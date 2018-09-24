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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Mezopotamya’da bir Ege çiftetellisi

24 Eylül 2018

Egeli bir gazetecinin gözüyle Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa...

Bir İzmirli olarak, üç gün boyunca bölgeyi gezdim ve Mezopotamya’yı yazdım.

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- Zerzevan Kalesi’ni kazan arkeologlar, toprağın altındaki gizli tapınakla ilgili  neler anlattı...

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- Diyarbakır’da görevli komutan bana “Beş şarkım var” deyince, bir İzmirli olarak ben ne anladım...

Mezopotamya’da bir Ege çiftetellisi

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- Diyarbakır’da lahmacun, zevk sıralamamda İzmir pidesinin önüne geçerken lokantada ne çalıyordu...

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- Hayatında ilk defa Mardin’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı’nın kahvaltıda ilk cümlesi ne oldu...

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- Mezopotamya’da ilk Harmandalı ve Çökertme’yi kim çaldırdı, kim oynattı...

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- Bir Egeli Mardin halayı çekince kaç yanlış yapar ve Kürtlerden hangi eleştiriler gelir...

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- Mardin Valisi yemekte eşinin gözlerine bakarak ne söyledi, eşi ne dedi...

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- Mardin’deki restoranın kapısında Issız Adam pozu verirken şef bana kadınlarla ilgili ne anlattı...

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- Deyrulzafaran Manastırı’nın merdivenlerinde Mardin Metropoliti’nden ne sözü aldım...

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- Mardin Arkeoloji Müzesi’nin duvarında asılı iki fotoğraf beni neden ağlattı...

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- Mardin Ulu Cami’nin minaresindeki, bana “Bir caminin minaresinde böyle bir şey nasıl olur” dedirten kabartma neydi...

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- Hayatımda ilk defa gittiğim Dara’da şaşırarak aldığım notlar neydi,,.

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- Bir İzmirli, eski Mardin’de dolaşırken aklına ilk gelen yer neresidir... 

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- Askeri helikopterle Şanlıurfa’ya uçarken bana “İyi ki bu kahramanlarımız var” dedirten görüntü neydi...

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- Şanlıurfa’da beni en çok etkileyen yerler neresi oldu...

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- Şanlıurfa Müzesi’ni gezerken bir an kendimi nerede hissettim...

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- Bir İzmirli Şanlıurfa’da yemek yerken ne zorluklar çeker? İzmirli gazeteciler mi Vanlı gazeteciler mi Mezopotamya geleneğine daha kolay uyum sağlar...

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- Şanlıurfa’da yer sofrasında yemek yemeyen gazetecilerin sıralı tam listesi neydi...

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- Yakında yayınlanacak olan inanç kitabımın başlangıç noktası olan Göbeklitepe’yi ilk gördüğümde hissettiklerim neydi...

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- Göbeklitepe’de bakanın önünde Fatih Altaylı ile hangi konuda tartıştık...

Yarın başlıyor...

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