Genç imam hatiplik ruhu işte tam budur

O adamların birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza kasteden saldırı ile yaratmak istedikleri kargaşa...
İşte o karanlık adamların girişimi püskürtüldü dedim ya...
Haklıymışım...
*
Dün Genç İmam Hatipliler Derneği’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiği haberini okuduğum an, içimden bu cümle fışkırdı.
Ey karanlık adam...
Bizi bölmek istiyordun birleştirdin.
Karıştırmak istiyordun, sakinleştirdin.
*
Bu ülkede uzun denilebilecek bir hayat yaşadım.
Çok az şey beni Genç İmam Hatiplilerin bu asil davranışı kadar sevindirmiştir...
Umutlandırmıştır...
*
İmam hatip okullarına hep mesafeli durmuş bir insan olarak, şimdi daha rahatım...
Demek ki bizi birleştiren asıl duygular ayıranlardan daha kuvvetliymiş..
Demek ki bu ülkede makuliyet, sağduyu rüzgarları esmeye başlamış...
*
Teşekkürler size İmam Hatipli kardeşlerim...
Bu ülkenin karanlık ruhlarına, bu durumdan vazife çıkarmak isteyen ondan da karanlık trollerine öyle bir şamar attınız, öyle bir ders verdiniz ki...
Ta Fizan’dan duyuldu...
HANGİ MAKUL TÜRK VE KÜRT İMZA ATMAZ Kİ BU SÖZLERE
Genç İmam Hatipliler Derneği Başkanı Samet Akkaya diyor ki:
“Orada bulunmamızın sebebi birlik ve beraberlik mesajı vermektir.”
*
Diyor ki:
“82 milyonun ortak değeri olan şehitlerimizin manevi huzuru bu tür provokasyonlarla kirlenmemeli.”
*
Diyor ki:
“Bu ülkede yaşayan herkesin şehit cenazesine katılma hakkı vardır, bu hak birileri tarafından alıkonulamaz.”
*
Diyor ki:
“CHP Genel Başkanı’na yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”
*
Söyleyin içinde vatan sevgisi, demokrasi duygusu, vicdan olan...
Hangi Türk, hangi Kürt bu sözlerin altına imza atmaz...
KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖZÜMDE GİDEREK BÜYÜYOR
Bir siyasetçi düşünün ki... Saldırıdan kurtulmuş... Üzerinden daha 24 saat geçmemiş... Çıkıyor, herkesi sükûnete davet ediyor.
Dilinde hiçbir suçlama yok... Birtakım çevreler “Mesajınızı verdiniz” cümlesini başka tarafa çekip Milli Savunma Bakanı Akar’ı yerden yere vururken, o çıkıyor ve “Hayır o anlamda söylemedi” diyerek onu savunuyor.
Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin bekasını düşünen lider olarak yıldızlaşıyor gözümde...Onun bu sükûnetine, bu sağduyusuna hepimizin çok ihtiyacı var ve daha da olacak. O nedenle pazar günü o karanlık mendeburlar gerçekten iyi bir hedef seçmişlerdi. Milletçe bunu püskürterek kendi kendimize büyük iyilik ettik.
ANKET TARTIŞMASI İÇİN YARIN ÇOK ÖZEL BİR GÜN
Seçim öncesi anketlerle ilgili büyük bir tartışma yaşadık. İktidar kanadı anketleri yerden yere vurdu. Ama Türkiye siyasi tarihinde belki de ilk defa anketler sonuçlar üzerinde birbirine çok yakındı ve büyük çoğu da haklı çıktı.
Ancak seçim sonrası bu konu pek tartışılmadı. Şimdi yarın iyi bir fırsat var.
Dünyanın önde gelen kuruluşlarından Ipsos
yarın İstanbul’da bir konferans düzenliyor. Çırağan Sarayı’nda yapılacak konferansın konusu “Araştırmada Yenilikler”...
*
Kamuoyu araştırmaları artık basit birer denek ve soru tekniğinden başka alanlara yayılıyor. Mesela videoların incelenmesi, tüketicilerin bilinçdışı davranışları, online ortamındaki alışverişte tüketici davranışları da inceleniyor.
