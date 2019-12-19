Dün hayat hesaplarını altüst eden sarı zarflar

Kâğıtlarda evler için belirlenen fiyatlar vardı.
Herkes bu fiyatlar üzerinden belirlenen ek vergileri hesaplıyordu.
*
Birçok insan için oturdukları veya kiraya verdikleri evler bakımından ödeyecekleri dördüncü vergiydi bu...
Gelir vergisi, kira parasından alınan vergi, emlak vergisi ve bu son vergi...
Bazı insanlar için ödenemeyecek boyutlara gelen meblağlar söz konusuydu.
Sahip olduğu iki-üç evden aldığı kirayla kendine bir emeklilik planı yapmış insanlar için ise bu, hayat planlarının altüst olması anlamına geliyordu.
‘BUNLAR ZATEN ZENGİN, ÖDESİN’ MANTIĞI DOĞRU MU
- Bu insanlara “Zaten zenginler, versinler” düşüncesiyle bakmanın yanlış olacağını, çünkü toplumun bu kesiminin tasarrufa başlamasının paralı yollar ve köprüler dahil birçok başka alanda talebin azalmasına yol açabileceği, bundan dolayı devletin aldığından fazlasını kaybedebileceği yorumu yapılıyor.
Cumhurbaşkanı bu yasayı onayladı ama gözler yine ona çevrilmiş vaziyette.
O nedenle bu yasayı uygularken yeniden düşünmekte fayda var.
Hiç olmazsa oranların ve emsal fiyatların makul seviyelere indirilmesinde fayda var.
SABAHTAN İTİBAREN KONUŞULANLAR
DÜN sabahtan itibaren konuştuğum birçok insanın tek konusu buydu.
Moraller çok bozuktu.
Konuşulanları AK Partililerin ve Cumhurbaşkanı’nın da bilmesi için aktarıyorum.
*
- İlk günden buna “varlık vergisi” adı takılmış.
*
- İnsanlar bu zarfların neden Maliye değil de Tapu Kadastro’dan geldiğini merak ediyor.
*
- Konut değerleri belirlenirken eşit davranılıp davranılmadığı konusunda sorular var.
*
- Son iki yıldaki ekonomik kriz dolayısıyla zaten çok düşmüş olan emlak gelirlerinin kriz öncesinden bile yüksek değerlendirildiği konuşuluyor.
‘BEBEK YODA’ GADDAR BİR LİDER Mİ OLACAK... YOKSA
DÖRT haftadır eğlence dünyasının en büyük kahramanı “Baby Yoda”...
Disney Plus’ta başlayan “Star Wars” evreninden “Mandalorian” dizisinin minik bebeği...
Disney Plus Türkiye’de henüz başlamadığı için pek bilinmiyor ama Amerika ve Kanada’da yılbaşı sırasında en çok konuşulan konu bu.
*
“Baby Yoda”, “Star Wars” filmlerinden bildiğiniz kurgusal bir karakter.
Büyük Jedi üstadı... Jedi’leri yetiştiren bir üstat. Şimdi Mandalorian şövalyelerini anlatan dizinin ilk bölümünde bebek olarak ortaya çıktı.
*
Ama ne bebek...
Yaşlı ‘Yoda’ların ürkütücü görünüşüyle taban tabana zıt, sempatik mi sempatik bir bebek. Dizinin ilk bölümünün sonunda bir uzay beşiğinin içinde ilk gördüğümden beri ben de hayranı oldum. Daha ilk bölümünden itibaren onun kim olduğu tartışılmaya başlandı. Bazılarına göre yaşlı Yoda ile Yaddle’ın yasadışı aşk çocukları...
Onun da Yoda gibi doğaüstü güçleri var.
Ama asıl merak edilen şu: “Baby Yoda”nın bu gücünü iyilikten yana mı yoksa karanlıktan yana mı kullanacağı...
*
Disney önümüzdeki günlerde Baby Yoda’nın oyuncaklarını piyasaya sürecek.
İlk alacaklardan biri ben olacağım. Çünkü bu kadar sempatik bir bebekten gücün karanlık tarafına geçen bir büyüğün çıkacağına inanmıyorum.
