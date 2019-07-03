CHP iletişimcisi hangi parti seçmenini sever

Bana göre tam öyle değil...
Evet Erol Olçok var ama ona biraz reklamcı Serdar Erener’in zekâsını, biraz Ali Taran’ın sınırları zorlayan cüretini ekleyin...
İşte ortaya çıkan bu profil Ateş İlyas Başsoy...
*
Son günlerde konuştuğum herkes CHP’nin seçim stratejisinin çok başarılı olduğunu söylüyordu... O başarıyı ortaya çıkaranların iki ayağı var.
Bir İstanbul’da Necati Özkan...
Öteki ise genel merkez stratejisinin yürütülmesinde etkili olan Ateş İlyas Başsoy...
Bugün Ateş İlyas Başsoy’u anlatacağım biraz.
*
Aslında CHP ile ilişkisi biraz değil bayağı ters başladı. Çünkü 2010 yılında yazdığı kitabın adı “AKP Niye Kazanıyor; CHP Niye Kaybediyor”du...
Siyasete son derece tarafsız bakabilmeyi bilen bir iletişimci.
*
CHP’yi ağır biçimde eleştiren bu kitap tabii ki araya karakedileri soktu. 10 yıl boyunca CHP kapıları ona kapalıydı.
Sonra 31 Mart seçimleri geldi.
Ve onunla birlikte gerçekler...
Kılıçdaroğlu öyle bir insandı ki...
“CHP’nin neden seçimleri hep kaybettiğini” anlatan insanı buldu.
Genel merkez bu seçimde en çok onunla çalıştı.
*
Bu defa işe başka bir kitapla başladı.
Adı “Radikal Sevgi”ydi...
Kitabın arkasında şöyle bir cümle vardı:
“Yaptığın muhalefet, muhalefet ettiğin şeyi zayıflatıyor mu, yoksa güçlendiriyor mu...”
Yani işe “CHP’nin onca yıldır yaptığı şeyi tersine çevirerek” başladı.
*
Dün Sözcü TV’de, Özlem Gürses’in onunla yaptığı mülakatı okudum. Bir iletişimci olarak epeydir böyle güzel bir söyleşi okumadım.
*
Bu söyleşiyi AK Parti kurmaylarına da tavsiye ederim.Şimdi o kitabı dikkatle okuma sırası AK Partililerde...
*
O mülakattan çok dikkatimi çeken bazı cümleleri aktarıyorum.
İKTİDAR OLMAK İÇİN SAĞCI VEYA DİNCİ OLMAK GEREKMEZ
- “Bir Japon Atasözü var, ‘Ne kin tut, ne de unut’ diye...
Hayat devam ediyor, gençler geliyor, ne kadar sürebilir ki bu...”
*
- “İktidar olmak için yaygın kanaatin aksine ‘sağcı olmak’ veya ‘dinci olmak’ değil, o seçmenin anladığı kelimeleri kullanmak gerekiyordu.”
*
- “İnsanların rahatlığı, güveni, tüm toplumu kucaklamak gibi kavramlar sağcılık değil.”
AKP SEÇMENİNİ ÇOK SEVİYORUM ÇÜNKÜ OYUNU DEĞİŞTİREBİLİYOR
- “Ben kendi adıma AKP seçmenini çok seviyorum. Bizim bu seçimde öncelikli olarak hedef kitlemiz AKP seçmeni idi.”
*
- “Çünkü oy kararını değiştirebilecek en kalabalık kitle orada.”
*
- “AKP yüzde 50 alıyordu. Bunun yüzde 5’ini, 10’unu ikna edebilirsen çok şey değişiyor.”
AKP ‘YANKI ODALARI’ KAVRAMINA BAKMALI
- “AKP’nin ‘yankı odaları’ kavramını incelemesini tavsiye ederim.
Kendi yankı odalarında ha bire kendilerini övüyorlar. O nedenle artık kendi seçmenlerine dahi inandırıcı olamıyorlar.”
Türk siyasetinde
HACİVAT-KARAGÖZ İKİLEMİ KIRILDI
- “Klasik Türk gölge oyununda Karagöz daha popüler ama yanlışlıklar yapan bir karakterdir. Hacivat ise eğitimli ama hep dayak yiyen insandır.
Türk siyasetinde eskiden beri böyle bir ikilem var. Bu oyundan çıkmamız gerekiyordu, biz Hacivat olmamalıydık. Çünkü Hacivat olarak kaldığımız sürece hep Karagözler kazanacak.”
CHP’Yİ ‘MUHALEFET ESNAFLIĞI’ AKP’Yİ ‘KİN TÜCCARLIĞI’ ETKİLİYOR
- “CHP’nin elinde Türkiye’nin en eğitimli seçmeni var. Ama bu insanlar yanlış besleniyor.
Bu insanlar bir tür ‘muhalefet esnaflığı’nın etkisine girmişler. Bu havayı yenerse CHP bütün seçimleri kazanır.”