*
Konferansta en merak ettiğim konulardan biri ise “Yaşam tarzları ve tutumlarını daha iyi tanımak” üzerine yapılan çalışmalar olacak. Ben yurtdışında olacağım için maalesef izleyemeyeceğim. Ama bu konularla ilgilenen herkese tavsiye ederim.
Ben de dönüşte bildirilerin hepsini okuyacağım.
SEZONU NAİL V.’NİN SAKLI BAHÇESİNDE AÇTIM
23 Nisan’ı Fethiye’de geçirdim.
Epeydir gelmiyordum.
Bu yıl deniz sezonunu Letoonia Tatil Köyü’nde açtım.
Adını çok işittiğim ama hiç gelmediğim bir yerdi.
İstanbul burjuvazisi hep Hillside dediği için burası pek bilinmiyordu.
Aman Allahım nasıl harika bir yer.
Bir Uzakdoğu oteli havası.
Mimari rahmetli Nail V. Çakırhan’ın.
Yani Akyaka’yı yaratan mimar. Ağahan ödülü almıştı.
Bugüne kadar Akbük’ün biraz ilerisindeki bu saklı cenneti keşfetmediğim için çok hayıflandım. Letoonia rahmetli Özal’ın turizm atılımı sırasında kurulan tatil köylerinden.
Gazel ailesi, Özal vizyonuna bir de Nail Çakırhan yöresel estetiğini eklemişler.
Türkiye’nin klasik yerlerinden bıkanlara samimi olarak tavsiye edeceğim harika bir yer burası.
Çubuk ilçesindeki saldırıya kahrolurken burası teselli oldu.
Yine de bir başkadır benim memleketim.
Sağ ol Gazel ailesi. Sağ ol büyük Nail V.
Ve sağ ol Özal.
GÜNÜN ŞARKISI
Mahmut Çınar, Hüsnü Arkan: “Bul Beni”...
Son zamanlarda dinlediğim en güzel Türk şarkılarından biri...
Sözleri biraz İkinci Yeni şiiri... Tarz biraz Ahmet Kaya, biraz Fikret Kızılok...
Ama özgün... Epey yalnız anımda, umutsuz anımda dinlerim bu şarkıyı...
Genç imam hatiplik ruhu işte tam budur
Dün püskürtüldü dedim ya...
O adamların birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza kasteden saldırı ile yaratmak istedikleri kargaşa...
İşte o karanlık adamların girişimi püskürtüldü dedim ya...
Haklıymışım...
*
Dün Genç İmam Hatipliler Derneği’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiği haberini okuduğum an, içimden bu cümle fışkırdı.
Ey karanlık adam...
Bizi bölmek istiyordun birleştirdin.
Karıştırmak istiyordun, sakinleştirdin.
*
Bu ülkede uzun denilebilecek bir hayat yaşadım.
Çok az şey beni Genç İmam Hatiplilerin bu asil davranışı kadar sevindirmiştir...
Umutlandırmıştır...
*
İmam hatip okullarına hep mesafeli durmuş bir insan olarak, şimdi daha rahatım...
Demek ki bizi birleştiren asıl duygular ayıranlardan daha kuvvetliymiş..
Demek ki bu ülkede makuliyet, sağduyu rüzgarları esmeye başlamış...
*
Teşekkürler size İmam Hatipli kardeşlerim...
Bu ülkenin karanlık ruhlarına, bu durumdan vazife çıkarmak isteyen ondan da karanlık trollerine öyle bir şamar attınız, öyle bir ders verdiniz ki...
Ta Fizan’dan duyuldu...
HANGİ MAKUL TÜRK VE KÜRT İMZA ATMAZ Kİ BU SÖZLERE
Genç İmam Hatipliler Derneği Başkanı Samet Akkaya diyor ki:
“Orada bulunmamızın sebebi birlik ve beraberlik mesajı vermektir.”
*
Diyor ki:
“82 milyonun ortak değeri olan şehitlerimizin manevi huzuru bu tür provokasyonlarla kirlenmemeli.”
*
Diyor ki:
“Bu ülkede yaşayan herkesin şehit cenazesine katılma hakkı vardır, bu hak birileri tarafından alıkonulamaz.”
*
Diyor ki:
“CHP Genel Başkanı’na yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”
*
Söyleyin içinde vatan sevgisi, demokrasi duygusu, vicdan olan...
