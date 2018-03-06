Oscar Türkiye’den önce tacizciyi hadıma başladı

Akademi, sunucu ve salondaki bütün davetliler, salona Weinstein’ı gömmek ve Hollywood’u cinsel taciz ayıbından kurtarmak için gelmişlerdi.

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Sunucu Jimmy Kimmel, bu yılki törenin bu ahlaki temizlik için kolları sıvadığını anlatırken, sahnenin kenarındaki dev Oscar heykelini göstererek, “Gördüğünüz gibi, Oscar’ımızın penisi yok” dedi...

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Türkiye cinsel tacizcilere hadım etme cezasını vermeyi tartışırken, Oscar tacizci Hollywood’un erkek sembolünün penisini şimdiden kesti.

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Açılışta bunun dışında espri yoktu.

Ve çok önemli bir sosyal mesaj daha vardı.

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Son katliamdan sonra Amerika’da okul çocukları, silah üreticilerine ve silahların serbestçe satılmasına karşı boykota gidecekler.

Bazı eyaletler buna karşı çıkıyor.

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Ama Oscar’ın açılışında Kimmel çocuklara bu boykota katılmaları için resmen çağrı yaptı.

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Bu iki mesaj, Oscar törenine bugüne kadar olmadığı kadar ciddi bir hava verdi.

HİÇ OLMAMIŞ

SALMA HAYEK GUCCİ’Yİ, GUCCİ SALMA HAYEK’İ





- SALMA HAYEK: Giydiği Gucci elbise ve boynundaki zincirler, tam anlamıyla bir zincirleme kazaydı. Gucci Salma Hayek’i, Salma Hayek Gucci’yi resmen hacamat etmiş.

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- SANDRA BULLOCK: İlk bakışta Cher geliyor sandım.

Meğer Sandra Bullock’muş. Lame elbise olmamış. Saç boyası sanki biraz değil bayağı abartılmış. Kaşlara gelince... Siyah tırtılı andıran kaşlara karar veremedim.

TAM OLMAMIŞ

JENNİFER HAKKINDA KARARSIZ KALDIM

- JENNIFER GARNER: Morötesi elbisesi hakkında karar veremedim.

Ama havasına bakılırsa ve rol yapmıyorsa, Ben Affleck’ten ayrılmak çok iyi gelmiş.

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- JENNIFER LAWRENCE: Hürriyet Pazar’da Barbaros Tapan’a verdiği mülakatı okuyunca bu kızı daha da sevdim.

Kırmızı halıda çok hoşuma gitti. Saçları çok güzel. Giydiği elbise, Dior’un Galliano dönemi feminitesini hatırlatıyordu. Ancak ödül vermeye çıktığında hem yüzü hem elbisesi konusundaki bu fikrim değişti. Pek olmamış.

ACABA

ASHLEY JUDD’UN BOTOKSU NİCOLE KİDMAN’IN KOLLARI

- ASHLEY JUDD: Cinsel taciz olayını aydınlatmasındaki cesareti herkesi etkiledi. Elbisesi davranışına uygun bir sadelikteydi.

Ama “Berlin Station” filminde gözlediğim bir şeyi dün kırmızı halıda daha da fazlasıyla gördüm. “Ashley Judd’un yaptırdığı botoks mudur, yoksa nedir, bu müdahale iyi olmamış...”

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- NICOLE KIDMAN: Elbisesini kırmızı halıda beğenmedim.

Ama ödül vermek için sahneye çıkınca anladım ki, sahne dekorunun renkleri dikkate alınarak hazırlanmış. 1950’lerin ikinci yarısındaki elbiseleri hatırlatması güzeldi. Ama fazla taftalı bir hali vardı.

Ne yazık ki Ashley Judd gibi o da yüzüyle fazla uğraşıyor. Ama dün geceki görüntüsü iyiydi. Buna karşılık kolunun üst tarafları için özel bir fitness uygulaması iyi olacak gibi...

İKİ KARAKTER

WHOOPİ GOLDBERG’İN DÖVMESİ MARGOT ROBBİE’NİN SAÇ KESİMİ

- WHOOPI GOLDBERG: Aman Allahım... O nasıl rengârenk bir elbise...

Ya göğsünün yarısını kaplayan harika dövmesi... Punk saç kesimi... Büyüksün Whoopi...

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- MARGOT ROBBIE: Saç kesimi olağanüstüydü. Giydiği beyaz elbise çok iyiydi.

Benim için değişik bir Margot Robbie’ydi... Ne “Suicide Squad”daki Harley Quinn’di, ne “I, Tonya”daki varoş kızdı... Ama Margot yeni gözdem...

İŞTE BUDUR

GÖRDÜĞÜM EN HARİKA JANE FONDA VE EN YAŞSIZ HALİYLE HELEN MİRREN





- JANE FONDA: Saç kesiminden giydiği elbiseye, yürüyüşünden salonda oturuşuna kadar, hayatım boyunca gördüğüm en güzel ve etkileyici Jane Fonda’ydı...

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- HELEN MIRREN: Ne diyeyim ki... Özel olarak genç görünmek gibi bir çabası olmadığı halde hep zinde görünüyor.

Yıllar geçiyor o değişmiyor...

Yaşına meydan okuyor diyeceğim ama giydiği elbiseler ona öyle yakışıyor ki...

Hele hele jetski’nin başında giydiği ilk elbise yok mu...

OSCAR’IN GÜLSE BİRSEL’İ GERWİG





Uğur Böceği’ filminin senaryosunu o yazdı...

Aynı zamanda filmin yönetmeni olarak da Oscar’a adaydı...

Tipine, saçına, başarısına, duruşuna gülüşüne bakarken Gülse Birsel’i hatırladım.

ÖLÜLER BAYRAMI ÖDÜL KAZANDI

BU yıl Meksika’nın “Ölüler Bayramı”na gidip Hürriyet’te yazmıştım... Demiştim ki, bu bayram her geçen gün bir küresel fenomen haline gelecek...

İşte Disney’in “Coco” filmi...

Ve onun en iyi animasyon Oscar’ını alması...

Film işte bu bayramı anlatıyordu...

EN İYİ 5 GOLDMAN

BENCE LEON’DA DA YARDIMCI OYUNCU OSCAR’I ALMALIYDI

BEN Gary Oldman hayranıyım. Bugüne kadar en çok hangi rolünü sevdiniz diye sorarsanız, şu 5 rolünü söylerim.

- BİR: “Leon”daki klasik müzik hastası psikopat polis müdürü...

- İKİ: “True Romance” filmindeki uyuşturucu kaçakçısı çakma Rasta tipi...

- ÜÇ: “Tinker, Tailor, Soldier”daki casus.

- DÖRT: “Sid and Nancy”deki Sex Pistols’un gitaristi Sid Vicious rolü.

- BEŞ: “Kara Şövalye”deki James Gordon rolü...