- “Bu kampanya boyunca hep ‘kin tüccarlarına’ karşı çıktım. Anlık öfkelerle gitgide kamplara ayrılıyoruz. Bu hal, CHP seçmenini etkilediği gibi asıl AKP’yi mahvetti.”
APOLİTİK DEĞİL SİYASETSİZ SEÇMEN DÖNEMİ BAŞLADI
- “Artık ‘siyasetsiz seçmen’ dönemi başladı. ‘apolitik’, politikayı reddeden demektir.
Siyasetsiz seçmen ise siyasi kararlarını, polemiklere değil başka beklentilerine göre veriyor.”
MUTLULUK ADALARINDA ARTIK CHP DE VAR
- “Bolluk, mutluluk, güven gibi adalar var. Siyasetçilerin sözleri o adalara vuruyorsa dediği anlaşılıyor. AKP yıllardır bu adalarda sahip olmanın mutluluğunu yaşadı. Şimdi artık o adalarda CHP de var.”
ONUN ELMA DEDİĞİNE ARMUT DİYEREK BİR YERE VARILMAZ
- “CHP’de her şeyden önce dil değişti.”
*
- “Onun elma dediğine biz armut diyerek sürekli ve sadece karşı çıkarak olmaz. Başka sözler söyleyerek konuşmalıyız.”
KILIÇDAROĞLU CHP’NİN RUHUNU DEĞİŞTİRDİ
- “CHP’nin, CHP seçmeninin, örgütünün ruhu değişti.
Bütün bu adayların önünü açmak, Ekrem İmamoğlu’nu bulup çıkarmak çok kritik hareketleriydi. Bu isimler başka ortamda asla şans bulamazdı.
Biz aslında CHP’ye kendisini hatırlattık. CHP buydu zaten.”
ONUNCU KAT EKİBİNİN ALDIĞI ÖNEMLİ KARAR
- “(Herkes için) Kaçınılması gereken iki davranış var. Biri kibir, öteki alaycılık.
Bu seçimde AKP seçmenini incitecek hiçbir şey yapmadık.”
“Muharrem İnce’nin efsane bir sosyal medya ekibi vardı: ‘Onuncu Kat’.
Onlarla bir araya geldik, şunu söyledik. ‘Eğer birileri bu seçimde AKP seçmenini aşağılayan videolar pazarlarsa o videoları yok edeceğiz’.”
***
YARIN: İmamoğlu’nun İstanbul kampanyasını yapan Necati Özkan, Erol Olçok’un ölümü ile ilgili ne diyor?
CHP iletişimcisi hangi parti seçmenini sever
BAZILARI onun için “CHP’nin Erol Olçok’u” diyorlar.
Bana göre tam öyle değil...
Evet Erol Olçok var ama ona biraz reklamcı Serdar Erener’in zekâsını, biraz Ali Taran’ın sınırları zorlayan cüretini ekleyin...
İşte ortaya çıkan bu profil Ateş İlyas Başsoy...
*
Son günlerde konuştuğum herkes CHP’nin seçim stratejisinin çok başarılı olduğunu söylüyordu... O başarıyı ortaya çıkaranların iki ayağı var.
Bir İstanbul’da Necati Özkan...
Öteki ise genel merkez stratejisinin yürütülmesinde etkili olan Ateş İlyas Başsoy...
Bugün Ateş İlyas Başsoy’u anlatacağım biraz.
*
Aslında CHP ile ilişkisi biraz değil bayağı ters başladı. Çünkü 2010 yılında yazdığı kitabın adı “AKP Niye Kazanıyor; CHP Niye Kaybediyor”du...
Siyasete son derece tarafsız bakabilmeyi bilen bir iletişimci.
*
CHP’yi ağır biçimde eleştiren bu kitap tabii ki araya karakedileri soktu. 10 yıl boyunca CHP kapıları ona kapalıydı.
Sonra 31 Mart seçimleri geldi.
Ve onunla birlikte gerçekler...
Kılıçdaroğlu öyle bir insandı ki...
“CHP’nin neden seçimleri hep kaybettiğini” anlatan insanı buldu.
Genel merkez bu seçimde en çok onunla çalıştı.
*
Bu defa işe başka bir kitapla başladı.
Adı “Radikal Sevgi”ydi...
Kitabın arkasında şöyle bir cümle vardı:
“Yaptığın muhalefet, muhalefet ettiğin şeyi zayıflatıyor mu, yoksa güçlendiriyor mu...”
Yani işe “CHP’nin onca yıldır yaptığı şeyi tersine çevirerek” başladı.
*
Dün Sözcü TV’de, Özlem Gürses’in onunla yaptığı mülakatı okudum. Bir iletişimci olarak epeydir böyle güzel bir söyleşi okumadım.
*
Bu söyleşiyi AK Parti kurmaylarına da tavsiye ederim.Şimdi o kitabı dikkatle okuma sırası AK Partililerde...
*
O mülakattan çok dikkatimi çeken bazı cümleleri aktarıyorum.
