkü Beckham çocuklarını sabah okula kendisi götürüp, okuldan sonra da yine o alıyormuş.
MEĞER O İKİ ÇOK ÜNLÜ SAAT KÂR AMACI GÜTMEYEN BİR VAKFINMIŞ
Bu konsere beni Tudor saatleri davet etti.
Benim gibi dünyanın başka taraflarından 8 gazeteci daha vardı.
Sohbet sırasında şunu da öğrendim.
Tudor, hepimizin çok iyi bildiği Rolex’in de sahibi olan Hans Wilsdorf Vakfı’nınmış.
Gelirinin bir bölümü saat teknolojisinin geliştirilmesi için araştırmalara, bir bölümü ise hayır işlerine gidiyormuş.
SAATİ KİM DAHA ÇOK SEVER ERKEKLER Mİ KADINLAR MI
Ben saat meraklısı bir erkek değilim.
Ama Fatih Altaylı gibi çok saat meraklısı olan ve bilgili arkadaşlarım da var.
Saati genellikle erkekler sever diye bir gözlemim oldu.
Vakfın temsilcilerine sordum.
Kadınların da saate ilgisi hızla artıyormuş.
Mesela daha çok erkek takısı gibi gördüğümüz Rolex’in kadın müşterisi yüzde 50’lere gelmiş.
Tudor ise daha sportif, daha genç bir marka.
Onun kadın müşteri oranı yüzde 35’lerdeymiş.