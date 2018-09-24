Mezopotamya’da bir Ege çiftetellisi

Egeli bir gazetecinin gözüyle Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa...
Bir İzmirli olarak, üç gün boyunca bölgeyi gezdim ve Mezopotamya’yı yazdım.
*
- Zerzevan Kalesi’ni kazan arkeologlar, toprağın altındaki gizli tapınakla ilgili neler anlattı...
*
- Diyarbakır’da görevli komutan bana “Beş şarkım var” deyince, bir İzmirli olarak ben ne anladım...
*
- Diyarbakır’da lahmacun, zevk sıralamamda İzmir pidesinin önüne geçerken lokantada ne çalıyordu...
*
- Hayatında ilk defa Mardin’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı’nın kahvaltıda ilk cümlesi ne oldu...
*
- Mezopotamya’da ilk Harmandalı ve Çökertme’yi kim çaldırdı, kim oynattı...
*
- Bir Egeli Mardin halayı çekince kaç yanlış yapar ve Kürtlerden hangi eleştiriler gelir...
*
- Mardin Valisi yemekte eşinin gözlerine bakarak ne söyledi, eşi ne dedi...
*
- Mardin’deki restoranın kapısında Issız Adam pozu verirken şef bana kadınlarla ilgili ne anlattı...
*
- Deyrulzafaran Manastırı’nın merdivenlerinde Mardin Metropoliti’nden ne sözü aldım...
*
- Mardin Arkeoloji Müzesi’nin duvarında asılı iki fotoğraf beni neden ağlattı...
*
- Mardin Ulu Cami’nin minaresindeki, bana “Bir caminin minaresinde böyle bir şey nasıl olur” dedirten kabartma neydi...
*
- Hayatımda ilk defa gittiğim Dara’da şaşırarak aldığım notlar neydi,,.
*
- Bir İzmirli, eski Mardin’de dolaşırken aklına ilk gelen yer neresidir...
*
- Askeri helikopterle Şanlıurfa’ya uçarken bana “İyi ki bu kahramanlarımız var” dedirten görüntü neydi...
*
- Şanlıurfa’da beni en çok etkileyen yerler neresi oldu...
*
- Şanlıurfa Müzesi’ni gezerken bir an kendimi nerede hissettim...
*
- Bir İzmirli Şanlıurfa’da yemek yerken ne zorluklar çeker? İzmirli gazeteciler mi Vanlı gazeteciler mi Mezopotamya geleneğine daha kolay uyum sağlar...
*
- Şanlıurfa’da yer sofrasında yemek yemeyen gazetecilerin sıralı tam listesi neydi...
*
- Yakında yayınlanacak olan inanç kitabımın başlangıç noktası olan Göbeklitepe’yi ilk gördüğümde hissettiklerim neydi...
*
- Göbeklitepe’de bakanın önünde Fatih Altaylı ile hangi konuda tartıştık...
Yarın başlıyor...
Mezopotamya’da bir Ege çiftetellisi
Egeli bir gazetecinin gözüyle Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa...
Bir İzmirli olarak, üç gün boyunca bölgeyi gezdim ve Mezopotamya’yı yazdım.
*
- Zerzevan Kalesi’ni kazan arkeologlar, toprağın altındaki gizli tapınakla ilgili neler anlattı...
*
- Diyarbakır’da görevli komutan bana “Beş şarkım var” deyince, bir İzmirli olarak ben ne anladım...
*
- Diyarbakır’da lahmacun, zevk sıralamamda İzmir pidesinin önüne geçerken lokantada ne çalıyordu...
*
- Hayatında ilk defa Mardin’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı’nın kahvaltıda ilk cümlesi ne oldu...
*
- Mezopotamya’da ilk Harmandalı ve Çökertme’yi kim çaldırdı, kim oynattı...
*
- Bir Egeli Mardin halayı çekince kaç yanlış yapar ve Kürtlerden hangi eleştiriler gelir...
*
- Mardin Valisi yemekte eşinin gözlerine bakarak ne söyledi, eşi ne dedi...
*
- Mardin’deki restoranın kapısında Issız Adam pozu verirken şef bana kadınlarla ilgili ne anlattı...
*
- Deyrulzafaran Manastırı’nın merdivenlerinde Mardin Metropoliti’nden ne sözü aldım...
*
- Mardin Arkeoloji Müzesi’nin duvarında asılı iki fotoğraf beni neden ağlattı...
*
- Mardin Ulu Cami’nin minaresindeki, bana “Bir caminin minaresinde böyle bir şey nasıl olur” dedirten kabartma neydi...
*
- Hayatımda ilk defa gittiğim Dara’da şaşırarak aldığım notlar neydi,,.
*
- Bir İzmirli, eski Mardin’de dolaşırken aklına ilk gelen yer neresidir...
*
- Askeri helikopterle Şanlıurfa’ya uçarken bana “İyi ki bu kahramanlarımız var” dedirten görüntü neydi...
*
- Şanlıurfa’da beni en çok etkileyen yerler neresi oldu...
*
- Şanlıurfa Müzesi’ni gezerken bir an kendimi nerede hissettim...
*
- Bir İzmirli Şanlıurfa’da yemek yerken ne zorluklar çeker? İzmirli gazeteciler mi Vanlı gazeteciler mi Mezopotamya geleneğine daha kolay uyum sağlar...
*
- Şanlıurfa’da yer sofrasında yemek yemeyen gazetecilerin sıralı tam listesi neydi...
*
- Yakında yayınlanacak olan inanç kitabımın başlangıç noktası olan Göbeklitepe’yi ilk gördüğümde hissettiklerim neydi...
*
- Göbeklitepe’de bakanın önünde Fatih Altaylı ile hangi konuda tartıştık...
Yarın başlıyor...