İKTİDAR OLMAK İÇİN SAĞCI VEYA DİNCİ OLMAK GEREKMEZ
- “Bir Japon Atasözü var, ‘Ne kin tut, ne de unut’ diye...
Hayat devam ediyor, gençler geliyor, ne kadar sürebilir ki bu...”
*
- “İktidar olmak için yaygın kanaatin aksine ‘sağcı olmak’ veya ‘dinci olmak’ değil, o seçmenin anladığı kelimeleri kullanmak gerekiyordu.”
*
- “İnsanların rahatlığı, güveni, tüm toplumu kucaklamak gibi kavramlar sağcılık değil.”
AKP SEÇMENİNİ ÇOK SEVİYORUM ÇÜNKÜ OYUNU DEĞİŞTİREBİLİYOR
- “Ben kendi adıma AKP seçmenini çok seviyorum. Bizim bu seçimde öncelikli olarak hedef kitlemiz AKP seçmeni idi.”
*
- “Çünkü oy kararını değiştirebilecek en kalabalık kitle orada.”
*
- “AKP yüzde 50 alıyordu. Bunun yüzde 5’ini, 10’unu ikna edebilirsen çok şey değişiyor.”
AKP ‘YANKI ODALARI’ KAVRAMINA BAKMALI
- “AKP’nin ‘yankı odaları’ kavramını incelemesini tavsiye ederim.
Kendi yankı odalarında ha bire kendilerini övüyorlar. O nedenle artık kendi seçmenlerine dahi inandırıcı olamıyorlar.”
Türk siyasetinde
HACİVAT-KARAGÖZ İKİLEMİ KIRILDI
- “Klasik Türk gölge oyununda Karagöz daha popüler ama yanlışlıklar yapan bir karakterdir. Hacivat ise eğitimli ama hep dayak yiyen insandır.
Türk siyasetinde eskiden beri böyle bir ikilem var. Bu oyundan çıkmamız gerekiyordu, biz Hacivat olmamalıydık. Çünkü Hacivat olarak kaldığımız sürece hep Karagözler kazanacak.”
CHP’Yİ ‘MUHALEFET ESNAFLIĞI’ AKP’Yİ ‘KİN TÜCCARLIĞI’ ETKİLİYOR
- “CHP’nin elinde Türkiye’nin en eğitimli seçmeni var. Ama bu insanlar yanlış besleniyor.
Bu insanlar bir tür ‘muhalefet esnaflığı’nın etkisine girmişler. Bu havayı yenerse CHP bütün seçimleri kazanır.”
- “Bu kampanya boyunca hep ‘kin tüccarlarına’ karşı çıktım. Anlık öfkelerle gitgide kamplara ayrılıyoruz. Bu hal, CHP seçmenini etkilediği gibi asıl AKP’yi mahvetti.”
APOLİTİK DEĞİL SİYASETSİZ SEÇMEN DÖNEMİ BAŞLADI
- “Artık ‘siyasetsiz seçmen’ dönemi başladı. ‘apolitik’, politikayı reddeden demektir.
Siyasetsiz seçmen ise siyasi kararlarını, polemiklere değil başka beklentilerine göre veriyor.”
MUTLULUK ADALARINDA ARTIK CHP DE VAR
- “Bolluk, mutluluk, güven gibi adalar var. Siyasetçilerin sözleri o adalara vuruyorsa dediği anlaşılıyor. AKP yıllardır bu adalarda sahip olmanın mutluluğunu yaşadı. Şimdi artık o adalarda CHP de var.”
ONUN ELMA DEDİĞİNE ARMUT DİYEREK BİR YERE VARILMAZ
- “CHP’de her şeyden önce dil değişti.”
*
- “Onun elma dediğine biz armut diyerek sürekli ve sadece karşı çıkarak olmaz. Başka sözler söyleyerek konuşmalıyız.”
KILIÇDAROĞLU CHP’NİN RUHUNU DEĞİŞTİRDİ
- “CHP’nin, CHP seçmeninin, örgütünün ruhu değişti.
Bütün bu adayların önünü açmak, Ekrem İmamoğlu’nu bulup çıkarmak çok kritik hareketleriydi. Bu isimler başka ortamda asla şans bulamazdı.
Biz aslında CHP’ye kendisini hatırlattık. CHP buydu zaten.”
ONUNCU KAT EKİBİNİN ALDIĞI ÖNEMLİ KARAR
- “(Herkes için) Kaçınılması gereken iki davranış var. Biri kibir, öteki alaycılık.
Bu seçimde AKP seçmenini incitecek hiçbir şey yapmadık.”
“Muharrem İnce’nin efsane bir sosyal medya ekibi vardı: ‘Onuncu Kat’.
Onlarla bir araya geldik, şunu söyledik. ‘Eğer birileri bu seçimde AKP seçmenini aşağılayan videolar pazarlarsa o videoları yok edeceğiz’.”
***
YARIN: İmamoğlu’nun İstanbul kampanyasını yapan Necati Özkan, Erol Olçok’un ölümü ile ilgili ne diyor?