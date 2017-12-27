Bak adamın ‘ümmetin kızı’na neler diyor

Hem de felsefe öğretmeni iyi mi...

*

Kafayı imam hatip lisesindeki beden eğitimi dersine takmış...

Adamın ağzından çıkan şu lafa bakın:

“Beden eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor... Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır... Bugün ‘beden eğitimi’ adıyla âdet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor...”

“Felsefe hocalığı” gibi ulvi bir unvanın böyle bir herife verilmesine mi hayıflanayım...

Güya çocuklarını “Dindar eğitim alsın, ahlaklı olsun” diye imam hatip okullarına gönderen insanların düştüğü şu hallere mi üzüleyim...

*

En iyisi onu hoca yapan Ankara’daki zihniyete saydırayım.

Arkadaş, sen başı örtülü kızları uluslararası yarışmalara sokmaya uğraş, spor yapmaya teşvik et, bak senin felsefe hocası yapıp maaş verdiğin adam neler diyor:

“Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...”

*

Bu kafa, “milletin kızları”na yıllardır fahişe diyor...

Ankara’da kimsenin de umurunda olmuyor...

Buyur, adamın şimdi de “ümmetin kızı”na sardırdı...

Onun kıvrımlarından huylanıyor...

Ankara’da Milli Eğitim’deki arkadaş...

Ben çekiliyorum aradan, buyur bakalım, beden eğitimi yapan her imam hatipli kızı gördüğünde, belden aşağı nahiyesine şeytan uğrayan ağzı salyalı bu felsefe hocasına sen cevap ver.

İSLAMİ YAZARLAR BİLE KORKMAYA BAŞLADIYSA

KORKUYORUM’ diyor...

Hem de kıvırmadan, direkt söylüyor bunu... Diyen kişi İsmail Kılıçarslan...

İktidara en yakın gazetelerden biri olan Yeni Şafak’ın yazarı bu insan... Dünkü çok çarpıcı yazısının başlığı şöyleydi:

“Korkuyu Beklerken...”

Bakın onu korkutan haller neymiş...

*

Geçtiğimiz günlerde devletin Kültür Bakanlığı onu ve bazı yazar arkadaşlarını Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne davet etmiş.

Programın adı “Kütüphanede Bir Gece” imiş ve amacı da Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin tüm gece açık olmasına dikkat çekmekmiş.

Yaklaşık beş saat boyunca “oturum düzeni” içerisinde dertleşmişler...

Ama daha o gece bazı İslamcılar, kendilerine neredeyse “Zina yapıyorsunuz” türünden laflar etmeye başlamış.

Buna benzer iki örnek daha verdikten sonra yazısına şöyle devam ediyor:

“Bütün bunlar, ‘makuliyetin ölümü’ yüzünden yaşanıyor Türkiye’de. Kitle hocaları, ‘zaten dindar ailelerin zaten dindar çocuklarına bir başka tür dindarlık öneren’ birtakım isimler, ‘Ben olmazsam Allah’ın dini de olmaz’ diyecek kadar şişik egolar yüzünden ölüyor makuliyet.”

*

Ve yazısının sonunda korkusunu açıkça dile getiriyor?

“İşte buradan açıkça ilan etmekte bir beis görmüyorum. Korkuyorum ben. Bugün bu eleştirileri gerine gerine yapan ‘sosyal medya kahramanları’ yarın öbür gün konferans basmaya, konuşmacı dövmeye, adam bıçaklamaya da başlayacaklar. En azından bunu yapmayacak olmalarına karşı hiçbir güvencemiz yok.”

Cümlesini ben tamamlayayım...

İşte bu haller yüzünden biz de bu OHAL’den çok korkuyoruz...

YOKSA BU ADAMLAR NARGİLECİDE Mİ KAFA BULUYOR

- GEÇEN hafta biri çıktı “Sakalsız erkek görünce huylanıyorum, uyarılıyorum” dedi...

*

Dün bir başka birisi çıktı “Beden eğitimi dersine çıkan ‘ümmetin kızı’nı görünce bana şeytan uğruyor” dedi...

Ne oluyor bunlara yahu...

*

Acaba gizli gizli içiyor, çekiyor mu bu herifler...

Yoksa köşedeki nargilecilerde içine çektiği ıslak tütünle mi kafayı buluyorlar...

HUKUKİ BİR DAVA MI Kİ AHMET ŞIK HUKUKİ SAVUNMA YAPSIN

SİYASİ savunma’ hazırladı diye hâkimler Ahmet Şık’a savunmasını okuma hakkı vermemişler...

Güldürmeyin bizi lütfen...

Allah aşkına ortada hukuki bir dava mı var...

İddianamede hukuki bir delil mi var ki...

Ahmet Şık hukuki savunma yapsın...

BURHAN KUZU BİLE BÖYLE YORUMLAMIŞSA

ADALET Bakanı ve hükümet sözcüsü “Vallahi de billahi de bu KHK sadece 15 Temmuz günü ile 16 Temmuz sabahı olan olaylar için geçerli” desin...

AKP’li anayasacı Burhan Kuzu son KHK ile yapılmak isteneni açıkça söyledi:

“İşin özeti şu: 15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse, bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma altına alınacak.”

Maalesef ülkenin bütün makul insanları da böyle okuyor bu KHK’yı...

SONRA UYARMADI DEMEYİN BU İKİNCİ DESERT TRIP GİBİ

ROCK’N roll meraklılarına harika bir haberim var... 6-7-8 Temmuz tarihlerini bir kenara yazın. Londra Hyde Park’ta üç gece üst üste harika konserler var.

- 6 Temmuz gecesi: Roger Waters çıkıyor...

- 7 Temmuz gecesi: The Cure ve Interpol

- 8 Temmuz gecesi: Eric Clapton ve Santana

Önceki sonbahar Desert Trip konserlerine gidip yazdığımda çok sayıda insan “Niye bize de haber vermedin” dedin...

Buyurun işte, çok daha yakın bir yerde şahane 3 gece... İkinci Desert Trip gibi...

Ben biletlerimi aldım, ona göre...

FOTOĞRAFA BAKIP SORUYORUM, ŞAM, İSTANBUL’DAN GÜVENLİ Mİ





BU fotoğraf 24 Aralık akşamı, yani Noel gecesi Şam’da çekildi. Suriye paramparça, ülkede terör örgütleri hâlâ kol geziyor.

Ama Şam Emniyet Müdürü çıkıp “Ben güvenliği sağlayamam, o nedenle Noel kutlaması yok” demiyor...

Beyoğlu’ndan sonra Beşiktaş Kaymakamı açıkladı:

“Yılbaşı kutlaması yasak...”

Fazla kalmadı ama şimdi biz yılbaşını hâlâ İstanbul’da geçirmek isteyen yabancıya ne diyoruz?

“Şam, Dubai, Abu Dabi gibi Müslüman ülkelerin şehirleri İstanbul’dan daha güvenli, oraya gidin” mi...

Yine soruyorum...

15 Temmuz günü ne yapacaksınız... Yine İstanbul’u kapatıp kalabalık anma törenini de yasaklayacak mısınız...

FİZY’DE BU YIL EN ÇOK DİNLENEN TÜRK SANATÇILAR

DÜN Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’ndan bu yıl Fizy’de en çok dinlenen Türk şarkıcılarını istedim.

Verdiği liste şu:

1- Tarkan

2- Sezen Aksu

3- Manuş Baba

4- Sıla

5- Müslüm Gürses

6- Sagopa Kajmer

7- Ahmet Kaya

8- Koray Avcı

9- Hande Yener

10- Buray