BİR MİLYON DOLAR KULÜBÜNÜN YENİ ÜYELERİNİ AÇIKLIYORUM
NETFLIX, Amazon, Disney Plus gibi streaming platformlar dizilerde bölüm başına 1 milyon dolar kazanan oyuncular sınıfı yarattı.
Bunlara “Bir milyon kulübü” deniyor.
Kapıyı Apple Plus’ın “Morning Show” dizisinde oynayan Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon açtı...
Onu Chris Evans, Cardi B, Nicole Kidman, Jeff Bridges, Steve Carell izliyormuş.
Evet son dedikodular bunlar.
Yıllar boyunca
‘ADAMIM’ DEDİĞİM BEŞ KARAKTER
- Buggs Bunny’nin Tavşan Kardeş’i...
- Muppet Show’un Kurbağa Kermit’i...
- Susam Sokağı’nın Edi ve Büdü’sü...
- Stuart Little’ın Stuart’ı...
- Sin City’nin Marv’ı...
‘KEDİCİKLER’ İÇİN ÇOK MÜTHİŞ BİR ÖNERİM VAR
ADNAN Hoca içeride ama Kedicikleri artık özgür.
Bence o şov eğlenceliydi ve devam etmeli. Hele hele şimdi yılbaşı geliyor ve o gece mutlaka televizyonda olmalılar.
Ne denir sahne hayatında...
“Show must go on...”
Yani gösteri devam etmeli... Mesela Okan Bayülgen’le bir “Cats Show”...
Nasıl fikir ama...
NAGEHAN ALÇI’YA YILBAŞI DESTEĞİ
NAGEHAN Alçı’nın CHP’nin elindeki belediyelerle ilgili yılbaşı eleştirisine ben de katılıyorum. Bir tek Beşiktaş iyi, gerisi dökülüyor. Mesela İzmir...
Yılbaşında ışıl ışıl bir şehir hayal ediyorum.
Sonuna kadar haklı... Bir de şu konuda haklı... Yılbaşı Noel değil... Bizim İzmir’in Kahramanlar Mahallesi’nde çocukluğumuzdan beri kutladığımız yılbaşı o... Hani tombala ve Milli Piyango bayramı...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Dün hayat hesaplarını altüst eden sarı zarflar
BENİM çevremde herkes dün sabahtan itibaren Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden gelen o zarfları aldı.
Kâğıtlarda evler için belirlenen fiyatlar vardı.
Herkes bu fiyatlar üzerinden belirlenen ek vergileri hesaplıyordu.
*
Birçok insan için oturdukları veya kiraya verdikleri evler bakımından ödeyecekleri dördüncü vergiydi bu...
Gelir vergisi, kira parasından alınan vergi, emlak vergisi ve bu son vergi...
Bazı insanlar için ödenemeyecek boyutlara gelen meblağlar söz konusuydu.
Sahip olduğu iki-üç evden aldığı kirayla kendine bir emeklilik planı yapmış insanlar için ise bu, hayat planlarının altüst olması anlamına geliyordu.
‘BUNLAR ZATEN ZENGİN, ÖDESİN’ MANTIĞI DOĞRU MU
- Bu insanlara “Zaten zenginler, versinler” düşüncesiyle bakmanın yanlış olacağını, çünkü toplumun bu kesiminin tasarrufa başlamasının paralı yollar ve köprüler dahil birçok başka alanda talebin azalmasına yol açabileceği, bundan dolayı devletin aldığından fazlasını kaybedebileceği yorumu yapılıyor.
Cumhurbaşkanı bu yasayı onayladı ama gözler yine ona çevrilmiş vaziyette.
O nedenle bu yasayı uygularken yeniden düşünmekte fayda var.
Hiç olmazsa oranların ve emsal fiyatların makul seviyelere indirilmesinde fayda var.
SABAHTAN İTİBAREN KONUŞULANLAR
DÜN sabahtan itibaren konuştuğum birçok insanın tek konusu buydu.
Moraller çok bozuktu.
Konuşulanları AK Partililerin ve Cumhurbaşkanı’nın da bilmesi için aktarıyorum.
*
- İlk günden buna “varlık vergisi” adı takılmış.
*
- İnsanlar bu zarfların neden Maliye değil de Tapu Kadastro’dan geldiğini merak ediyor.
*
- Konut değerleri belirlenirken eşit davranılıp davranılmadığı konusunda sorular var.
