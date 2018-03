Savaşamaz dedikleri ordu bütün dünyaya ders verdi

*

Daha cepheden üç gün önce dönmüş subayımızın kaderi, karanlık bir elin yazdığı imzasız bir ihbar mektubuna bağlıydı.

*

Bir karanlık el

ihbar ediyor, bir başka karanlık el, bavullara doldurduğu sözde belgeleri, götürüp birtakım karanlık polislere teslim ediyordu...

*

Birtakım karanlık polisler o subayları sabahın köründe evinden alıp birtakım karanlık savcılara teslim ediyordu.

*

O karanlık hâkimler de şerefli subayları hapse atıyordu.

Cumhuriyet tarihimizin gördüğü en büyük kumpastı...

*

Hatırlayın ne diyorlardı o günlerde...

“İyi ki bu ordu ile savaşa girmemişiz...”

*

O kahpe kumpas yetmedi...

Arkasından 15 Temmuz darbesi geldi...

Sadece kanlı bir darbeye kahrolmadık...

Sadece ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın ve ailesinin canına kastedilmesine kahrolmadık...

Ordumuz çöktü diye kahrolduk...

*

İşte o şanlı ordu, geçen pazar günü, yani Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Afrin’in hükümet konağına bayrağını dikti...

Demek ki öyle bir orduymuş ki...

Öyle büyük bir mirasın temsilcisiymiş ki...

Öyle vatansever insanlara emanet edilmiş ki...

*

FETÖ’nün muhbiri, imamı, polisi, savcısı, hâkimi...

Ve en sonunda yıllar boyu içine sızmış darbecisi içten yıkamamış...

İçten yıkılmayınca da...

Dışta da dimdik ayakta kalmış...

*

Afrin’e dikilen o bayraktan sonra, Türkiye ve Türk ordusu daha da güçlüdür.

58 günlük Afrin harekâtının özeti budur...

EŞİ BUNLARI ALMIŞSA ÜÇ İHTİMAL VARDIR

HÜRRİYET Ankara Bürosu’ndan Oya Armutçu’yu kutluyorum.

Yılın değil, asrın boşanma haberi bu...

*

Haberi okur okumaz, “Boşanan kadının avukatı Kezban Hatemi değilse ne olayım” dedim...

Oya’yı arayıp sordum...

Yanılmamışım.

Böyle bir boşanma protokolünü yapsa yapsa o yapar...

*

Ankaralı genç bir işadamı boşandığı karısına şunları veriyor:

- Kendisi ve oğlunun hesabına 10 yılda 10 milyon pound para.

- Kendine ve oğluna ayda 130 bin lira nafaka.

- İstanbul, Ankara ve Ayvalık’ta birer ev.

- Dikmen’de 35 gayrimenkul...

- Ayrıca adamın jeti ve yatı istendiği zaman emre amade...

- Yetmedi... Oğlunun yurtiçi, yurtdışı eğitim, öğretim, kurs, sağlık, okul servisi, ulaşım, spor ve hobi faaliyetleri, seyahat ve tüm bakıcı giderlerini karşılayacak.

- Bütün bunları garantiye almak için de eşinin soyadını taşımaya devam edecek.

*

Adam koydura koydura iki şart koydurabilmiş...

Jeti ve yatı kullanmak isterse 15 gün önceden haber verecek...

Bir de kadın evlenirse ona verdiği 100 bin lira nafakayı kesecek...

Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir boşanma protokolü görmedi...

Bence üç ihtimal var.

- BİR: İSKİ İHTİMALİ: Kadın adama ait çok önemli bir sırrı biliyor ve açıklarsa bir zamanların İSKİ skandalına benzer bir olay patlayabilir.

- İKİ: GİZLİ AŞK İHTİMALİ: Adamın öyle bir başka ilişkisi var ki, gözü kör olmuş, önüne ne getirilse basmış imzayı...

- ÜÇ: BİLİNMEYEN KAZANÇ İHTİMALİ: Adam öyle bir para kazanıyor ki ne Maliye, ne devlet, ne de yakınları biliyor, ama karısı biliyor...

O EFSANE PİYANO 20 NİSAN’DA CHRİSTİE’S’TE SATIŞA ÇIKIYOR





CAROLE King’in 1971 yılında çıkan “Tapestry” albümü, müzik sosyologlarına göre müzik dünyasında gerçek 33 devir plak devrimidir.

Bugüne kadar 25 milyon satan bu albüm pop müziği tarihinde çok özel bir yere sahip.

Albümdeki “Will You Still Love Me Tomorrow”, “It’s Too Late”, “You’ve Got a Friend” şarkıları Fransa’daki yıllarımın başeserleri arasındaydı.

Bu şarkıların hemen hepsi 1924 model bir “M” Steinway piyanoda bestelendi.

İşte bu piyano 20 Nisan günü Christie’s’in New York şubesinde satışa çıkarılıyor.

Carole King Amerikan pop müziğinin en büyük isimlerinden biri.

2013 yılında

Gershwin Ödülü’nü kazanan ilk kadın sanatçı oldu. Ödülünü bizzat Obama verdi.

Kendi adını taşıyan bir müzikal 2014 yılında hit oldu.

Rock’n Roll Hall Of Fame’de yeri var.

Bu piyano 1971 yılından beri Carole King’in California’da Laurel Canyon’daki evinin salonunda duruyordu.

Christie’s’in vitrininde sergilenecek olan piyano 20 Nisan günü müzayede ile satılacak.

Christie’s’in kendi internet sitesine göre 40 ile 60 bin dolar arasında bir değer biçiliyor.