Hangi Türk, hangi Kürt bu sözlerin altına imza atmaz...
KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖZÜMDE GİDEREK BÜYÜYOR
Bir siyasetçi düşünün ki... Saldırıdan kurtulmuş... Üzerinden daha 24 saat geçmemiş... Çıkıyor, herkesi sükûnete davet ediyor.
Dilinde hiçbir suçlama yok... Birtakım çevreler “Mesajınızı verdiniz” cümlesini başka tarafa çekip Milli Savunma Bakanı Akar’ı yerden yere vururken, o çıkıyor ve “Hayır o anlamda söylemedi” diyerek onu savunuyor.
Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin bekasını düşünen lider olarak yıldızlaşıyor gözümde...Onun bu sükûnetine, bu sağduyusuna hepimizin çok ihtiyacı var ve daha da olacak. O nedenle pazar günü o karanlık mendeburlar gerçekten iyi bir hedef seçmişlerdi. Milletçe bunu püskürterek kendi kendimize büyük iyilik ettik.
ANKET TARTIŞMASI İÇİN YARIN ÇOK ÖZEL BİR GÜN
Seçim öncesi anketlerle ilgili büyük bir tartışma yaşadık. İktidar kanadı anketleri yerden yere vurdu. Ama Türkiye siyasi tarihinde belki de ilk defa anketler sonuçlar üzerinde birbirine çok yakındı ve büyük çoğu da haklı çıktı.
Ancak seçim sonrası bu konu pek tartışılmadı. Şimdi yarın iyi bir fırsat var.
Dünyanın önde gelen kuruluşlarından Ipsos
yarın İstanbul’da bir konferans düzenliyor. Çırağan Sarayı’nda yapılacak konferansın konusu “Araştırmada Yenilikler”...
*
Kamuoyu araştırmaları artık basit birer denek ve soru tekniğinden başka alanlara yayılıyor. Mesela videoların incelenmesi, tüketicilerin bilinçdışı davranışları, online ortamındaki alışverişte tüketici davranışları da inceleniyor.
*
Konferansta en merak ettiğim konulardan biri ise “Yaşam tarzları ve tutumlarını daha iyi tanımak” üzerine yapılan çalışmalar olacak. Ben yurtdışında olacağım için maalesef izleyemeyeceğim. Ama bu konularla ilgilenen herkese tavsiye ederim.
Ben de dönüşte bildirilerin hepsini okuyacağım.
SEZONU NAİL V.’NİN SAKLI BAHÇESİNDE AÇTIM
23 Nisan’ı Fethiye’de geçirdim.
Epeydir gelmiyordum.
Bu yıl deniz sezonunu Letoonia Tatil Köyü’nde açtım.
Adını çok işittiğim ama hiç gelmediğim bir yerdi.
İstanbul burjuvazisi hep Hillside dediği için burası pek bilinmiyordu.
Aman Allahım nasıl harika bir yer.
Bir Uzakdoğu oteli havası.
Mimari rahmetli Nail V. Çakırhan’ın.
Yani Akyaka’yı yaratan mimar. Ağahan ödülü almıştı.
Bugüne kadar Akbük’ün biraz ilerisindeki bu saklı cenneti keşfetmediğim için çok hayıflandım. Letoonia rahmetli Özal’ın turizm atılımı sırasında kurulan tatil köylerinden.
Gazel ailesi, Özal vizyonuna bir de Nail Çakırhan yöresel estetiğini eklemişler.
Türkiye’nin klasik yerlerinden bıkanlara samimi olarak tavsiye edeceğim harika bir yer burası.
Çubuk ilçesindeki saldırıya kahrolurken burası teselli oldu.
Yine de bir başkadır benim memleketim.
Sağ ol Gazel ailesi. Sağ ol büyük Nail V.
Ve sağ ol Özal.
GÜNÜN ŞARKISI
Mahmut Çınar, Hüsnü Arkan: “Bul Beni”...
Son zamanlarda dinlediğim en güzel Türk şarkılarından biri...
Sözleri biraz İkinci Yeni şiiri... Tarz biraz Ahmet Kaya, biraz Fikret Kızılok...
Ama özgün... Epey yalnız anımda, umutsuz anımda dinlerim bu şarkıyı...