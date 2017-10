Hodri meydan, gazeteler de Photoshop varsa ilan etsin

Modaevleri bundan böyle kullandıkları fotoğraflarda photoshop varsa bunu açıklamak zorunda olacaklar.

Bence çok yerinde bir karar.

Bazı insanlar bu fotoğraflarla başkaları üzerinde moral bozukluğu yaratıyorlardı.

Bence gazeteler de artık photoshop’lu fotoğrafların altına uyarıcı bir bilgiyi koymalı.

Ben önceki günden itibaren bunu uygulamaya başladım. İşte ispatı....

Hürriyet Seyahat, pazar günü birinci sayfadaki benim fotoğrafıma bu bilgiyi koydu.

Hadi bizler de başlayalım...

Photoshop’suz yeni Türkiye....

KARDEŞİM FUAT, İŞTE BU TAVRINA SAYGI DUYARIM

İKTİDAR yanlısı Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur’un Türkiye’nin “Kürdistan Cumhuriyeti”ni fiilen tanıdığını söylediği konuşmayı köşeme taşımış ve “Bu arkadaşı da telekinetik saldırıyla mı böyle konuşturmuşlar” diye hafiften tiye almışım.

Yanlış yapmışım.

Cumartesi günü bana cevap vermiş.

Özetle diyor ki:

- BİR: Ben o sözleri 7 ay önce söyledim.

- İKİ: Bugün de o sözlerin arkasında duruyorum.

*

Bak arkadaş...

İşte bu tavrına saygı duyarım, hatta şapka çıkarırım.

Açık açık da yazıyorum.

Helal olsun sana....

AMA ŞU İKİNCİ SORU VAR YA ONU KEŞKE SORMASAYDIN

KARDEŞİM Fuat...

Gelelim ikinci soruna... Diyorsun ki:

“Aklın sıra hükümete ya da Cumhurbaşkanı’na jurnallemeyi tercih ediyorsun? Aklından geçen ‘Madem bizim Tolga Tanışımızın, Nevşin Mengümüzün, Eyüp Canımızın, Bülent Mumayımızın başını yediler, bari bu taraftan da Fuat Uğur’un başını yiyelim’ düşüncesi mi?”

Bak ben olsam işte bunu yazmazdım.

Çünkü bu cümlede ne dediğinin farkında mısın:

“Bu arkadaşlarınızı biz gammazladık...”

Bir itiraf ve özeleştiriyse tamam... Değilse bu cümle hiç olmadı.

MÜFTÜ EFENDİ HADİ ‘AMBALAJI AÇILMAMIŞ’ KADINA CEVAP VER

NİHAL Bengisu Karaca’nın pazar günü Haber Türk’te yayınlanan yazısının başlığını çok sevdim.

“Tesettürü yüceltirken kadına irtifa kaybettirmek”...

*

Kadına “Soyulmuş domates” ve “Vitrindeki ambalajlı veya ambalajsız ürün” muamelesi yapan zihniyete şu soruyu sormuş:

“Hayrola, bir zamanlar başörtülü kadınların mücadelesi için ‘Dişiliği değil, kişiliğiyle var olmak isteyen kadınların mücadelesi’ denirdi. Kişilikli kadınlar ne ara tezgâha düştü de yarı fiyatına satılan ambalajsız ürüne kıyasla ‘daha avantajlı’ ürün mesabesine indirgendi?”

*

Hadi, ambalaj açıp kapatma ustası müftü kardeşim...

Hadi, başı örtüsüz kadınının satın alma fiyatını yarıya düşürüp ambalajlısının satın alma fiyatını iki katına çıkaran aziz kardeşim...

*

Bak soruyu ben sormuyorum...

Soru “ambalajına dokunulmamış” bir kadından geliyor...

*

Hadi benim güzel kardeşim...

O leziz Türkçenle, o muhteşem yaratıcı kafanla, o acayip zekânla bu kardeşimize bir cevap ver...

‘AMBALAJLI KADINLARA’ ÖN KOLTUĞA HOŞ GELDİNİZ





FORD firması harika bir hashtag açmış.

“Sürücü koltuğuna hoş geldiniz.”

Kullandıkları fotoğraf da bu...

Müftü efendinin bu konudaki fikrini de çok merak ediyorum doğrusu...

Acaba ambalajı açılmamış kadınların direksiyona geçme açılımı konusunda ne düşünüyor?

AMBALAJSIZ ERKEK

- BU yazıda “ambalaj” kelimesini kullandığım için bütün kadınlardan özür dilerim.

Ben de kendimi “ambalajsız” bir erkek olarak tarif edeyim de, bu terbiyesizlik biraz dengelensin hiç olmazsa.

DJ’LER SENFONİK MÜZİĞE YÖNELİYOR

DÜNYANIN en ünlü DJ’lerinden David Guetta, Justin Bieber’in söylediği “2U” şarkısına yeni bir düzenleme yaptı.

Şarkı geçen hafta yayınlandı. Bu versiyonun adı “Symphonic”.

Resmen senfonik bir uyarlama yapmış ve çok da iyi olmuş.

Piyano partisyonları, arkadaki senfonik orkestral düzenleme çok iyi.

Bence David Guetta’nın bu düzenlemesi, müzikte yeni bir dönemin ilk işareti.

Spotify, Fizy, Apple Music, Deeser gibi streaming müzik platformları, müziğin kanununu değiştirmeye devam ediyor...

HARİKA BİR ELLA FİTZGERALD

ELLA Fitzgerald’ın ölümünden yıllar sonra yeni bir albümü yayınlandı. Şarkılarının arka planına Londra Filarmoni Orkestrası uyarlamaları konmuş.

Albümün tamamı çok iyi. Özellikle “Someone To Watch Me” adlı şarkısını dinlemenizi tavsiye ederim. Bir de “They Can’t Take Away From Me”. Sadece caz müziği sevenlere değil, herkese iyi gelen bir şarkı.