*
- Son iki yıldaki ekonomik kriz dolayısıyla zaten çok düşmüş olan emlak gelirlerinin kriz öncesinden bile yüksek değerlendirildiği konuşuluyor.
‘BEBEK YODA’ GADDAR BİR LİDER Mİ OLACAK... YOKSA
DÖRT haftadır eğlence dünyasının en büyük kahramanı “Baby Yoda”...
Disney Plus’ta başlayan “Star Wars” evreninden “Mandalorian” dizisinin minik bebeği...
Disney Plus Türkiye’de henüz başlamadığı için pek bilinmiyor ama Amerika ve Kanada’da yılbaşı sırasında en çok konuşulan konu bu.
*
“Baby Yoda”, “Star Wars” filmlerinden bildiğiniz kurgusal bir karakter.
Büyük Jedi üstadı... Jedi’leri yetiştiren bir üstat. Şimdi Mandalorian şövalyelerini anlatan dizinin ilk bölümünde bebek olarak ortaya çıktı.
*
Ama ne bebek...
Yaşlı ‘Yoda’ların ürkütücü görünüşüyle taban tabana zıt, sempatik mi sempatik bir bebek. Dizinin ilk bölümünün sonunda bir uzay beşiğinin içinde ilk gördüğümden beri ben de hayranı oldum. Daha ilk bölümünden itibaren onun kim olduğu tartışılmaya başlandı. Bazılarına göre yaşlı Yoda ile Yaddle’ın yasadışı aşk çocukları...
Onun da Yoda gibi doğaüstü güçleri var.
Ama asıl merak edilen şu: “Baby Yoda”nın bu gücünü iyilikten yana mı yoksa karanlıktan yana mı kullanacağı...
*
Disney önümüzdeki günlerde Baby Yoda’nın oyuncaklarını piyasaya sürecek.
İlk alacaklardan biri ben olacağım. Çünkü bu kadar sempatik bir bebekten gücün karanlık tarafına geçen bir büyüğün çıkacağına inanmıyorum.
BİR MİLYON DOLAR KULÜBÜNÜN YENİ ÜYELERİNİ AÇIKLIYORUM
NETFLIX, Amazon, Disney Plus gibi streaming platformlar dizilerde bölüm başına 1 milyon dolar kazanan oyuncular sınıfı yarattı.
Bunlara “Bir milyon kulübü” deniyor.
Kapıyı Apple Plus’ın “Morning Show” dizisinde oynayan Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon açtı...
Onu Chris Evans, Cardi B, Nicole Kidman, Jeff Bridges, Steve Carell izliyormuş.
Evet son dedikodular bunlar.
Yıllar boyunca
‘ADAMIM’ DEDİĞİM BEŞ KARAKTER
- Buggs Bunny’nin Tavşan Kardeş’i...
- Muppet Show’un Kurbağa Kermit’i...
- Susam Sokağı’nın Edi ve Büdü’sü...
- Stuart Little’ın Stuart’ı...
- Sin City’nin Marv’ı...
‘KEDİCİKLER’ İÇİN ÇOK MÜTHİŞ BİR ÖNERİM VAR
ADNAN Hoca içeride ama Kedicikleri artık özgür.
Bence o şov eğlenceliydi ve devam etmeli. Hele hele şimdi yılbaşı geliyor ve o gece mutlaka televizyonda olmalılar.
Ne denir sahne hayatında...
“Show must go on...”
Yani gösteri devam etmeli... Mesela Okan Bayülgen’le bir “Cats Show”...
Nasıl fikir ama...
NAGEHAN ALÇI’YA YILBAŞI DESTEĞİ
NAGEHAN Alçı’nın CHP’nin elindeki belediyelerle ilgili yılbaşı eleştirisine ben de katılıyorum. Bir tek Beşiktaş iyi, gerisi dökülüyor. Mesela İzmir...
Yılbaşında ışıl ışıl bir şehir hayal ediyorum.
Sonuna kadar haklı... Bir de şu konuda haklı... Yılbaşı Noel değil... Bizim İzmir’in Kahramanlar Mahallesi’nde çocukluğumuzdan beri kutladığımız yılbaşı o... Hani tombala ve Milli Piyango bayramı...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin